Перспективный китайский УДК Type 076
22:32. 23 июля 2020 60 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Продолжая тему новых УДК https://colonelcassad.livejournal.com/6035517.html
Китай пока что строит УДК типа 075 https://colonelcassad.livejournal.com/5810503.html, но уже задумывается о следующем этапе.
Появились концепты перспективного УДК, которые будут строить после того, как реализуют проект типа 075.
Также упоминаются https://twitter.com/dafengcao/status/1285276631091884032 некоторые характеристики – газотурбинная установка, стелс-беспилотники, 30-тонный лифт, электромагнитная катапульта и способность принимать и запускать самолеты, как самолеты вертикального взлета, так и обычные.
В целом, весьма амбициозный проект, который вполне в духе текущей кораблестроительной программы Китая нацеленной на создание океанского флота с большим кол-вом кораблей 1-го ранга.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6042556.html
Электромагнитная катапульта – штука дорогая, сложная, требующая очень большого количества энергии. Атомные редакторы на авианосцах нужны в том числе для обслуживания катапульт – электромагнитных или паровых.
Для использования самолётов вертикального взлёта (которых у Китая пока ещё нет) требуется, жаростойкое покрытие палубы.
С такой концепцией может получиться гибрид:
- слишком навороченный и дорогой для УДК;
- неполноценный по сравнению с нормальным авианосцем.
П.С. Угловая палуба на двух нижних картинках выглядит странно, как будто дизайнеру плохо объяснили, что нужно изобразить.