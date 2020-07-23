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Планета Богов.

16:50. 23 июля 2020 194 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Жил на планете воин, сыскал себе славу и достаток. Узнал, что отправляется караван на другую планету, он решил напроситься, зная его заслуги-купцы согласились его взять.
Летели не долго и остановились на планете, где всё было по другому:
Реки текли в горы, облака опускались вниз, ветер собирал цветы, листву и уносил в небо.
Самое примечательное, что население жило долго, могло подолгу нести грузы, то есть были выносливые. Вот купцы и предложили воину остаться на этой планете, при этом поручившись за него перед местным населением.
Воин оставшись на планете и осмотревшись-удивился, что никто не строит укрытия, никто не носит с собой пожитки, начал спрашивать местных, а они над ним смеются.
Говорят: что они итак довольны и счастливы, пища для них не интересна и не нужна, одежда не нужна-нет жары и холода, а что надо они возьмут взаймы у возничего, которых много на дорогах и путях.
Перешёл жить с местными воин и заметил, что стал сильней, дыхание стало ровным, от груди идёт жар, ноги норовят в путь пуститься.
Были среди местных и красивые девушки, но они на воина не засматривались, а смеялись над ним-слишком уверенный, да и чувства к нему у девушек не возникали, будто он мёртвый или слишком юн.
Увидел и женихов девушек: кто умел плясать, кто хоровод заводил, а кто шутки сказывал. Самый манящий для девушек: на дудочке играл, просили они его часто поиграть.
Собрались тучи и гром начался, но без молний, лишь воздух становился на мгновение ярким. Все побежали в горы, а там Солнце светит и только ветер напоминает, что рядом гроза...

Источник: https://proza.ru/2020/07/21/1860

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