Сводки от ополчения Новороссии 24 июля 2020
- 05:30 Донбасс под ударом: люди уходят под землю, чтобы выжить (ВИДЕО).
- 04:00 Незаметные герои ДНР: подвиг под безжалостным огнём врага (ВИДЕО).
- 03:00 Возмездие: защитники Донбасса уничтожают оккупантов с техникой и вооружением.
- 01:30 Оккупанты нанесли удар по ЛНР и получили жёсткий ответ.
Донбасс под ударом: люди уходят под землю, чтобы выжить (ВИДЕО)
Украинские каратели продолжают уничтожать инфраструктуру Народных Республик Донбасса. В период с 1 по 20 июля 2020 года военные преступники ВСУ 122 раза нарушили режим прекращения огня. Также в ходе обстрелов применялись запрещённые Минскими соглашениями виды вооружения.
О преступлениях ВСУ рассказывают сами жители ЛДНР. Они отмечают, что обстрелы не прекращаются ни днём, ни ночью. Люди вынуждены прятаться в бомбоубежищах и постоянно испытывать страх.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ЛНР.
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Незаметные герои ДНР: подвиг под безжалостным огнём врага (ВИДЕО)
В рамках проекта «Современные герои Республики» министерства информации ДНР при поддержке министерств и ведомств Республики мы узнаём о людях разных профессий, которые даже в период боевых действий на Донбассе продолжали выполнять свой профессиональный долг.
В сюжете говорится о том, что ещё недавно река Кальмиус, протекающая в Тельмановском районе Донецка, объединяла множество населённых пунктов, расположенных вдоль берегов. Это Новая Марьевка, Воля, Григорьевка, Первомайское, Зерновое, Шевченко, Терновка. И жители могли жить в одном месте, а работать в другом. Сегодня же Кальмиус — это граница между Украиной и Донбассом.
О том, что пришлось пережить им в первые военные дни 2014 года, рассказал Радик Миргалиев. Он работает мастером Тельмановского РЭС с 1992 года, когда предприятие ещё носило имя «Донецкоблэнерго», и не понаслышке знает, какими крепкими узами были объединены населённые пункты по обе стороны Кальмиуса. Ведь всюду жили не просто соседи, а близкие и дальние родственники. И тогда казалось, что никакие силы не смогут разорвать родственные души.
«По Кальмиусу нас разделили. И тогда получилось, что Гранитное в десяти километрах отсюда — это уже украинская сторона. Вот Игнатьевка, Старая Игнатьевка, Чермалык — это всё уже на той стороне», — рассказал он.
По его словам, во время боевых действий под Славянском в 2014 году они продолжали работать. Затем началось отступление. Украинские войска сожгли множество домов в Тельманово, били по селу Мичурино.
Николай Русановский — механик по ремонту транспорта, вспоминает, с какой тревогой они смотрели на происходящее, слушая канонады. Работа, дом, близкие — всё это здесь, куда бежать? Потому многие остались.
«Весь коллектив практически остался на месте. Все ходили в смены, все на работу и заставлять в принципе никого не надо было», — поделился он.
Русановский говорит, был «разрыв шаблона»: «Мы здесь живём, вот, как говорится, наш советский дом, сёла, города и так далее, а с той стороны — вроде практически те же люди и с советского фактически вооружения бьют сюда». На вопрос, что двигало этими людьми и что двигает, у него ответа нет.
Пробитая минными осколками входная дверь административного здания РЭС, убежище, в котором были и дети, и старики. Страх, паника… Вскоре ополченцы освободили Тельманово. Работы прибавилось — пришлось восстанавливать линии электропередачи, в том числе и те, которые питают украинскую сторону.
Тогда была повреждена большая часть линий. Работники Тельмановского РЭС работали в поле под обстрелами, восстанавливая повреждённые объекты. Снаряды уничтожали посёлки, в которых ещё тогда оставались мирные жители.
«Когда работала артиллерия, мы быстро же к этому пристроились, начали понимать, что происходит, с какой цикличностью. Уже понимали: там по две установки, считали, сколько секунд летит и так далее, есть время перестроиться..
Но самое тяжёлое и самое коварное — это когда применяли, конечно, ракетные системы. То есть они оттуда вылетели, через 10 секунд прилетели, а когда они вылетают — никто не слышит», — поделился своими воспоминаниями Русановский.
Он добавил, что «ожидать можно было всего, но работать надо было в любом случае». Энергетика и в мирное время — опасная профессия. Здесь приходится иметь дело с электричеством. Работать — каждый сам за себя — не получится.
В период активных обстрелов в 2014-2015 годах коллектив Тельмановского РЭС показал слаженность и единство, понимая друг друга с полуслова. Чёткое соблюдение правил безопасности с первых дней обстрелов привило чувство самосохранения. Порой они делали всё и даже больше. Почётные грамоты и благодарности, медали за восстановление энергетики ДНР тому подтверждение. И какие бы обстрелы ни велись, мирные жители уверены: электричество в их домах будет всегда.
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Возмездие: защитники Донбасса уничтожают оккупантов с техникой и вооружением
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня.
