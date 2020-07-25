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Изобилие развращает

17:09. 25 июля 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Часто бывает так, что человек стремится к изобилию и покою, а так-же избегает всяческих напряжений, но так ли это полезно для него? Узнаем из цитат известных мыслителей:

Общество изобилия порождает и изобилие свободного времени, которое хоть, по идее, и предоставляет возможность для осмысленной организации жизни, в действительности же лишь ещё сильнее способствует проявлению экзистенциального вакуума.
— Виктор Франкл

Чем больше человек потребляет чужого, тем больше обирает других, тем скуднее его душа, тем больше я жалею его, потому что люди в безумии и злобе отвращаются от небесного благого закона и срываются в адскую пропасть, и необходимо их остановить, отрезвить и спасти.
— Фёдор Филиппович Конюхов

Чем больше наше тело изнежено и выхолено, тем наш дух становится слабей. Всякая роскошь только растлевает наше тело и ослабляет нашу душу.
— Фёдор Филиппович Конюхов

Сегодня, в век общества изобилия, большинство людей страдают не от избытка, а от недостатка требований. Общество потребления — это общество с пониженными требованиями, которое лишает людей напряжения.
— Виктор Франкл

Эпикур говорит, что богатство не облегчает наших забот, но подменяет одни заботы другими. И действительно, не нужда, но скорей изобилие порождает в нас жадность.
— Мишель Монтень

Добродетельность большинства людей уменьшается с ростом их богатства.
— Хемингуэй Эрнест Миллер

Паруса быстро изнашиваются не от штормов и ветра, а от безветрия и солнца.
— Фёдор Филиппович Конюхов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fKeSQzw27U0

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