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После выборов в США готовят революцию по украинскому сценарию: образ врага чётко очерчен — русские

05:50. 23 июля 2020 183 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
После выборов в США готовят революцию по украинскому сценарию: образ врага чётко очерчен — русские | Русская весна

Американские режиссеры цветных революций уже готовят «демократическую небесную сотню», готовую вопить про украденный выбор народа.

Переняв печальный опыт Украины, в США заранее готовятся к государственному перевороту в случае победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа. От Байдена и Клинтон уже даже звучат оправдательные речи, почему кандидат от Демпартии не смог победить.

Вероятно, это объяснение послужит поводом для объявления импичмента Трампу, либо для отказа признать итоги голосования и пойти по пути силового захвата власти.

Второй вариант наиболее предпочтителен, так как каждый уважающий себя американец не признает Трампа и хочет видеть президентом демократа.

Так, Байден со ссылкой на сведения спецслужб с гордостью заявил, что знает тех, кто планирует вмешаться в американские выборы — это русские.

Ну и китайцы на худой случай. Образ врага четко очерчен. Этот вброс нацелен не столько на случай победы Трампа, сколько на подготовку фальсификаций в пользу самого Байдена.

Расклад такой: если американский президент откажется признать итоги голосования, а его команда поймает за руку фальсификаторов, то у штаба Байдена будет готовый ответ на обвинения — это все провокации русских с китайцами, направленные либо на сохранение Трампа у власти, либо на разжигание гражданской войны в США.

Хиллари Клинтон выступила с похожим заявлением.

Она как бы предупредила, что нынешний президент может отказаться от признания итогов выборов и добровольно покинуть Белый дом. Мол, готовьтесь, вы знаете, кто стоит за Трампом.

Учитывая всех кандидатов, баллотирующихся на президентских выборах, реальные шансы победить есть у Трампа. А он уже больно не нравится демократам.

Именно поэтому они заранее прорабатывают вариант с вмешательством, который затем используется в качестве предлога для организации госпереворота по украинскому сценарию.

Обязательно найдется кучка недовольных, которые будут вопить про украденные голоса. Да и команду «неизвестных снайперов» для «демократической небесной сотни» найти не составит труда. Если все это действительно случится в США, то это все…конец.

Потренировались на Украине, теперь можно организовать у себя.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1595447955

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 4272 3748
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  • 11686 10292
    Руса 23 июля 2020 в 14:16

    Тупая американская пропаганда перед президентскими выборами.

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