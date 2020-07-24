Как сделать ипотеку под 1-2% — наши советы правительству Мишустина

22 июля 2020 года, выступая в Госдуме, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что за последнее время банки выдали россиянам 80 тысяч ипотечных кредитов по льготной программе (со ставкой 6,5%) на 205 млрд рублей. При этом он назвал ипотеку с низкой ставкой «одной из самых успешных антикризисных мер».

Движение «Патриоты Великого Отечества» еще задолго до кризиса заявляло, что ставка рефинансирования может и должна быть ниже, чем имевшиеся на тот период 10-12%. Как мы видим, развитие ситуации идет именно в том направлении, о котором мы давно говорим. И это становится одной из самых успешных мер стимулирования экономики в кризисной ситуации.

А точно нужно ждать «коронакризиса», чтобы сделать хорошо и людям и экономике? Мы считаем, что для снижения процентов по ипотеке у нас уже есть все необходимое.

Как мы писали по отношению к Конституционной реформе – «хорошо, но мало». Вот точно также хотим сказать и о снижении ипотечной ставки – хорошо, но мало!

Сначала поймем, чем же хороша – недорогая ипотека.

Первое: количество желающих купить квартиру в ипотеку с меньшей ставкой увеличивается – решается жилищный вопрос большего количества семей. В итоге – рост демографии.

Второе: рост спроса на жилье (а значит и на все, что сопутствует новоселью!), строители получают деньги, отрасль развивается, а строительство является одним из основных локомотивов экономики.

Третье: чем меньше семья платит банку процентов, тем больше средств остается у семьи на покупку чего-либо другого. Поэтому снижение процентной ставки ипотечного кредита приводит к тому, что для покупок того самого «другого» у людей остается больше денег, стимулируется спрос.

Теперь ответим на вопрос — как происходит снижение процентов по ипотеке сегодня и как это надо делать в принципе.

Сегодня государство выделяет деньги из бюджета, которыми погашают часть процентной ставки перед банками. Таким образом, человек платит меньше процентов банку, а государство отдает за него банкирам бюджетные деньги. Точно также субсидируется помощь фермерам и т.д и т.п.

Сегодня ставка рефинансирования ЦБ РФ составляет 4,5%. Движение «Патриоты Великого Отечества» ещё задолго до кризиса заявляло, что ставка рефинансирования может и должна быть ниже. И она понижается – и это хорошо. Но для того, чтобы ипотека была дешевой, а бюджетные средства были сохранены, и ими не надо было бы покрывать часть процентов заемщика банку, нужно ввести ещё одну – специальную ставку рефинансирования ипотеки. Еще в 2016 году нами была предложена и экономически обоснована ключевая подобная ставка ЦБ в 1%!

Да, всего 1%! Для этого нужно только две вещи: политическое решение и решение Центрального Банка о введении специальной ставки рефинансирования ипотеки (1%), под которую деньги и будут выдаваться банкам или напрямую Агентству ипотечного кредитования. Снижение ставки рефинансирования сделает деньги более дешевыми, что приведет к ещё большему росту благосостояния граждан.

Исходя из этого, ипотека под 2-3% для населения абсолютно реальна. И самое главное, что для достижения этого показателя не требуется никаких бюджетных расходов! Ни копейки.

Снижение процента по ипотечным кредитам по предложенному нами механизму приведет к экономии бюджетных средств. Для примера: Правительство РФ выделило на субсидирование (выплату банкам) процентной ставки в 2020 г. 205 млрд рублей. В случае снижения процентной ставки ЦБ, эти деньги останутся в бюджете и могут быть потрачены на другие нужды. Например, на прямые выплаты гражданам на детей! Напомним, что выплаты на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет, которые были введены в период «коронакризиса» составили свыше 270 млрд рублей. Как видите, цифры вполне сопоставимые.

Мы знаем, как сделать ипотеку дешевой и при этом экономить бюджетные средства!

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Источник: https://nstarikov.ru/kak-sdelat-ipoteku-pod-1-2-nashi-sovety-pravitelstvu-mishustina-117236