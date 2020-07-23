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Сенсационное заявление Жириновского о Фургале и обращение к хабаровчанам!

12:10. 23 июля 2020 251 просмотр 6 коммент. Опубликовал:

Выступая по мотива отчета премьера Мишустина лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился к жителям Хабаровска с просьбой принять ВРИО Дегтярева, а также Жириновский заявил, что сам уговорил Фургала покинуть пост губернатора еще до его задержания. По его словам, «кому-то хотелось мускулы показать», поэтому главу Хабаровского края арестовали до того, как тот успел подать заявление.

Источник: https://youtu.be/q_6uxAts5fM

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 11686 10292
    Руса 23 июля 2020 в 12:25

    Жирик облажался, а теперь изворачивается.

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    4
  • 650 542
    Valeriy Bondarik 23 июля 2020 в 13:03

    :–)ВСЕМ Здравия(–;

    ~~~ ОРатор`ы Руси ~~~

    _КТО ОНи – “козырные” ОРаторы Руси…?
    О-о-о…ЭТО знает КАЖДЫЙ,только лишь спроси…
    ОНи могут РАЗНОЕ-и-о-РАЗНОМ говорить…
    ВСЕ понимают,КТО им “это” – смог Разрешить…

    _ОРатор,ы(ну те – “козырные”)ТАКОЕ говорят…
    Что КАЖДЫЙ члушающий Готов – Брать-В-руки-АВТОМАТ…
    А какие эмоции – КИПЯТ средь МАСС и бурлят…
    Деликатно проМОЛЧИМ – какОГО уровня М А Т,,,.,,,.

    _ОРатор,ы Руси,они МНОГИЕ пятилетки – ОДНИ-и-ТЕЖЕ…
    Они,как Полит~~~ЖЕРЕБЦЫ,на Полит-РФ–”монеже”…
    ИХ – ДЛЯ этого и СОЗДАВАЛИ,чтобы ОНИ – вот Так ВЫСТУПАЛИ…
    ЧТОБЫ они,полит-ПАР-НЕДОВОЛЬСТВА(прявящИМИ…)- “выПУСКАЛИ”…

    _Этим “козырным” ОРатор,ам – ВСЁ(говорить)РАЗРЕШАЮТ…
    ТЕ,кто ИХ “создали”…и КТО их КУРИРУЮТ…
    ОНИ – все ЦУ от кураторов – безоговорочно Выполняют…
    и ВСЕ их ТАМ слушающие и ТАМ сидящие – ЭТО понимают…

    _Говорят,что ЭТИ ОРатор,ы – Полит~~УЗУРПАТОРЫ…
    Узурпаторы в тех “партиях”(ФЭЙКовых)- которыми РУЛЯТ…
    а ЛЖЕ-”партии” ТЕ…из ЖУЛИКОВ и РАЗНЫХ-ПРОЧИХ состоят,,,
    Даже РАЗНЫХ-ПРОЧИХ – КРИМИНАЛЬНЫХ(из 90-х)ррребят…

    _Эти ОРатор,ы – СОСТАРИЛИСЬ и…ЗАБРОНЗОВЕЛИ!
    Они ВСЕЙ России,ПОВСЕМЕСТНО – НАС@@@@@@ИЛИ…!
    ДЛЯ оБОЛВАНивания(выПУСК-полит-ПАРА)- ИХ и СОЗДАВАЛИ…
    ЭТИХ полит-ОРатор,ов Обоснованно – КЛОУНАМИ назвали!

    _Но то, что ИХ ВСЕХ(“партии”-и-ЧЛЕНОВ)- Пришло время МЕНЯТЬ,
    Вот ЭТО,ТАМ,среди Полит-КУРАТОРОВ – уже ОСОЗНАЛИ…!
    ЭТИ СПЕЦ-созданные ЛЖЕ-”партии” – РОЛЬ “ПАМ@@@@ОВ” – Выполнили…
    * И ИХние-же Полит-КУРАТОРЫ,их-же(“партии”)И – “Заказали”…[45-20]
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 23-07-2020.

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    1
  • 4653 3133
    чужой 23 июля 2020 в 13:16

    Рано пташечка запела

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  • 12470 7592
    XAPAOH 23 июля 2020 в 13:20

    Хабаровчане уже послали жирика на …; к ………….., в ….!

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    1
  • 10801 8879
    марина 23 июля 2020 в 13:45

    О,эта старая уже тема -переход на двухпартийную систему ,как в США и Англии,будут передавать власть из рук в руки(вернее не власть ,а имитацию перемен у народа и их надежды) ,а не в одних руках ЕР все находится ,а остальные выклянчивают и выкупают.Жирик заявляет принятое решение.Он всех устраивает,нужное проговаривает,всем весело и нет напряжения.

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  • 10801 8879
    марина 23 июля 2020 в 13:54

    Вчера читала у Комсомолки отчет посещения в Лефортово этих двух- Фургала и Мистрюкова.Мистрюков раздавлен и очень болен-рак многих органов малого таза ,нуждается в постоянной помощи ,какие там уже 25%,а Фургал держится ,не такое говорит видел,все устраивает и еда и отношение ,люди прислали на счет уже 27000 тыс,причем посторонние по 200,300р.Но это начало ,через год и этот отдаст свои 25%.А Дегтярев в интервью Соловьеву озабочен ростом заболевающих ковидом.

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