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Генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ в Севастополе

13:49. 24 июля 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


В Севастополе прошла генеральная репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ.







Из новшеств – как пишут местные телеграм-каналы, будет торжественный подъем копий флагов с линкора императорского флота "Императрица Мария" (который взорвался в Севастопольской бухте во время Первой мировой войны) и гвардейского крейсера "Красный Кавказ".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6043147.html

Метки: Видео, день вмф, крым, праздники, севастополь

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