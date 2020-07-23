После выборов в США готовят революцию по украинскому сценарию: образ врага чётко очерчен — русские
Американские режиссеры цветных революций уже готовят «демократическую небесную сотню», готовую вопить про украденный выбор народа.
Переняв печальный опыт Украины, в США заранее готовятся к государственному перевороту в случае победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа. От Байдена и Клинтон уже даже звучат оправдательные речи, почему кандидат от Демпартии не смог победить.
Вероятно, это объяснение послужит поводом для объявления импичмента Трампу, либо для отказа признать итоги голосования и пойти по пути силового захвата власти.
Второй вариант наиболее предпочтителен, так как каждый уважающий себя американец не признает Трампа и хочет видеть президентом демократа.
Так, Байден со ссылкой на сведения спецслужб с гордостью заявил, что знает тех, кто планирует вмешаться в американские выборы — это русские.
Ну и китайцы на худой случай. Образ врага четко очерчен. Этот вброс нацелен не столько на случай победы Трампа, сколько на подготовку фальсификаций в пользу самого Байдена.
Расклад такой: если американский президент откажется признать итоги голосования, а его команда поймает за руку фальсификаторов, то у штаба Байдена будет готовый ответ на обвинения — это все провокации русских с китайцами, направленные либо на сохранение Трампа у власти, либо на разжигание гражданской войны в США.
Хиллари Клинтон выступила с похожим заявлением.
Она как бы предупредила, что нынешний президент может отказаться от признания итогов выборов и добровольно покинуть Белый дом. Мол, готовьтесь, вы знаете, кто стоит за Трампом.
Учитывая всех кандидатов, баллотирующихся на президентских выборах, реальные шансы победить есть у Трампа. А он уже больно не нравится демократам.
Именно поэтому они заранее прорабатывают вариант с вмешательством, который затем используется в качестве предлога для организации госпереворота по украинскому сценарию.
Обязательно найдется кучка недовольных, которые будут вопить про украденные голоса. Да и команду «неизвестных снайперов» для «демократической небесной сотни» найти не составит труда. Если все это действительно случится в США, то это все…конец.
Потренировались на Украине, теперь можно организовать у себя.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
Источник: https://rusvesna.su/news/1595447955
Россия в противостоянии США и КИТАЯ и козырь, и одновременно возможно приз для будущего победителя.
Без неё противостояние затягивается. Самостоятельная политика, помогающая избежать этой участи, внутренне усиленная новыми людьми и предпринимаемыми правильными мерами ( ослаблению вывоза финансов за границу и стимулирование своего производителя) поможет выстоять и укрепиться в этот момент, когда многим государствам становится не до России, и назревают противоречия в странах ЕС и НАТО по поводу энергоресурсов.
Тупая американская пропаганда перед президентскими выборами.