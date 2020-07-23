«Проблемный» Хабаровск — новый губернатор делает неожиданные шаги

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ.

И. о. главы Солнечного района Евгений Чаплыгин на совещании по вопросам ЖКХ сообщил о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации. Он отметил, что задолженность предприятия сформировалась из-за долгов населения.

«Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих… Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией… Людей волнуют цены. В 2018 году 72 место из 85 мы заняли по доле расходов населения за услуги ЖКХ. Надо посмотреть, попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования», — сказал Дегтярев.

Он добавил, что неплатежи у населения — исключительно из-за высоких тарифов.

«У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ. Если мы можем здесь людям помочь, ввести дополнительные субсидии, обратиться к правительству, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы, мы должны это делать. Накапливать долги, при этом держать высокие тарифы на тепло — не очень хорошо», — добавил он.

Как пояснил журналистам министр ЖКХ региона Дарий Тюрин, планируется рассмотреть вопрос о снижении тарифов для малообеспеченных граждан.

Также Дегтярев на совещании поручил чиновникам поработать над лексикой при представлении ему докладов и быть точными в формулировках и датах решения проблем ЖКХ и отопительного сезона.

«Давайте мы с лексикой будем осторожнее. Разбираемся, подумаем, обсудим. Если есть предложения, нужно рассказывать, если есть проблемы, нужно ориентироваться на сроки… Надо более конкретно каждому на своем участке разбираться. Сроки, риски давайте обсудим», — сказал Дегтярев на совещании.

Тюрин сообщил, что не видит рисков в подготовке ЖКХ к зиме, добавив, что все сложные вопросы решаются в ручном режиме.

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