Как уже сообщалось ранее, боевики 93-й бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского после подведения итогов работы Трёхсторонней контактной группы, где были достигнуты договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, дважды обстреляли н. п. Знаменка из вооружения БМП-2, выпустив двадцать снарядов. Позднее из 120-мм миномётов выпустили по территории Республики шесть мин, производя корректировку с помощью БПЛА «Мэвик Про».
В результате обстрелов в н. п. Знаменка повреждён фасад жилого дома по ул. Жукова, д.35.
Адекватными действиями защитников Республики огневая активность противника была подавлена, два боевика 93-й бригады уничтожены, двое получили ранения, повреждена одна БМП, уничтожен 120-мм миномет и беспилотник «Мэвик Про».
Героически выполняя свои обязанности по защите граждан Республики от украинской агрессии, получил ранение военнослужащий Народной милиции. В настоящее время ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Материалы по факту обстрела переданы представителям международных организаций, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбуждённому в отношении командира 93-й бригады ВСУ Брыжинского.
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Небоевые потери противника за сутки составили семь боевиков 93-й бригады, получивших ожоги различной степени тяжести в результате пожара на позициях.
Вчера из-за нарушений требований пожарной безопасности военнослужащими ВСУ был спровоцирован лесной пожар на территории Трехизбенского лесничества Новоайдарского района.
В ходе проведенного сотрудниками ВСП расследования установлено, что в районе н. п. Лопаскино военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады в состоянии алкогольного опьянения случайно подожгли собственный блиндаж.
Огонь по деревянным конструкциям и сухой растительности быстро распространился по всей позиции и перекинулся на территорию лесничества, где в капонирах была замаскирована военная техника.
Также была обнаружена кустарная пилорама боевиков, которые осуществили вырубку около шести гектаров леса в целях оборудования своих позиций. По предварительным подсчётам, ущерб государству составил 600 тысяч гривен.
В результате происшествия огнём уничтожена одна БМП-1 и 120-мм миномёт, а также двенадцать автоматов АК-74 и более десяти тысяч патронов калибра 5,45 мм. При попытке самостоятельно потушить пожар семь боевиков получили ожоги различной степени тяжести.
Отмечена активная работа группы пропагандистов от 72-го центра ИПсО, которые распространяют в СМИ материалы о непричастности ВСУ к возгоранию заповедника.
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В подразделениях 24-й бригады рабочей группой из штаба ОТГ «Восток» 21 июля проведена проверка инженерного оборудования позиций. По результатам проверки командиру 24-й бригады Гудзю объявлено дисциплинарное взыскание за то, что вырытые окопы и блиндажи не обеспечивают защиту личного состава.
Недовольный таким поворотом событий комбриг потребовал от подчиненных комбатов устранить выявленные недостатки в инженерном оборудовании позиций к утру 22 июля.
Для ускорения процесса обустройства окопов военнослужащие мотопехотного батальона 24-й бригады забрали на безвозмездной основе под предлогом добровольной помощи «защитникам» от мирного населения экскаватор в н. п. Троицкое.
Владелец сельхозтехники пожаловался на неправомерные действия военных в администрацию Попаснянского района с требованием возместить причинённый материальный ущерб, однако власти не намерены ссориться с военными из-за таких несущественных для них вопросов.
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В подразделениях 24-й омбр ВСУ продолжают отмечаться факты притеснения военнослужащих со стороны командного состава. У боевиков соединений и частей ОТГ «Север» принудительно изымаются мобильные телефоны для установки GPS-трекера для возможности спутникового мониторинга местоположения военнослужащих с целью уменьшения количества случаев СОЧ.
Установка GPS занимает много времени, поэтому нерадивые командиры ВСУ под различными предлогами не возвращают мобильные телефоны и не дают возможности связаться с родными и близкими.
В связи с этим в последнее время значительно увеличилось количество жалоб от родственников военнослужащих 24-й бригады в правозащитные организации и к руководству Министерства обороны Украины.
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Оккупанты нанесли удар по ЛНР и получили жёсткий ответ
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ЛНР.
Украинские боевики из 93 бригады, нарушив нормы международного гуманитарного права о ведении боевых действий, по приказу военного преступника Брыжинского, из вооружения БМП-2 и зенитной установки ЗУ-23-2 открыли огонь по населенному пункту Фрунзе. Всего по территории Республики враг выпустил семьдесят боеприпасов.
В результате обстрела повреждения получили четыре жилых домостроения по адресам: ул. Папанина, д. 6, 10, 11, 13.
Дополнительная информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
Для защиты жизни наших граждан от преступных посягательств украинских карателей подразделения Народной милиции пресекли огневую активность противника.
По предварительным данным, потери в рядах карателей составили: двое погибших, один раненый, уничтожена зенитная установка ЗУ-23-2.
Призываем военнослужащих ВСУ прекратить выполнять преступные приказы своих командиров по обстрелам населенных пунктов Республики и придерживается режима прекращения огня, что поможет сохранить вам жизни.
Материалы по фактам обстрелов инфраструктуры будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу, возбужденному в отношении командира 93 бригады ВСУ Брыжинского.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su