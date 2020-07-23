Моё видео о аде.
21:02. 23 июля 2020 56 просмотров 3 коммент. Опубликовал: Михаил
Мне снился-сущий ад,-
Дьявол с Вельзевулом.
Повсюду царил-там смрад,
Я шёл под строгим караулом.
Повсюду-разбросаны венки,
Должно быть - есть поминки.
У Дьявола зубы-как клинки,
В любой момент, не ждут они заминки.
Бегу я прочь, от тех времён,
Мне жутко здесь поныне.
Там таинство чужих племён,
И запах каверзной полыни.
Пусть омерзительная сторона,
Но место есть и детству.
Играла там и детвора,
Наивные-по малолетству!
Высокий, немощный старик,-
Их оберегал, гнал к качелям.
Я после, жутко сник,
Дал место я своим печалям.
Я больше, не жду-как тогда,
Что меня спасти изволят.
Вот только жажду иногда,
Что детей из ада изгонят.
Вдыхал я, запах серы и не раз.
Я не пижон, прошу поверить!
Но жизнь уходит и зараз,
Не стоит серу-с ядом мерить.
Позвал меня в ад-сам Вельзевул,
Его грешно отвадить,
Прогнулся, подо мною стул,
Когда я стал-ад рукою мерить.
Я мерою, просёк-тот миг,
Что ад-это лишь тайник.
Где грешника-палач постриг,
Забрав его живой родник.
В аду есть и короли,
Там много знати.
С судьбою - грешники они,
Не быть им в Бога рати.
Люцифер-прибит, распят.
Кричит он слово-ратай.
Стражи день и ночь-не спят,
Осуществляют волю Дьявола - брата!
Ратай-это древний жнец,
Ему пора-ад настигнуть.
Разрубит-сотни и колец,
Пора бы им к подобному привыкнуть.
В древнюю пору,
Гефест не пришелся ко двору.
Его к вратам ада-воротили,
И там к скале прибили.
Развратники царили в ту пору,
Награждая нечестием и детвору.
Блудливый плут-Сатану звал на бал,
Вот только цену пира-он не знал.
Его душа по сей день-в аду томится,
В клети-подобно птице.
И я зову его к покаяния заре,
Но слово теплица лишь во мне.
Ходи и помни человек,
Что раб ты-лишь век!
Потом сомкнутся очи,
Опустится полог ночи.
Но в будущем заря,
Она взойдёт-новую жизнь даря!
В призванье многие будут смелы,
И пусть, порою в них смрад-горелый.
Плута, развратника-мы накажем,
И путь его в аду-покажем.
Пусть руки-не десницы,
Покуда-это крылья птицы.
Зовут инвесторов нынче много стран,
И в этом таится обман.
Чьи мысли-разума достигли,
В том обществе-добро постигли.
Не разойтись глупцу с бедой,
Коль он раб-в стране родной!
Но в будущем-прервутся и границы,
И новой реальности - откроется страница.
Дьявол с Вельзевулом.
Повсюду царил-там смрад,
Я шёл под строгим караулом.
Повсюду-разбросаны венки,
Должно быть - есть поминки.
У Дьявола зубы-как клинки,
В любой момент, не ждут они заминки.
Бегу я прочь, от тех времён,
Мне жутко здесь поныне.
Там таинство чужих племён,
И запах каверзной полыни.
Пусть омерзительная сторона,
Но место есть и детству.
Играла там и детвора,
Наивные-по малолетству!
Высокий, немощный старик,-
Их оберегал, гнал к качелям.
Я после, жутко сник,
Дал место я своим печалям.
Я больше, не жду-как тогда,
Что меня спасти изволят.
Вот только жажду иногда,
Что детей из ада изгонят.
Вдыхал я, запах серы и не раз.
Я не пижон, прошу поверить!
Но жизнь уходит и зараз,
Не стоит серу-с ядом мерить.
Позвал меня в ад-сам Вельзевул,
Его грешно отвадить,
Прогнулся, подо мною стул,
Когда я стал-ад рукою мерить.
Я мерою, просёк-тот миг,
Что ад-это лишь тайник.
Где грешника-палач постриг,
Забрав его живой родник.
В аду есть и короли,
Там много знати.
С судьбою - грешники они,
Не быть им в Бога рати.
Люцифер-прибит, распят.
Кричит он слово-ратай.
Стражи день и ночь-не спят,
Осуществляют волю Дьявола - брата!
Ратай-это древний жнец,
Ему пора-ад настигнуть.
Разрубит-сотни и колец,
Пора бы им к подобному привыкнуть.
В древнюю пору,
Гефест не пришелся ко двору.
Его к вратам ада-воротили,
И там к скале прибили.
Развратники царили в ту пору,
Награждая нечестием и детвору.
Блудливый плут-Сатану звал на бал,
Вот только цену пира-он не знал.
Его душа по сей день-в аду томится,
В клети-подобно птице.
И я зову его к покаяния заре,
Но слово теплица лишь во мне.
Ходи и помни человек,
Что раб ты-лишь век!
Потом сомкнутся очи,
Опустится полог ночи.
Но в будущем заря,
Она взойдёт-новую жизнь даря!
В призванье многие будут смелы,
И пусть, порою в них смрад-горелый.
Плута, развратника-мы накажем,
И путь его в аду-покажем.
Пусть руки-не десницы,
Покуда-это крылья птицы.
Зовут инвесторов нынче много стран,
И в этом таится обман.
Чьи мысли-разума достигли,
В том обществе-добро постигли.
Не разойтись глупцу с бедой,
Коль он раб-в стране родной!
Но в будущем-прервутся и границы,
И новой реальности - откроется страница.
Источник: https://stihi.ru/2020/07/12/7649
Мужик, так и влететь можно. Прежде чем писать про Ад, нужно там побывать а не писать начатавшись околохристианской фэнтэзятины. Правители соседного с наим мира за такой стишок (а инфу о нас они тщательно просматривают)могут и обидится. А что такое обидившийся ВЫСШИЙ ДЕМОН, существо весьма опасное. Ядерная война может и фейерверком показаться.
Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла,
потому что мои принципы и мои идеалы-при мне!
Кто то должен проверить, Мир на прочность.
Благодарность Админу, что разрешил опубликовать.
Как говорил пророк-по плодам узнаете дерево.
Сыскавший силу в аду, сильней Дьявола на Небе!