Протесты в Хабаровске. 25.07.2020

В Хабаровске продолжают митинговать за Фургала.Присланный от ЛДПР клоун Дегтярев, который обещает, что "будет все как при Фургале", пока что местных не убеждает, как обещания Жириновского "встать на колени".Сам Дегтярев свалил из Хабаровска "на время митингов" для глубинку Хабаровского края – "лучшие кадры Жириновского".По поводу самого Фургала, СК РФ заявляет, что его виновность в вменяемых преступлениях (убийства, создание ОПГ и т.д.) сомнений не вызывает.Ниже, две большие записи на 3 и 5 часов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6046222.html