Протесты в Хабаровске. 25.07.2020
16:28. 25 июля 2020 77 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Хабаровске продолжают митинговать за Фургала.
Присланный от ЛДПР клоун Дегтярев, который обещает, что "будет все как при Фургале", пока что местных не убеждает, как обещания Жириновского "встать на колени".
Сам Дегтярев свалил из Хабаровска "на время митингов" для глубинку Хабаровского края – "лучшие кадры Жириновского".
По поводу самого Фургала, СК РФ заявляет, что его виновность в вменяемых преступлениях (убийства, создание ОПГ и т.д.) сомнений не вызывает.
Ниже, две большие записи на 3 и 5 часов.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6046222.html
а нормальное требование -”Честный суд в Хабаровске”-и пуст тянут туда из Москвы всю цепочку коррупционную,вплоть до Чайки.Слабо ,они что угодно учинят ,но не засветят насколько прогнила вертикаль. Это же не мальчики либероидные в Москве с Навальным.Что-то не едут из Москвы туда жидовские либероиды.И это летом всё присходит.
Придется переподписывать общественный договор с населением страны.
Они не только не едут.Они не очень-то и поддерживают,так как в Хабаровске не их народ вышел.