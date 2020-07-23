Новости Украины и Новороссии 23 июля 2020
- 12:04 Зеленский повёз президента Швейцарии на Донбасс.
- 10:42 В Киеве сожгли дом местного активиста (ФОТО).
- 08:26 Как из-за Волошина невиновный ветepан стpaдал.
- 02:30 Как Зеленский обнулил главный украинский тезис в войне на Донбассе.
- 01:30 Сломать «совковую систему»: Саакашвили предложил план судебной реформы на Украине.
- Вчера 22:30 Попытки поднять затонувший танкер в Одессе привели к новой утечке нефтепродуктов.
Зеленский повёз президента Швейцарии на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарии Симонетта Соммаруга начали рабочую поездку на оккупированную Киевом территорию Донбасса.
«Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая находится в Украине с государственным визитом, начали рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области», — сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
В программе поездки Зеленского и Соммаруги — встречи с представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, ООН на Украине и главой оккупационной «Донецкой облгосадминистрации».
Сообщается, что президенты «изучат гуманитарную ситуацию в Донецкой области, в Луганской области ознакомятся с реализацией программы „Большое строительство“».
Читайте также: Генерал США прокомментировал кадры «Русской Весны» и рассказал о конфликтах с армией России в Сирии (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Киеве сожгли дом местного активиста (ФОТО)
Сегодня ночью в Киеве сожгли дом главы общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина.
Снимками сгоревшего дома Шабунин поделился на своей странице в соцсети утром в четверг, 23 июля.
«На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход.
Специально для аваковских (глава МВД Украины Арсен Аваков — прим. РВ) экспертов: ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.
Как христианин, благословляю исполнителей и заказчиков. Последних благодарю за мотивацию работать ещё больше», — заявил активист, подчеркнув, что украинская власть неспособна защитить общественных деятелей.
Читайте также: Сапёры у Кремля расстреляли опасную сумку, и вдруг пришёл её хозяин (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как из-за Волошина невиновный ветepан стpaдал
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Как Зеленский обнулил главный украинский тезис в войне на Донбассе
Экс-депутат Одесского горсовета Александр Васильев в своем Telegram-канале рассказал, что значит выполнение президентом Украины требований луцкого террориста.
«Ключевой украинский тезис в этой войне состоял в том, что они имеют дело с террористами (так и называлось — “АТО”, “антитеррористическая операция”). А с террористами — знают даже дети — переговоров не ведут.
Этот тезис (как они сейчас взяли моду говорить — нарратив) они как шуруп вкручивали в голову не только своему населению, но даже и друг другу. В результате этой манипуляции сами себе придумали „красную линию“ за которую якобы общество (т. е. они сами) не позволит перейти.
При этом фундаментальная лживость этого тезиса состоит в том, что с самых первых дней Русской весны, когда она представляла собой ещё просто мирные шествия и митинги (а в Киеве уже состоялся вооружённый революционный переворот), с представителями этого движения новые киевские власти даже не пытались наладить диалог.
Ни в Крыму, ни в Одессе, ни в Харькове, ни на Донбассе и где бы то ни было еще никто даже не помышлял разговаривать.
Именно это стало причиной радикализации движения. Даже в Крыму, где с какого-то момента прямо действовала Россия, первоначальные планы явно отличались. Помните про перенос даты референдума? И причина одна — недоговороспособность Киева. Люди, которые пришли к власти через насилие, не собирались ни с кем ни о чем договариваться.
Следующим этапом стал захват СБУ в Луганске. Это было уже вооруженное восстание, но там никто не брал заложников, не угрожал гражданским (наоборот — гражданские окружили повстанцев живым щитом). И снова никто не собирался разговаривать, хотя там были обыкновенные луганские мужики, и никакого намёка на прямое или даже прокси присутствие Кремля.
Всё, что дальше было, вы знаете. Никто не разговаривал не только со Стрелковым в Славянске, которого можно было хотя бы в пропагандистких целях назвать иноземным оккупантом, но и с Безлером в Горловке или тем более с Мозговым.
При этом террористические методы войны вела именно Украина. Как против Донбасса, так и против Крыма. Использование неизбирательных вооружений (авиация, баллистические ракеты, артиллерия), блокада, разрушение инфраструктуры — всё это было направлено именно на некомбатантов, иными словами — мирных граждан.
Причём в отличие от просто психопатов украинский террор был именно политическим. Запугивали не Донбасс с Крымом, это бесполезно, а всех остальных русских, которые ещё остались в границах Украины.
Смотрите что будет с вами, если не признаете национальную украинскую власть и свой статус граждан второго сорта (на их языке ненависти это назвалось „звать войну“ — т. е. вы призываете соблюдать ваши права, а к вам за это приходят с войной).
И вот теперь Украина столкнулась с настоящим террористом. И немедленно побежала с ним переговариваться.
Это значит, что на Донбассе настоящих террористов нет. Что и так всем известно — никаких терактов ни там, ни в других регионах Украины никто не совершал.
Там просто русские, которые на Украине в социальной иерархии поставлены ниже упоротых психопатов. И у этих русских есть повстанческое движение ровно такое же, какое бывает при национально-освободительной борьбе и в истории, и в современности.
