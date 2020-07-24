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Программирование через музыку: Современные американские песни «о любви»

12:06. 24 июля 2020 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этой подборке повнимательнее посмотрим, как любовные отношения описываются в песнях современной американской поп-эстрады.

Кумирша девочек в США и других странах мира Тейлор Свифт в своём хите «End Game» 2017 года делится своими чувствами с героем:

«Я просто хочу бухать с тобой на пляже, и чтоб при этом ты всем своим телом был на мне»

Чтобы все поняли, что речь о любви, дальше певица заявляет:

«Я больно задела тебя, хлобысть!
Мы попытались забыть об этом, но мы просто не смогли
Я закапываю топоры войны, но держу при себе карту с отметками, где они зарыты»

Такое ощущение, будто бы она кайфует от закапывания этих своих томагавков, потом выкапывания, протирания, разглядывания их, потом опять закапывания… Это что – предлагаемая рабочая модель выстраивания отношений?

Показательна позиция героя песни, озвучиваемая британским певцом Эдом Шираном:

«На моём языке вертится четыре слова, но я никогда не произнесу их»

Вероятнее всего здесь имеются в виду слова «Выйди за меня замуж» (“Will you marry me?”). Вот такой вот нерешительный мужчина ей попался. Мужчина?

Полный перевод и разбор песни «End Game»:

Один из самых популярных поп-певцов США Джейсон Деруло в своей нетленке 2017 года «Tip Toe» поёт:

«Эта твоя большая толстая штуковина просто вываливается из…
Тугое платье-кожа просто не может всё это удерживать
Слишком толстая, будто бы разбухла и раздулась
Девочка, ты просто до ужаса сексуальна, и ты это знаешь»

Ещё пара строк о любви:

«Когда ты спускаешься вниз, я теряю фокус
Когда эти штуки хлопают, это такой бонус
М-м-м, эти пирожки выглядят аппетитными
Твоя задница большая, как полный рюкзак, и это реально кризис»

Друзья, Википедия сообщает, что эту песню сочиняло шесть авторов плюс два продюсера в придачу. Вы представляете, что для того, чтобы сочинить такую песню, понадобилось аж восемь человек!

Под какими препаратами эти люди ввосьмером сочиняли такие перлы, как «бонус в виде хлопающих ягодиц» или «задница, как полный рюкзак, – это кризис»?

Полный перевод и разбор песни «Tip Toe»:

На очереди современная «баллада о любви» от Арианы Гранде и Ники Минаж «Side To Side» (2016). Название песни переводится как «вразвалочку». О чём же речь? Скоро узнаем.

«Я провела здесь весь день
Я провела здесь всю ночь
И мальчик, из-за тебя я теперь хожу вразвалочку»

В самом конце припева еле-еле слышно на заднем плане звучит ещё одна фраза: «Let them hoes know», которая означает либо «И пусть те мотыги знают», либо «И пусть те шлюхи знают».

Думается, что верно второе.

В этой статье не будем долго тянуть резину и расскажем тем, кто ещё не догадался или же не был в курсе до этого, отчего же героиня песни теперь ходит вразвалочку. Как признаётся сама певица, это песня рассказывает душещипательную историю о том, как героиня поимела столько секса за сутки, что теперь не может нормально ходить.

Полный перевод и разбор песни «Side To Side»:

И напоследок проанализируем песню Билли Айлиш «Bad Guy». На церемонии Грэмми в январе 2020 года эта композиция выиграла в номинациях «Запись года», «Песня года» и участвовала в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение».

«На моих обеих коленках синяки из-за тебя
Не говори: «Спасибо» или «Пожалуйста»
Я делаю то, что хочу, когда я этого хочу
Моя душа? Как цинично!»

Действительно, цинично. Насколько я понимаю, из этой шептуньи сделали идол для поклонения подростков во всём мире. Это она в клипе своим дёрганьем подаёт пример своим несовершеннолетним фанатам? Ладно, переходим к припеву. По крайней мере, технически это можно считать таковым.

«А я вся такая злодейка-негодяйка
Я такая, которая расстроит твою мамашу
Такая, которая заставит твою подружку свихнуться
Я могла бы соблазнить твоего папашу
Это я плохой парень и злодей»

Приплыли. Неужели случайно, что песней года по версии самой влиятельной в мировом шоу-бизнесе церемонии стала композиция, в которой юная девочка называет себя плохим парнем? Никакая другая, именно эта.

По любому, это просто песня гениальная, голос божественный, 10 октав. Никакого отношения к пропаганде смены традиционных половых ролей. Как пить дать.

Полный перевод и разбор песни «Bad Guy»:

По материалам: «Чё поём?»

Источник: https://whatisgood.ru/raznoe/music/pesni-o-lyubvi-genocid/

Метки: музыка, плохая музыка, технологии

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