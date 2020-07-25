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Масштабные учения Воздушно десантных войск прошли под Рязанью

15:20. 25 июля 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2s2V8iPofFs

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