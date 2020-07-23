Моё видео о аде.

Мне снился-сущий ад,-

Дьявол с Вельзевулом.

Повсюду царил-там смрад,

Я шёл под строгим караулом.



Повсюду-разбросаны венки,

Должно быть - есть поминки.

У Дьявола зубы-как клинки,

В любой момент, не ждут они заминки.



Бегу я прочь, от тех времён,

Мне жутко здесь поныне.

Там таинство чужих племён,

И запах каверзной полыни.



Пусть омерзительная сторона,

Но место есть и детству.

Играла там и детвора,

Наивные-по малолетству!



Высокий, немощный старик,-

Их оберегал, гнал к качелям.

Я после, жутко сник,

Дал место я своим печалям.



Я больше, не жду-как тогда,

Что меня спасти изволят.

Вот только жажду иногда,

Что детей из ада изгонят.



Вдыхал я, запах серы и не раз.

Я не пижон, прошу поверить!

Но жизнь уходит и зараз,

Не стоит серу-с ядом мерить.



Позвал меня в ад-сам Вельзевул,

Его грешно отвадить,

Прогнулся, подо мною стул,

Когда я стал-ад рукою мерить.



Я мерою, просёк-тот миг,

Что ад-это лишь тайник.

Где грешника-палач постриг,

Забрав его живой родник.



В аду есть и короли,

Там много знати.

С судьбою - грешники они,

Не быть им в Бога рати.



Люцифер-прибит, распят.

Кричит он слово-ратай.

Стражи день и ночь-не спят,

Осуществляют волю Дьявола - брата!



Ратай-это древний жнец,

Ему пора-ад настигнуть.

Разрубит-сотни и колец,

Пора бы им к подобному привыкнуть.



В древнюю пору,

Гефест не пришелся ко двору.

Его к вратам ада-воротили,

И там к скале прибили.



Развратники царили в ту пору,

Награждая нечестием и детвору.

Блудливый плут-Сатану звал на бал,

Вот только цену пира-он не знал.



Его душа по сей день-в аду томится,

В клети-подобно птице.

И я зову его к покаяния заре,

Но слово теплица лишь во мне.



Ходи и помни человек,

Что раб ты-лишь век!

Потом сомкнутся очи,

Опустится полог ночи.



Но в будущем заря,

Она взойдёт-новую жизнь даря!

В призванье многие будут смелы,

И пусть, порою в них смрад-горелый.



Плута, развратника-мы накажем,

И путь его в аду-покажем.

Пусть руки-не десницы,

Покуда-это крылья птицы.



Зовут инвесторов нынче много стран,

И в этом таится обман.

Чьи мысли-разума достигли,

В том обществе-добро постигли.



Не разойтись глупцу с бедой,

Коль он раб-в стране родной!

Но в будущем-прервутся и границы,

И новой реальности - откроется страница.

Источник: https://stihi.ru/2020/07/12/7649