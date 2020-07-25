Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 июля 2020

Сириец Хасан Абду Атра, родом из провинции Хомс, долгое время воевал за проамериканские группировки. По его словам, записываться в ряды боевиков его неоднократно вынуждали командиры разных бандформирований.

В конце концов он сбежал и сдался правительственным войскам, рассказав, каково быть террористом. База его банды находилась у границы с Иорданией в зоне Эт-Танф, где расположен главный военный объект спецназа США в Сирии. Беглец сообщил, что его отряд принимал участие в грязных провокациях против САА, чтобы дать повод американским войскам нанести удары по позициям Вооружённых сил САР.

Подробности в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Начало

— Я родился и жил в провинции Хомс, в городе Эр-Растан. Когда все началось и боевики пришли туда, я оставался в городе 7 месяцев, служил в небольшом отряде рядовым. Потом решил уехать в провинцию Ракка, там просто работал на рынке, продавал овощи. Так было два следующих года. Но затем в этом районе начались бои с ИГИЛ* и мы решили бежать дальше.

Мы использовали возможность попасть в лагерь беженцев «Сувейда». Там я вступил в группировку «Аль-Ситтин» под управлением полевого командира Ахмада-Абду (при вербовке говорили, что отряд будет воевать против ИГИЛ, его контролировали иорданские спецслужбы — как выяснилось потом, это был обман со стороны вербовщиков). Там я служил около года. Потом решил перебраться в лагерь «Эр-Рукбан» вместе с семьей и работать там как простой рабочий.

Боевики «Магавир Эс-Саура» контролируют въезд гуманитарного конвоя ООН в лагерь беженцев эр-Рукбан

Попытки отправить семью на территорию правительства

Это был тяжелый момент, потому что там заболела моя жена. Мы решили, что ей нужно будет вместе с детьми перебраться на территорию, подконтрольную сирийскому правительству. У нас были золотые украшения, мы хранили их на экстренный случай.

Продали все, что смогли, чтобы заплатить людям, которые занимались переправкой беженцев на ту сторону.

Отправка семьи обошлась мне в одну тысячу долларов. В тот момент я очень хотел тоже уйти вместе с моей семьей из лагеря. Но меня убедили, что сирийские власти либо убьют меня сразу, либо посадят в тюрьму, и я остался.

Группировка «Магавир Эс-Саура»

Группировка «Магавир Эс-Саура» в зоне Эт-Танф

Далее мне предложили вступить в группировку «Магавир Эс-Саура», относящую себя к Свободной Сирийской армии (ССА), которой командовал Мохаммед Аттала. Мне ничего больше не оставалось, жена болела и надо было как-то кормить детей. Они практиковали вербовку мужчин в лагере «Эр-Рукбан», и многие беженцы, находясь в очень сложном положении, соглашались.

Потом каждый такой боец проходил 15-дневную подготовку — учили обращаться с разными видами оружия. Меня почти сразу определили в пулеметчики — учили стрелять из американского пулемета 50-го калибра, который устанавливают на пикапы.

Меня поставили на охрану периметра, туда попадают все, кто не имеет важности для командира. Это была передовая в непосредственной близости от опорных пунктов сирийской армии.

Немного позже нам начали ставить задачу — проводить провокации против сирийской армии, чтобы дать американцем повод наносить удары по правительственным войскам.

Шесть пикапов, в каждом по четыре человека. Мы знали, что американцы подняли в воздух два своих самолета. И если бы сирийские войска открыли огонь по нашей группе, эти самолеты нанесли бы по ним удар. Нас заставили подойти к опорному пункту правительственных войск на расстояние в 200 метров. Но они не стали в нас стрелять, мы смогли развернуться и уйти назад в Эт-Танф. Я участвовал в трех таких вылазках, все они были неудачными.

Осознание

Спецназ США и группировка «Магавир Эс-Саура» в зоне Эт-Танф

Тогда я уже понял, что такие, как я, американцам и группировке, которую они контролируют, нужны как пушечное мясо. И был случай, после которого я убедился в этом окончательно.

Один человек из нашего отряда, водитель боевой машины (вероятнее всего, собственного производства, — прим. РВ), попал в аварию и получил серьезные ранения. Ему никто не помог — американцы не оказали никакой помощи. И он стал инвалидом, сейчас мучается в лагере «Эр-Рукбан».

