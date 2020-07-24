Сводки от ополчения Новороссии 24 июля 2020

В рамках проекта «Современные герои Республики» министерства информации ДНР при поддержке министерств и ведомств Республики мы узнаём о людях разных профессий, которые даже в период боевых действий на Донбассе продолжали выполнять свой профессиональный долг.

В сюжете говорится о том, что ещё недавно река Кальмиус, протекающая в Тельмановском районе Донецка, объединяла множество населённых пунктов, расположенных вдоль берегов. Это Новая Марьевка, Воля, Григорьевка, Первомайское, Зерновое, Шевченко, Терновка. И жители могли жить в одном месте, а работать в другом. Сегодня же Кальмиус — это граница между Украиной и Донбассом.

О том, что пришлось пережить им в первые военные дни 2014 года, рассказал Радик Миргалиев. Он работает мастером Тельмановского РЭС с 1992 года, когда предприятие ещё носило имя «Донецкоблэнерго», и не понаслышке знает, какими крепкими узами были объединены населённые пункты по обе стороны Кальмиуса. Ведь всюду жили не просто соседи, а близкие и дальние родственники. И тогда казалось, что никакие силы не смогут разорвать родственные души.

«По Кальмиусу нас разделили. И тогда получилось, что Гранитное в десяти километрах отсюда — это уже украинская сторона. Вот Игнатьевка, Старая Игнатьевка, Чермалык — это всё уже на той стороне», — рассказал он.

По его словам, во время боевых действий под Славянском в 2014 году они продолжали работать. Затем началось отступление. Украинские войска сожгли множество домов в Тельманово, били по селу Мичурино.

Николай Русановский — механик по ремонту транспорта, вспоминает, с какой тревогой они смотрели на происходящее, слушая канонады. Работа, дом, близкие — всё это здесь, куда бежать? Потому многие остались.

«Весь коллектив практически остался на месте. Все ходили в смены, все на работу и заставлять в принципе никого не надо было», — поделился он.

Русановский говорит, был «разрыв шаблона»: «Мы здесь живём, вот, как говорится, наш советский дом, сёла, города и так далее, а с той стороны — вроде практически те же люди и с советского фактически вооружения бьют сюда». На вопрос, что двигало этими людьми и что двигает, у него ответа нет.

Пробитая минными осколками входная дверь административного здания РЭС, убежище, в котором были и дети, и старики. Страх, паника… Вскоре ополченцы освободили Тельманово. Работы прибавилось — пришлось восстанавливать линии электропередачи, в том числе и те, которые питают украинскую сторону.

Тогда была повреждена большая часть линий. Работники Тельмановского РЭС работали в поле под обстрелами, восстанавливая повреждённые объекты. Снаряды уничтожали посёлки, в которых ещё тогда оставались мирные жители.

«Когда работала артиллерия, мы быстро же к этому пристроились, начали понимать, что происходит, с какой цикличностью. Уже понимали: там по две установки, считали, сколько секунд летит и так далее, есть время перестроиться..

Но самое тяжёлое и самое коварное — это когда применяли, конечно, ракетные системы. То есть они оттуда вылетели, через 10 секунд прилетели, а когда они вылетают — никто не слышит», — поделился своими воспоминаниями Русановский.

Он добавил, что «ожидать можно было всего, но работать надо было в любом случае». Энергетика и в мирное время — опасная профессия. Здесь приходится иметь дело с электричеством. Работать — каждый сам за себя — не получится.

В период активных обстрелов в 2014-2015 годах коллектив Тельмановского РЭС показал слаженность и единство, понимая друг друга с полуслова. Чёткое соблюдение правил безопасности с первых дней обстрелов привило чувство самосохранения. Порой они делали всё и даже больше. Почётные грамоты и благодарности, медали за восстановление энергетики ДНР тому подтверждение. И какие бы обстрелы ни велись, мирные жители уверены: электричество в их домах будет всегда.

Читайте также: Что произошло под Горловкой 13 июля: военкор сообщил важные детали о кровавом провале иностранных наёмников (ВИДЕО)