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Засуха может погубить урожай во многих регионах России

08:00. 23 июля 2020 120 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Засуха может погубить урожай во многих регионах России | Русская весна

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории пяти регионов трех федеральных округов страны из-за засухи и суховеев.

«Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края», — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается также, что засуха может привести к снижению урожая сельскохозяйственных культур в юго-восточных районах Ростовской области, ряде районов северо-востока и юга Волгоградской области, северо-восточных районах Краснодарского края, северных и центральных районах Калмыкии.

Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования.

Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1595480177

Метки: Новости

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