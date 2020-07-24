В Кремле заявили о прилетевших в Хабаровск «псевдооппозиционерах»
Фото: РИА Новости
В Кремле знают, что в Хабаровск на фоне несанкционированных акций прилетели «псевдооппозиционеры», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает RT.
Он отметил, что говорить об организации протестов из-за рубежа нельзя. Однако, по его словам, «то, что со временем присоединились эти элементы, — это однозначно».
Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил об имеющейся у него информации, что протесты подогреваются в том числе гражданами других государств.
Он подчеркнул, что обстановка в целом спокойная, однако есть опасность «некоторых провокаций».
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/53152-v-kremle-zayavili-o-priletevshih-v-habarovsk-psevdooppozicionerah.html
У песковых и КО методы опорочивания отработаны до совершенства…и основаны на ЛЖИ,поливании грязью и провокациях..Если прибыли провокаторы,то свои командировочные получали именно от либералов московских…НаРОД разберётся…
Именно в Хабаровске впервые идёт процесс перерождения толпы в наРОД… наш РОД!
И защищают они не Фургала, а свой РОД и будущее своих детей…
Московские либералы этого боятся больше всего…ведь ИМИ столько сил положено на обратный процесс- создание биомассы…биороботов…( сравните акции в Москве и в Хабаровске…как небо от земли)…
Возможно и приехали псевдоопозиционеры, этого отрицать нельзя. Но, питательная среда массовых выступлений в Хабаровске – это социально-экономическая политика кремля, а то, что кто-то на этом захочет поиграть, так это всегда было. Пескову следует обратить внимание на тот факт, что не эти “кто-то” вывел людей на улицу и пока он и его окружение этого не поймут, как следует не поймут, существует вероятность разростания протестных акций по всей России. И чем это закончится одному Богу известно.
Чем закончится?
Дай бог, не “Низвержением в Мальстрём”