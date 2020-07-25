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Протесты в Хабаровске. 25.07.2020

16:28. 25 июля 2020 77 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


В Хабаровске продолжают митинговать за Фургала.
Присланный от ЛДПР клоун Дегтярев, который обещает, что "будет все как при Фургале", пока что местных не убеждает, как обещания Жириновского "встать на колени".
Сам Дегтярев свалил из Хабаровска "на время митингов" для глубинку Хабаровского края – "лучшие кадры Жириновского".
По поводу самого Фургала, СК РФ заявляет, что его виновность в вменяемых преступлениях (убийства, создание ОПГ и т.д.) сомнений не вызывает.







Ниже, две большие записи на 3 и 5 часов.





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6046222.html

Метки: Дальний Восток, Дегтярёв, лдпр, Митинги, протесты, Россия, фургал, Хабаровск

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 10827 8901
    марина 25 июля 2020 в 18:02

    а нормальное требование -”Честный суд в Хабаровске”-и пуст тянут туда из Москвы всю цепочку коррупционную,вплоть до Чайки.Слабо ,они что угодно учинят ,но не засветят насколько прогнила вертикаль. Это же не мальчики либероидные в Москве с Навальным.Что-то не едут из Москвы туда жидовские либероиды.И это летом всё присходит.
    Придется переподписывать общественный договор с населением страны.

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