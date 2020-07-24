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Законопроект об удалённой работе прошёл первое чтение

04:35. 24 июля 2020 35 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Законопроект об удалённой работе прошёл первое чтение | Русская весна

В парламенте России прошёл первое чтение Законопроект об удаленной работе. Инициатива уточняет понятие удаленной работы, которая может быть постоянной, временной и комбинированной, а также упрощает процедуру перевода сотрудников на временный дистанционный формат.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

При этом законопроектом усиливается защита тех, кто трудится удаленно. Им гарантируется время офлайн, когда сотрудники вправе не выходить на связь с работодателем.

Ограничивается перечень оснований для увольнения дистанционных работников. В действующей редакции уволить с удаленной работы можно по основаниям, предусмотренным трудовым договором. При такой широкой трактовке основаниями нередко становятся отсутствие достаточного объема работы, производственная необходимость, нецелесообразность дальнейшего сотрудничества или просто решение гендиректора о расторжении договора.

В случае принятия предложенных поправок уволить дистанционного работника можно будет только по тем основаниям, которые закреплены в нормах Трудового кодекса.

На сегодняшний день законопроект поддерживают все стороны социального партнерства. С учетом высказанных замечаний ко второму чтению депутаты намерены текст доработать. Направления будут определены в специальном расширенном постановлении.

В частности, предполагается уточнить основания перевода работника на временную удаленную работу и установить перечень дополнительных оснований для увольнения дистанционного сотрудника. Планируется также уточнить вопросы, связанные с использованием оборудования во время работы на удаленке и режимом рабочего времени и времени отдыха.

На подготовку поправок отведено 60 дней — вдвое больше, чем обычно. Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов уже принял решение о создании рабочей группы. В нее войдут депутаты и сенаторы, представители трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Возглавит работу над поправками Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По его словам, в период пандемии на удаленную работу было переведено порядка 6 млн сотрудников.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1595342924

Метки: Новости

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