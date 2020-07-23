Сенсационное заявление Жириновского о Фургале и обращение к хабаровчанам!
12:10. 23 июля 2020 251 просмотр 6 коммент. Опубликовал: Владимир
Выступая по мотива отчета премьера Мишустина лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился к жителям Хабаровска с просьбой принять ВРИО Дегтярева, а также Жириновский заявил, что сам уговорил Фургала покинуть пост губернатора еще до его задержания. По его словам, «кому-то хотелось мускулы показать», поэтому главу Хабаровского края арестовали до того, как тот успел подать заявление.
Источник: https://youtu.be/q_6uxAts5fM
Жирик облажался, а теперь изворачивается.
:–)ВСЕМ Здравия(–;
~~~ ОРатор`ы Руси ~~~
_КТО ОНи – “козырные” ОРаторы Руси…?
О-о-о…ЭТО знает КАЖДЫЙ,только лишь спроси…
ОНи могут РАЗНОЕ-и-о-РАЗНОМ говорить…
ВСЕ понимают,КТО им “это” – смог Разрешить…
_ОРатор,ы(ну те – “козырные”)ТАКОЕ говорят…
Что КАЖДЫЙ члушающий Готов – Брать-В-руки-АВТОМАТ…
А какие эмоции – КИПЯТ средь МАСС и бурлят…
Деликатно проМОЛЧИМ – какОГО уровня М А Т,,,.,,,.
_ОРатор,ы Руси,они МНОГИЕ пятилетки – ОДНИ-и-ТЕЖЕ…
Они,как Полит~~~ЖЕРЕБЦЫ,на Полит-РФ–”монеже”…
ИХ – ДЛЯ этого и СОЗДАВАЛИ,чтобы ОНИ – вот Так ВЫСТУПАЛИ…
ЧТОБЫ они,полит-ПАР-НЕДОВОЛЬСТВА(прявящИМИ…)- “выПУСКАЛИ”…
_Этим “козырным” ОРатор,ам – ВСЁ(говорить)РАЗРЕШАЮТ…
ТЕ,кто ИХ “создали”…и КТО их КУРИРУЮТ…
ОНИ – все ЦУ от кураторов – безоговорочно Выполняют…
и ВСЕ их ТАМ слушающие и ТАМ сидящие – ЭТО понимают…
_Говорят,что ЭТИ ОРатор,ы – Полит~~УЗУРПАТОРЫ…
Узурпаторы в тех “партиях”(ФЭЙКовых)- которыми РУЛЯТ…
а ЛЖЕ-”партии” ТЕ…из ЖУЛИКОВ и РАЗНЫХ-ПРОЧИХ состоят,,,
Даже РАЗНЫХ-ПРОЧИХ – КРИМИНАЛЬНЫХ(из 90-х)ррребят…
_Эти ОРатор,ы – СОСТАРИЛИСЬ и…ЗАБРОНЗОВЕЛИ!
Они ВСЕЙ России,ПОВСЕМЕСТНО – НАС@@@@@@ИЛИ…!
ДЛЯ оБОЛВАНивания(выПУСК-полит-ПАРА)- ИХ и СОЗДАВАЛИ…
ЭТИХ полит-ОРатор,ов Обоснованно – КЛОУНАМИ назвали!
_Но то, что ИХ ВСЕХ(“партии”-и-ЧЛЕНОВ)- Пришло время МЕНЯТЬ,
Вот ЭТО,ТАМ,среди Полит-КУРАТОРОВ – уже ОСОЗНАЛИ…!
ЭТИ СПЕЦ-созданные ЛЖЕ-”партии” – РОЛЬ “ПАМ@@@@ОВ” – Выполнили…
* И ИХние-же Полит-КУРАТОРЫ,их-же(“партии”)И – “Заказали”…[45-20]
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 23-07-2020.
Рано пташечка запела
Хабаровчане уже послали жирика на …; к ………….., в ….!
О,эта старая уже тема -переход на двухпартийную систему ,как в США и Англии,будут передавать власть из рук в руки(вернее не власть ,а имитацию перемен у народа и их надежды) ,а не в одних руках ЕР все находится ,а остальные выклянчивают и выкупают.Жирик заявляет принятое решение.Он всех устраивает,нужное проговаривает,всем весело и нет напряжения.
Вчера читала у Комсомолки отчет посещения в Лефортово этих двух- Фургала и Мистрюкова.Мистрюков раздавлен и очень болен-рак многих органов малого таза ,нуждается в постоянной помощи ,какие там уже 25%,а Фургал держится ,не такое говорит видел,все устраивает и еда и отношение ,люди прислали на счет уже 27000 тыс,причем посторонние по 200,300р.Но это начало ,через год и этот отдаст свои 25%.А Дегтярев в интервью Соловьеву озабочен ростом заболевающих ковидом.