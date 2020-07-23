Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 июля 2020

Между военнослужащими российских и американских Вооружённых сил в восточной Сирии не происходили значительные конфликты, крайне редко недопонимание приводит к разговорам на повышенных тонах, рассказал замкомандующего совместной объединённой оперативной группы антитеррористической операции «Непоколебимая решимость» в Сирии и Ираке генерал-майор Кеннет П. Экман.

Этот высокопоставленный офицер курирует совместные и коалиционные операции, разведку и планы в борьбе против группировки ИГИЛ*.

«На востоке Сирии на тактическом уровне, на уровне боец — боец всегда имеется риск возникновения недопонимания. У нас не случалось на самом деле серьёзных противостояний между войсками. Мы отслеживаем это очень тщательно», — сообщил он в среду представителям СМИ.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, как часто происходят конфликтные ситуации между российскими и американскими военнослужащими, такие как блокирование движения военной техники по дорогам или преследование патрулей.

На прошлой неделе «Русская Весна» обнародовала эксклюзивную видеозапись эпизода, ставшего причиной этого обсуждения. Ролик (см. ниже) разлетелся по всему миру, набирая миллионы просмотров в сотнях СМИ и тысячах блогов на разных языках.

Напомним, на наших кадрах американский конвой зачем-то решил ездить «хвостиком» за патрулём военной полиции ВС РФ, в результате российская бронетехника заблокировала бронемашины ВС США, а наш офицер убедительно попросил «янки» более не таскаться за ними, напомнив, что в Сирии американцы являются незваными гостями. В связи с этим генерал Экман подчеркнул важность соблюдения установленных протоколов предотвращения конфликтов.

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«То, что вы, по всей видимости, называете преследованием, это не полностью профессиональное взаимодействие между российскими и американскими военными, это бывает крайне редко. В целом мы видим, что русские соблюдают действующие протоколы, согласованные сторонами. И очень редко бывает, что недопонимание приводит к повышенным эмоциям», — подчеркнул Экман.

Он также пояснил, что в некоторых ситуациях американские военнослужащие действуют по принципу «реши конфликтную ситуацию и вернись на следующий день».

«Российские войска и подразделения коалиции передвигаются по одним и тем же районам. Контакты в действительности происходят очень часто. В воздухе и на суше. Честно говоря, наши силы привыкли к действиям в непосредственной близости друг от друга. Цель при этом — избегание конфликтов и недоразумений», — добавил замкомандующего силами операции «Непоколебимая решимость».

Генерал Кеннет П. Экман также рассказал, что пока враждебных действий удаётся избегать максимально успешно.

«Так что нас волнует не число инцидентов. Наша задача — соблюдение протоколов избегания конфликтов и чтобы ни один из таких случаев не закончился эскалацией. И главным образом это успешно достигается», — подытожил генерал-майор.

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*Запрещённая Верховным судом РФ террористическая организация