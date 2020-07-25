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Протесты в Портленде 23-24 июля

03:11. 25 июля 2020 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


В Портленде продолжается трэш и угар. В городе 23 и 24 июля продолжались столкновения протестующих с полицией – на днях будет ровно 2 месяца с начала бузы.
За сегодня арестовано 18 протестующих, но прекращения протестов пока не ожидается. Мэрия решительно против отправки в город дополнительных федеральных сил. Ранее уже был издан приказ запрещающий местной полиции взаимодействовать с теми, кто разгоняет митинги. Разумеется, такого рода противодействие со стороны Демократической партии обуславливает продолжение протестов.
Ниже фото протестов 23-24 июля. В конце вы узнаете, какое отношение товарищ Сталин имеет к протестам в Портленде.












































































































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6044808.html

Метки: демократия, портленд, протесты, сталин, США, Трамп, юмор

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