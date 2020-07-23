«Проблемный» Хабаровск — новый губернатор делает неожиданные шаги
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ.
И. о. главы Солнечного района Евгений Чаплыгин на совещании по вопросам ЖКХ сообщил о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации. Он отметил, что задолженность предприятия сформировалась из-за долгов населения.
«Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих… Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией… Людей волнуют цены. В 2018 году 72 место из 85 мы заняли по доле расходов населения за услуги ЖКХ. Надо посмотреть, попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования», — сказал Дегтярев.
Он добавил, что неплатежи у населения — исключительно из-за высоких тарифов.
«У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ. Если мы можем здесь людям помочь, ввести дополнительные субсидии, обратиться к правительству, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы, мы должны это делать. Накапливать долги, при этом держать высокие тарифы на тепло — не очень хорошо», — добавил он.
Как пояснил журналистам министр ЖКХ региона Дарий Тюрин, планируется рассмотреть вопрос о снижении тарифов для малообеспеченных граждан.
Также Дегтярев на совещании поручил чиновникам поработать над лексикой при представлении ему докладов и быть точными в формулировках и датах решения проблем ЖКХ и отопительного сезона.
«Давайте мы с лексикой будем осторожнее. Разбираемся, подумаем, обсудим. Если есть предложения, нужно рассказывать, если есть проблемы, нужно ориентироваться на сроки… Надо более конкретно каждому на своем участке разбираться. Сроки, риски давайте обсудим», — сказал Дегтярев на совещании.
Тюрин сообщил, что не видит рисков в подготовке ЖКХ к зиме, добавив, что все сложные вопросы решаются в ручном режиме.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1595476019
Хоть ВРИО губернатора Хабаровского края М. Дегтярев ничего конкретного не пообещал. Сказать фразу: “попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования… Если мы можем здесь людям помочь, ввести дополнительные субсидии, обратиться к правительству, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы, мы должны это делать” – это ничего не значит. Значащая фраза должна звучать примерно так “ВРИО губернатора Хабаровского края утвердил сниженные тарифы для населения края”. А все остальное популистская болтология. Таких чиновников у нас целая страна, таких своеобразных “агентов Смит”.
Наши чиновники даже не заморачиваются на обещания. Теперь они только намёками разговаривают, типа было-бы неплохо прекратить протесты, а там может плешивый не всё у вас выгребит.
Никаких “неожиданных шагов” не вижу.
Плата за коммунальные услуги для простого населения, в т.ч. для неработающих пенсионеров, действительно высока. Причем в целом
по стране, не говоря уже о жителях Сибирии, Дальнего Востока,
а также на севере, где и добываются нефть, газ и уголь.
Кроме этого, надо обязательно пересмотреть в сторону снижения
цены на продукты и плату за железнодорожные и авиабилеты хотя бы,
как минимум, в 2 раза.
В этом случае необходим перевод ценообразования с затратного метода на ценообразование по себестоимости. Со строгим определением, что входит в себестоимость товаров и услуг. С фиксированием, что прибыль компании не может превышать, скажем, 15%. Без жесткого контроля за ценообразованием невозможно обуздать рост цен.
Тарифы на железнодорожный транспорт и авиабилеты у нас в стране предполагают не объединение страны, а наоборот её раздел на автономные области не связанные между собой.
Так и должно быть. Например, в Германии, во Франции и других
странах ЕС государство осуществляет контроль за оптовыми и розничными ценами, а не только за качеством выпускаемой продукции.