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В Кремле заявили о прилетевших в Хабаровск «псевдооппозиционерах»

12:20. 24 июля 2020 102 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

Фото: РИА Новости

В Кремле знают, что в Хабаровск на фоне несанкционированных акций прилетели «псевдооппозиционеры», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает RT.

«Эти продолжающиеся акции являются питательной почвой для разных квази- или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов и так далее, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что говорить об организации протестов из-за рубежа нельзя. Однако, по его словам, «то, что со временем присоединились эти элементы, — это однозначно».

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил об имеющейся у него информации, что протесты подогреваются в том числе гражданами других государств.

Он подчеркнул, что обстановка в целом спокойная, однако есть опасность «некоторых провокаций».

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/53152-v-kremle-zayavili-o-priletevshih-v-habarovsk-psevdooppozicionerah.html

Метки: Россия

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 12223 6908
    Lada 24 июля 2020 в 16:50

    У песковых и КО методы опорочивания отработаны до совершенства…и основаны на ЛЖИ,поливании грязью и провокациях..Если прибыли провокаторы,то свои командировочные получали именно от либералов московских…НаРОД разберётся…
    Именно в Хабаровске впервые идёт процесс перерождения толпы в наРОД… наш РОД!
    И защищают они не Фургала, а свой РОД и будущее своих детей…
    Московские либералы этого боятся больше всего…ведь ИМИ столько сил положено на обратный процесс- создание биомассы…биороботов…( сравните акции в Москве и в Хабаровске…как небо от земли)…

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  • 117 107
    Aibolit 24 июля 2020 в 16:56

    Возможно и приехали псевдоопозиционеры, этого отрицать нельзя. Но, питательная среда массовых выступлений в Хабаровске – это социально-экономическая политика кремля, а то, что кто-то на этом захочет поиграть, так это всегда было. Пескову следует обратить внимание на тот факт, что не эти “кто-то” вывел людей на улицу и пока он и его окружение этого не поймут, как следует не поймут, существует вероятность разростания протестных акций по всей России. И чем это закончится одному Богу известно.

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