И все правительства всегда с такими повстанцами рано или поздно переговоры ведут.
На этой заплатке про мнимых террористов вся украинская картина мира и держится. Потому что если вдруг признать такую еретическую мысль, что там тоже люди, которые, мягко говоря, ничем не хуже украинцев, так это на такое количество вопросов придётся отвечать самими себе…
И вот Зеленский и Луцк весь этот нарратив обнулил».
Читайте также: Кричащая мумия с перекошенным от ужаса лицом: раскрыта тайна внезапной смерти древней принцессы (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сломать «совковую систему»: Саакашвили предложил план судебной реформы на Украине
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, назначенный в начале мая на должность главы украинского Исполкома реформ, рассказал, как планирует реформировать украинскую судебную систему.
По его словам, специализация судов, в частности, выделение отдельного Хозяйственного суда — это «очень совковая система», которая «не работает».
«Я буду предлагать их слить в один общий суд в виде палат», — заявил Саакашвили.
По словам главы Исполкома реформ, в отдельное здание стоит вынести только уголовный суд.
«Отдельно чуть-чуть, как здание, вынести уголовный суд, потому что, когда человека там за 15 лет судят, а рядом дело о разводе разбирается, это, конечно, разные вещи. Просто для удобства их разграничить», — отметил он.
Читайте также: В стране, объявившей о победе над «короной», объявлена эпидемия
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Попытки поднять затонувший танкер в Одессе привели к новой утечке нефтепродуктов
Попытки подъема аварийного танкера «Делфи», который потерпел крушение на пляже в Одессе в прошлом году, привели к вытеканию нефтепродуктов в Черное море. Об этом сообщают украинские СМИ.
Как отмечается, сегодня мэр Одессы Геннадий Труханов во время сессии Одесского городского совета заявил, что этой ночью с судна снова произошла утечка нефтепродуктов.
«Ночью произошла новая утечка…» — сказал Труханов, отметив, что сейчас проводятся мероприятия по подъему судна. При этом он добавил, что снять судно с мели и поставить на киль (выровнять) — будет очень проблематично.
В то же время он заявил, что городские власти не дадут ликвидировать танкер путем распила на месте — в акватории пляжа, так как это нанесет еще больший ущерб окружающей среде.
По словам Труханова, он поручил профильному департаменту обратиться в администрацию Одесского порта с просьбой об установке дополнительных боновых заграждений.
По данным пресс-службы мэрии, после последней утечки содержание в морской воде нефтепродуктов превышено в 21 раз.
Известный активист, руководитель общественной экологической организации «Зеленый лист» Владислав Балинский сообщил, что ситуация относительно «Делфи» сильно усугубилась после попытки 18 июля приподнять танкер при помощи буксиров.
«Было просто плохо, а после попытки турбоподъема стало очень плохо. В первую очередь из-за полной безнаказанности и безалаберности работников АМПУ…» — заявил Балинский.
Он уточнил, что проблема, в том числе в использовании неподходящих средств препятствования растеканию нефтепродуктов.
В частности, по его словам, первоначально использовались не предназначенные для моря «речные» боны, которые слишком низкие, узкие и у них нет достаточной плавучести.
«Сейчас ситуация несколько иная… Боны растянуты по всему периметру судна. В рабочем состоянии данные боны должны были обеспечивать локализацию пятна разлива… Однако, на этот раз, они нерабочие. Банально травят воздух и теряют паспортные характеристики. И снова нефтепродукты попадают на пляжи Одессы», — сообщил Балинский, подчеркнув, что объемы вытекания значительно увеличились.
Общественник отмечает, что 18 июля попытка турбоподнятия привела к общему поднятию корпуса судна минимум на 0,5 м. При этом все содержимое, которое еще на нем остается, также сместилось, и начало изливаться в море, в том числе через образовавшиеся в корпусе свищи и технологические отверстия.
Как предполагает Балинский, значительная часть нефтепродуктов за вчерашний день и сегодняшнюю ночь уже оказалась в Одесском заливе. При этом речь не только о «легкой пленке», а и о тяжелых фракциях.
Напомним, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. В результате аварии танкера нефтепродуктами было загрязнено побережье.
Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.
По версии следствия, танкер потерпел крушение из-за того, что капитан проигнорировал предупреждения о шторме и отказался от предложенной помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и безопасность в акватории Одесского морского порта.
В дальнейшем судно начало дрейфовать и попало на мель.
Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта 2020 года. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок. В мае, июне и июле были зафиксированы несколько утечек нефтепродуктов с аварийного танкера.
Председатель Одесской ОГА Максим Куцый заявлял, что судовладелец обещает убрать танкер до 25 июня, но позднее Администрация морпортов продлила сроки до 20 июля.
Попытка компании-подрядчика 18 июля приподнять «Делфи» при помощи буксиров завершилась неудачей. Пляж «Дельфин» закрыт для отдыхающих.
Читайте также: Боевика «Азова» избили до полусмерти в Запорожье
К оглавлению | Источник: rusvesna.su