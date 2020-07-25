Масштабные учения Воздушно десантных войск прошли под Рязанью
15:20. 25 июля 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Подобно тому как враг, увидев, что мы обратились в бегство, еще больше распаляется, так и боль, подметив, что мы боимся ее, становится ещё безжалостней. Она, однако, смягчается, если встречает противодействие. Нужно сопротивляться ей, нужно с нею бороться. Но если мы падаем духом и поддаёмся ей, мы тем самым навлекаем на себя грозящую нам гибель и ускоряем её. И как тело, напрягшись, лучше выдерживает натиск, так и наша душа.