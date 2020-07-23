Китайский полет на Марс
11:28. 23 июля 2020 89 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Китай сегодня официально начал свою марсианскую программу в практическом ключе.
Ракетоноситель "Чанчжэн-5" вывел на орбиту научный зонд "Тяньвэнь-1", который отправится в долгое путешествие к Марсу.
Для китайской космической программы это важная веха – успех с миссией зонда на Марсе введет Китай в очень узкий круг стран, которые смогли достичь Марса и проводить там исследования.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6040770.html
Ничего у них не выйдет… Орей-Земля (по-научному – Марс) – вотчина славян и ариев…