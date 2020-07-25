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СК РФ отловил еще двоих любителей анонимных “шуток”

14:57. 25 июля 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Следственный Комитет предъявил обвинения еще двум дегенератам, размещавшим фотки Гитлера и Шкуро на сайте "Бессмертного полка".
"Любители остро шуткануть" могут отделаться штрафом до 300 000 рублей или присесть до трех лет.

В СК России продолжается работа по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией, а также противодействию распространению заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Главное следственное управление СК России совместно с оперативными службами МВД России продолжает выявлять лиц, разместивших в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» в сети Интернет во время проведения акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с фашистской Германией, фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины. Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.



Cледствием установлено, что житель Кемерово Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в сети Интернет фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».
Кроме того, не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

По фактам размещения в сети Интернет фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенные публично.
Следователями СК России проведены допросы подозреваемых, обыски по местам их жительства, выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств.

Официальный представитель СК России С.Петренко

https://sledcom.ru/news/item/1485199/ – цинк

Некоторые продолжают думать, что анонимность в интернете существует.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6045717.html

Метки: бессмертный полк, Гитлер, идиоты, Нацизм, ск рф, шкуро

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