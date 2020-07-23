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Китайский полет на Марс

11:28. 23 июля 2020 89 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Китай сегодня официально начал свою марсианскую программу в практическом ключе.
Ракетоноситель "Чанчжэн-5" вывел на орбиту научный зонд "Тяньвэнь-1", который отправится в долгое путешествие к Марсу.
Для китайской космической программы это важная веха – успех с миссией зонда на Марсе введет Китай в очень узкий круг стран, которые смогли достичь Марса и проводить там исследования.

















Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6040770.html

Метки: Китай, космос, марс, фотографии

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