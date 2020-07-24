Планета Богов(продолжение).

Привели воина к волхву, а волхв убеждает, что что воин-чужак:

Волосы смоленые, глаза лишены разума, ноги как колёса телеги, да и нет у волхва резонанса с его сущностью.

Воин сказал, что на его планете был народ, который волхв бы посчитал своим, но его армия этот народ истребила, за несоблюдения законов.

Волхв согласился, что тот народ имел бунтарский нрав, только от света тот народ отлучили, за веру в силу призраков, негоже свету-уповать на тьму.

Волхв сказал, что только его народ непоколебим в свете и чужаков им не надо, пустая трата веры и достоинства.

Через день вызвали купцов и ушёл воин с планеты, в этот раз он решил остановиться,

с теми-кто на него похож внешне, побывал на нескольких десятков планет, а всюду каверзные законы и устои. Решил воин вернуться к себе на Родину.

В родном краю опять война, только теперь с хворью, пострашней чумы. Идут караваны, и все поселения и дома-в которые они вошли, начинают испытывать жажду, но не к воде, а к рассолу, у кого это длится день, а у кого и неделю. Иногда после кто то начинает буйствовать и кричать, глаза у них в этот момент лихие.

Нашёл воин караван, но ничего странного не заметил, решил идти вместе с ним, по местности, зашли в село, а там уже просят новой чаши с нектаром, купцы подняли высокую цену, но товар взяли. Решили на долго не останавливаться и пошли дальше...

Источник: https://proza.ru/2020/07/24/1201