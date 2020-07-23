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«Методичка Шарпа» в Белоруссии — новая попытка устроить цветную революцию (ФОТО)

03:30. 23 июля 2020 117 просмотров Один комментарий Опубликовал:
«Методичка Шарпа» в Белоруссии — новая попытка устроить цветную революцию (ФОТО) | Русская весна

Республика Беларусь находится в преддверии важного политического события — 9 августа в стране пройдут президентские выборы.

И чем ближе день, на который они намечены, тем активнее становятся попытки различных сил дискредитировать органы власти и силовые структуры, сильнее становится информационное давление и попытки манипулирования общественным мнением.

Для информационно-психологического воздействия широко используется Интернет, в том числе «независимые» средства массовой информации, социальные сети и Telegram-каналы.

Как бы это ни выглядело удивительно, но в событиях, происходящих сегодня в Белоруссии, стали определяться признаки современных цветных революций.

Детально разобраться в складывающейся ситуации можно, если обратиться к известной книге «198 пунктов ненасильственной борьбы» или просто — методичке Джина Шарпа.

В ней автор подробно описывает 198 методов ненасильственного проведения цветных революций, среди которых официальные заявления, публичные выступления, письма протеста или поддержки, публичные заявления, подписанные известными людьми, лозунги, карикатуры и символы, знамёна, плакаты и наглядные средства, пикетирования, живые цепи, хождение на месте, ношение символов, и ещё много всего интересного.

Большую часть из них в настоящее время мы можем наблюдать в Белоруссии.

Среди методов ненасильственной смены власти, описанных Шарпом, есть в числе главных пунктов — «единство».

Оно заключается в привлечении к ненасильственному сопротивлению самых различных слоёв общества. Чем больше социальных и профессиональных групп включилось в движение, тем больше его легитимность, тем разнообразнее тактика.

Об успешности движения можно судить по количеству примкнувших к нему социальных групп: мужчин и женщин, молодых и старых, горожан и крестьян, рабочих и предпринимателей, верующих и атеистов, и, конечно же, военных, полицейских и чиновников.

Следует подчеркнуть, что тут силовые структуры, в том числе вооружённые силы, выступают как одна из важнейших социальных групп.

Недавний флешмоб в Telegram-каналах, когда фото пользователей с различными протестными лозунгами демонстрируют их принадлежность к определённой социальной группе, среди которых, конечно же, есть и люди в военной форме — это выглядит как практическое воплощение упомянутого метода «единства».

Использование лозунга в числе ненасильственных методов смены власти, как описывает в своей методичке Шарп, тоже очевидно — это «Армия с народом».

Интересна и следующая характерная особенность этого флешмоба — это закрытые лица людей на фотографиях. Такое «обезличивание» позволяет, прежде всего, исключить возможное преследование по службе. Таким образом, формируется доверие, в данном случае, например, к военным. В то же время речь идёт о продвижении огульного вывода среди общественности, что армия целиком поддерживает протестные настроения.

Ко всему прочему, как описывает Шарп, процесс объединения социальных групп должен происходить под какими-то символами. И такой символ у «флешмоба единства» тоже есть — «нас 97%».

И в большинстве случаев люди не задумываются о природе этих 97% и многом другом, они чаще не склонны анализировать полученную информацию, ведь гораздо проще принимать её без вопросов. Это способствует манипулированию мнением.

В событиях, происходящих сегодня в Белоруссии, можно рассмотреть ещё ряд описанных методов из методички Шарпа, направленных на манипулирование общественным сознанием и формирование искаженного мнения о деятельности Вооружённых сил страны.

Поэтому хотелось бы напомнить, что свою гражданскую позицию военнослужащий выражает приняв присягу на верность народу Республики Беларусь. И заключается она, как сказал госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, в том, что «мы силовой инструмент». И не только Вооружённые силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, внутренние войска и пограничники и другие силовые структуры. И наша задача — не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе.

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Павел Ковалев

Источник: https://rusvesna.su/news/1595439517

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 12470 7592
    XAPAOH 23 июля 2020 в 14:01

    Плешивец протянул свои поганые ручёнки до братской беларуси!
    П.С.
    Хоть батька и упырь. Но пока обнулок сидит в кремле, Бацька павінен сядзець у палацы незалежнасці!

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