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Россия подала заявку на тендер ВОЗ на поставку вакцины от COVID-19

10:08. 25 июля 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Фото: globallookpress.com

Гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что центр подал заявку на участие в международном тендере Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на поставку вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, передает RT.

«Мы подали заявку на участие в международном тендере ВОЗ по поставкам вакцины», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Ишмухаметов подчеркнул, что поставки на международный рынок соответствующей вакцины будут осуществляться только «после полного удовлетворения потребностей России в профилактических препаратах против COVID-19».

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/53171-rossiya-podala-zayavku-na-tender-voz-na-postavku-vakciny-ot-covid-19.html

Метки: Россия

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