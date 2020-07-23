Главная » Политика, События

«Проблемный» Хабаровск — новый губернатор делает неожиданные шаги

06:46. 23 июля 2020 168 просмотров 5 коммент. Опубликовал:
«Проблемный» Хабаровск — новый губернатор делает неожиданные шаги | Русская весна

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ.

И. о. главы Солнечного района Евгений Чаплыгин на совещании по вопросам ЖКХ сообщил о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации. Он отметил, что задолженность предприятия сформировалась из-за долгов населения.

«Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих… Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией… Людей волнуют цены. В 2018 году 72 место из 85 мы заняли по доле расходов населения за услуги ЖКХ. Надо посмотреть, попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования», — сказал Дегтярев.

Он добавил, что неплатежи у населения — исключительно из-за высоких тарифов.

«У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ. Если мы можем здесь людям помочь, ввести дополнительные субсидии, обратиться к правительству, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы, мы должны это делать. Накапливать долги, при этом держать высокие тарифы на тепло — не очень хорошо», — добавил он.

Как пояснил журналистам министр ЖКХ региона Дарий Тюрин, планируется рассмотреть вопрос о снижении тарифов для малообеспеченных граждан.

Также Дегтярев на совещании поручил чиновникам поработать над лексикой при представлении ему докладов и быть точными в формулировках и датах решения проблем ЖКХ и отопительного сезона.

«Давайте мы с лексикой будем осторожнее. Разбираемся, подумаем, обсудим. Если есть предложения, нужно рассказывать, если есть проблемы, нужно ориентироваться на сроки… Надо более конкретно каждому на своем участке разбираться. Сроки, риски давайте обсудим», — сказал Дегтярев на совещании.

Тюрин сообщил, что не видит рисков в подготовке ЖКХ к зиме, добавив, что все сложные вопросы решаются в ручном режиме.

Читайте также: Собирай манатки и вали к зарубежным хозяевам! — Пригожин обругал Навального

Источник: https://rusvesna.su/news/1595476019

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Глава 11. Атомы по одному не собираются - О перемещении во времени и пространстве без расхода топлива и финансов...
... «надевается» смирительная рубашка – формируется новая оболочка. В момент образования гравитационного...рейсом из Петропавловска-Камчатского до Хабаровска. Неожиданно был найден на ... Обратите внимание на то, что «проблемных» детей сегодня рождается очень много...
Глава 13. СОЗНАТЕЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ НЕПОЗНАННОГО.
... таковых сложностей я коснусь лишь проблемного ограничения, которое так и не..., незначительное сообщение, являет собою твердь нового краеугольного камня как сформировавшееся исполнительское... км от побережья в сторону Хабаровска, вдоль меридиана 2 11 – 511...
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
...-морская база В связи с проблемным статусом базы в Севастополе с... Крупнейшие тоннели 139. Новый Кузнецовский тоннель Построенный в Хабаровском крае в рамках... (ТЭЦ в городе Советская Гавань Хабаровского края) Новая теплоэлектроцентраль, первая очередь которой...
Гидроэнергетика России: проблемы и перспективы
... августа уровень Амура возле Хабаровска достигнет отметки 550 сантиметров.... объекты промышленности, электрификацию новых добычных проектов, новых населенных пунктов? Нет,...в Российской Федерации: перспективы, проблемные вопросы». Началом стало выступление ...
Реформа образования. Курс на омоложение?
...омоложение: к чему может привести новая тенденция в системе образования? ...на высокую эффективность вливаемых в проблемные отрасли денежных средств при ...Краснослободцева Дарья Студентка 3 курса Хабаровского государственного университета экономики и права...
"Захочешь одеваться, обуваться прилично — еще не на то пойдешь"
... Это Челябинская, Свердловская области, Башкирия, Хабаровский край и Кемеровская область, где...ресурсы на высокодоходные потребкредиты. Доля проблемных кредитов в 2013 году вырастет...Европе норму предлагают принять в новом проекте закона о потребительском ...

5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 21 17
    Matfey 23 июля 2020 в 11:56

    Хоть ВРИО губернатора Хабаровского края М. Дегтярев ничего конкретного не пообещал. Сказать фразу: “попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования… Если мы можем здесь людям помочь, ввести дополнительные субсидии, обратиться к правительству, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы, мы должны это делать” – это ничего не значит. Значащая фраза должна звучать примерно так “ВРИО губернатора Хабаровского края утвердил сниженные тарифы для населения края”. А все остальное популистская болтология. Таких чиновников у нас целая страна, таких своеобразных “агентов Смит”.

    Ответить
    1
  • 12470 7592
    XAPAOH 23 июля 2020 в 13:27

    Наши чиновники даже не заморачиваются на обещания. Теперь они только намёками разговаривают, типа было-бы неплохо прекратить протесты, а там может плешивый не всё у вас выгребит.

    Ответить
    1
  • 11686 10292
    Руса 23 июля 2020 в 13:37

    Никаких “неожиданных шагов” не вижу.
    Плата за коммунальные услуги для простого населения, в т.ч. для неработающих пенсионеров, действительно высока. Причем в целом
    по стране, не говоря уже о жителях Сибирии, Дальнего Востока,
    а также на севере, где и добываются нефть, газ и уголь.
    Кроме этого, надо обязательно пересмотреть в сторону снижения
    цены на продукты и плату за железнодорожные и авиабилеты хотя бы,
    как минимум, в 2 раза.

    Ответить
    1
    • 21 17
      MatfeyРуса 23 июля 2020 в 13:48

      В этом случае необходим перевод ценообразования с затратного метода на ценообразование по себестоимости. Со строгим определением, что входит в себестоимость товаров и услуг. С фиксированием, что прибыль компании не может превышать, скажем, 15%. Без жесткого контроля за ценообразованием невозможно обуздать рост цен.

      Тарифы на железнодорожный транспорт и авиабилеты у нас в стране предполагают не объединение страны, а наоборот её раздел на автономные области не связанные между собой.

      Ответить
      1
      • 11686 10292
        РусаMatfey 23 июля 2020 в 13:54

        Так и должно быть. Например, в Германии, во Франции и других
        странах ЕС государство осуществляет контроль за оптовыми и розничными ценами, а не только за качеством выпускаемой продукции.

        Ответить
        1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)