Китайский полет на Марс

Китай сегодня официально начал свою марсианскую программу в практическом ключе.Ракетоноситель "Чанчжэн-5" вывел на орбиту научный зонд "Тяньвэнь-1", который отправится в долгое путешествие к Марсу.Для китайской космической программы это важная веха – успех с миссией зонда на Марсе введет Китай в очень узкий круг стран, которые смогли достичь Марса и проводить там исследования.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6040770.html