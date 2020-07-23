Сенсационное заявление Жириновского о Фургале и обращение к хабаровчанам!

Выступая по мотива отчета премьера Мишустина лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился к жителям Хабаровска с просьбой принять ВРИО Дегтярева, а также Жириновский заявил, что сам уговорил Фургала покинуть пост губернатора еще до его задержания. По его словам, «кому-то хотелось мускулы показать», поэтому главу Хабаровского края арестовали до того, как тот успел подать заявление.

Источник: https://youtu.be/q_6uxAts5fM