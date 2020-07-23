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Перспективный китайский УДК Type 076

22:32. 23 июля 2020 60 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Продолжая тему новых УДК https://colonelcassad.livejournal.com/6035517.html
Китай пока что строит УДК типа 075 https://colonelcassad.livejournal.com/5810503.html, но уже задумывается о следующем этапе.
Появились концепты перспективного УДК, которые будут строить после того, как реализуют проект типа 075.
Также упоминаются https://twitter.com/dafengcao/status/1285276631091884032 некоторые характеристики – газотурбинная установка, стелс-беспилотники, 30-тонный лифт, электромагнитная катапульта и способность принимать и запускать самолеты, как самолеты вертикального взлета, так и обычные.
В целом, весьма амбициозный проект, который вполне в духе текущей кораблестроительной программы Китая нацеленной на создание океанского флота с большим кол-вом кораблей 1-го ранга.












Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6042556.html

Метки: авианосцы, вертолетоносцы, Китай, удк, флот

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1523 1335
    Александр 24 июля 2020 в 0:56

    Электромагнитная катапульта – штука дорогая, сложная, требующая очень большого количества энергии. Атомные редакторы на авианосцах нужны в том числе для обслуживания катапульт – электромагнитных или паровых.

    Для использования самолётов вертикального взлёта (которых у Китая пока ещё нет) требуется, жаростойкое покрытие палубы.

    С такой концепцией может получиться гибрид:
    - слишком навороченный и дорогой для УДК;
    - неполноценный по сравнению с нормальным авианосцем.

    П.С. Угловая палуба на двух нижних картинках выглядит странно, как будто дизайнеру плохо объяснили, что нужно изобразить.

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