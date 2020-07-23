Главная » Невероятное в мире, Политика

Федеральная оккупация Портленда

01:48. 23 июля 2020 159 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


В американском Портленде продолжаются массовые протесты, которые системно перерастают в столкновения с полицией. Протестующие требуют реформы полиции Портленда, активной борьбы с расовой дискриминацией и демонтажа памятников связанных с расизмом и колониализмом и т.д.
На угрозы Трампа направить в Портленд вооруженные силы, городской совет Портленда отреагировал прямым запретом местной полиции сотрудничать с федеральными чиновниками. Решение было принято в знак протеста против "федеральной оккупации Портленда" https://www.portlandmercury.com/blogtown/2020/07/22/28665642/city-council-votes-to-end-portland-police-cooperation-with-federal-officers. Запрет касается и "титушек в форме", принадлежность которых к тем или иным военизированным структурам сложно определить. Запрещается принимать или оказывать помощью любым силовикам, которые прибыли в Портленд для наведения порядка по распоряжению Трампа. Решение должно подтвердить ранее существовавшую рекомендацию "не сотрудничать с федералами для подавления протестов", которое часть полицейских Портленда игнорировали. Теперь их пытаются обязать официально. Трамп заявил, что чиновники в Портленде превышают свои полномочия и нарушают закон, угрожая отправить в Портленд дополнительные силы для борьбы с протестами.

Ниже, кадры с протестов 20-22 июля.





























































































































































Вот такое вот мурло американской "демократии".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6040329.html

Метки: blm, полиция, портленд, протесты, США, фотографии, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Если ЦБ филиал ФРС, то и Кремль тоже... Юрий Болдырев
1. Не верьте в сказки, утверждение, что ЦБ- это филиал ФРС, равно тому, что и Кремль филиал ФРС. 2. У Кремля есть все механизмы заставить ЦБ проводить национально-ориентированную политику. 3. Интересно обсуждать и комментировать заявления серьезного, ...
Реплика об одобрении Президентом политики ЦБ РФ
Самое шокирующее заявление Путина на сегодняшней пресс-конференции - безоговорочная поддержка политики ЦБ РФ.То ли Президент искренне верит в то, что „рынок всё расставит по своим местам”, то ли ему ещё не хватает силёнок, чтобы пойти в атаку на священную ...
Зачем нужен повсеместно принятый «Закон о защите персональных данных»?
... в РФ: Цитата из текста — «Федеральный Закон о персональных данных». Гл...»*, п.4. — «В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется... способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006...
Путин поддержал создание в России Российской Нации - плавильный котёл народов !
Президент Владимир Путин поддержал идею подготовить закон о российской нации, сообщает агентство «Интерфакс» в понедельник, 31 октября, со ссылкой на заявление главы государства... Источник: http://www.youtube.com/user/kRaM0la/videos , http://news.mail.ru...
Как Сталин кадровую политику проводил. Александр Пыжиков
Концептуал СМИ Многие склонны поддерживать стереотипы, прочно укоренившиеся относительно, хорошо известных, казалось бы, событий прошло В полной мере это относится к восприятию большевистской партии. Ее образ как антинациональной силы, сформированной ...
Вячеслав Негреба: ЗаЗеркалье РФ
Для тех, кто в «танке». Об информационном потреблятстве. РФ продала российское самодержавие. Как определить, что ФМС и суды РФ - американский бизнес. ПФУ в восстановлении самодержавия СССР.

3 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)