Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Полицейская Америка – мифы и реальность. Александр Домрин

10:56. 24 июля 2020 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-THN9b1muJQ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Гудбай Америка — Джордж Флойд и стаи мародёров
...образом разрушены реальностью.Соединенные Штаты Америки, которые...реальности имеет весьма опосредованное. США – жесткое полицейское государство. Один из полицейских... этот миф о крутом американском полицейском, которому...: от убийства Александра II до дела...
О мифах и рифах заграничной жизни 10
...уровень преступности Пояснение мифа: преступность - понятие ....В ближайшем полицейском участке полицейский, жевавший всё...]Как отмечает писатель Александр Богатырёв в книге ...населения.В современной Америке есть такие виды...первой встречи с реальностью.А я ...
Михаил Таратута: ﻿«Сегодня в Америке модно ﻿не любить Америку»
...многие бытовавшие у нас мифы, – например, о...вжилась в американскую реальность, нашла здесь свою...отдавали внятных приказов полицейским, и тем ... сегодня политический класс Америки рассматривает Россию как ... вспомнить и замечательного Александра Бовина, один «...
Чего Америке от нас нужно?
...иногда близкие к реальности). Вообще объявили ... Когда я у Александра это прочитал – то...придаёт смысл как полицейским расследованиями, так...» упущенной прибылью. Миф «протестантской трудовой этики...казахов) – отошло бы Америке. Эта цель – стратегическая,...
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
...по Соединенным Штатам Америки, призывая к ... компетентности, в реальности будут лишь повторять...скрытым целям укрепления мифов, лежащих в ...обеспечивается только использованием полицейской силы для заполнения ... Писанию. [6] Александр Поуп – английский поэт...
Бэкграунд, выпуск-277 за 6 октября 2012
... кому полководцу Александру Суворову и ...прятался, выследили меня полицейские, меня одного, ... чем досужий пропагандистский миф. Например, именно ... Соединенных Штатах Америки существует даже специальная...-либо свидетельства реальности внеземной разумной жизни...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)