Американцам нельзя верить! Я убедился в этом сам.

На провокации против сирийской армии Мохаммед Аттала никогда не отправлял своих приближенных. На смерть он посылал только тех, кто для него не важен — таких, как я. В экипажах были люди только из других провинций, людей из Дейр-эз-Зора там не было (родная провинция командира, — прим. РВ).

Роль Международной антитеррористической коалиции в формировании и подготовке отрядов боевиков

Военные США учат боевиков в зоне Эт-Танф

От англичан в этой зоне действует специальная группа. Они каждые 3–4 дня выезжают на четырех пикапах и нескольких горных мотоциклах к сирийским опорным пунктам. Сирийцы не имеют права их останавливать, и эта группа, пользуясь свои правом передвигаться близко к опорным пунктам, производит разведку. У них много разной специальной аппаратуры для этого.

Американцы дают командиру Мохаммеду Аттале деньги, которые он лично распределяет в группировке. Его задача — переправлять людей с севера Сирии для вербовки и боевой подготовки. И я сам видел, что однажды прибыли десять мотоциклистов, все они были боевиками ИГИЛ и «Джабхат-Ан-Нусры»*. Их приняли и в дальнейшем распределили по позициям зоны Эт-Танф.

Несколько раз с севера приходили люди с длинными волосами и бородами и без контроля на наших опорных пунктах шли прямиком на американскую базу. Мохаммед Аттала имеет очень плотные связи с ними. В Абу-Камале и Дейр-эз-Зоре есть спящие террористические ячейки.

Они ждут приказов. В основном, это люди из тех же племен, что и командиры группировки. Они преданны. Среди них есть, например, водители бензовозов, которые курсируют по важным дорогам и передают информацию через мессенджеры. Эти данные Аттала передает американцам.

Были случаи, когда американцы задерживали гуманитарные грузы. А говорили, что это якобы сделали российские военные. Пока я находился в лагере «Эр-Рукбан», пришло несколько гуманитарных от России и сирийского правительства. Но главарь группировки Мохаммед Аттала распределял её сам. Большую часть он оставлял на свои нужды. Остатки отдает тем, кто ему помогает, своим людям.

Побег

Техника и и оружие сдавшихся боевиков МэС, фото «Русской Весны», весна 2020 г.

— В тот день наша группа получила задание — организовать патруль территории между опорными пунктами. К тому моменту я уже успел связаться с сирийским мухабаратом (спецслужбой, — прим. РВ) и обговорить мое намерение бежать.

Мухабарат был в курсе, что я буду ехать в их сторону и что не надо в меня стрелять. Было 4.30 утра. Предварительно я привез хлеб бойцам, которые были там со мной. После завел машину, забрал оружие и поехал в сторону сирийских позиций.

— В лагерях у американской базы «Эт-Танф» мощно промывают мозги. Сбежать оттуда желают очень многие, даже большинство. Но в них методично поселяют страх. Убеждают в том, что сирийские силовики, россияне и иранцы начнут убивать их, жестоко издеваться и даже насиловать их женщин.

Когда несколько месяцев назад (в апреле 2020 г., — прим. РВ) произошел массовый побег и сразу 27 бойцов с оружием и на машинах перешли на сторону правительства, американцы дали информацию, что этих людей Дамаск сразу посадил в тюрьмы. Но я все же решился на побег.

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И когда убежал, уже на этой стороне связался с теми беглецами. Оказалось, что у них все хорошо, они на свободе, им помогают вернуться к нормальной жизни. Я очень удивился, ведь американцы давали совсем другую информацию. Они очень серьезно работают в этом ключе.

Я очень рад, что решился уйти. Сейчас все хорошо. Нам помогают обустроиться организации, работающие с бывшими боевиками. Все, что нам говорили в лагере американцы и их люди, оказалось ложью. Я не был радикалом, спецслужбы сразу это видят. Мне удалось найти свою семью. Сейчас работаю на соляном карьере. Я благодарен за возможность вернуться к нормальной жизни с моей женой и моими детьми.

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Сдавшиеся САА боевики МэС, фото «Русской Весны», апрель 2020 г.

*Запрещенная Верховным судом РФ террористическая организация