Почему буржуазные теории – ХРЕНЬ!
16:18. 23 июля 2020 179 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Если духовные основания подменяются химическими причинами, то следствия оказываются лишь артефактами. Прямой путь кончается тупиком.
Можно стремиться и к совершенству, совершенству своих реализаций!
Полиграф Полиграфовичи в ударе ))
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