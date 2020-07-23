Экономика, Нобелевская премия и лукавство

В 1969 году началась сегодняшняя страница экономической науки. Появилась Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально Нобелевская премия по экономике — премия, учреждённая Банком Швеции в память Альфреда Нобеля и вручаемая за достижения в области экономических наук. До сих пор есть свидетельства, что согласие родственников Нобеля на использование его имени при присуждении этой премии было получено недолжным давлением.

Петер Нобель, доктор юридических наук и родственник Альфреда Нобеля: «Эту премию следует критиковать по двум причинам. Во-первых, это сбивающее с толку вторжение в понятие „Нобелевская премия« и всё, что это значит. Во-вторых, премия банка односторонне награждает западные экономические исследования и создание теорий. Завещание Альфреда Нобеля не являлось причудой, оно было продумано. Его письма свидетельствуют о том, что он не любил экономистов. <…> Я не силен в экономике, я ничего не знаю об отдельных лауреатах. Но что-то здесь должно быть неправильно: премией награждают западных экономистов, исследования и выводы которых направлены на происходящее под их влиянием здесь. Я могу представить саркастические высказывания Альфреда Нобеля, если бы он услышал о таких лауреатах»

Уже на следующий, 1970-й, год лауреатом стал Пол Самуэльсон – тот, самый с учебником которого у меня и миллионов пост-советского мира ассоциируется западный взгляд на экономическую науку, «экономикс».

Был создан гениальный инструмент «кастрации» экономической мысли. С этого момента был выстроен механизм цензуры – что считать приемлемой экономической теорией. От выпускников ВУЗов до 90-летних лауреатов – за 50 лет все очень четко уяснили, какие экономические теории приветствуются, а какие – нет.

Обложка: ФОТО ТАСС / Kay Nietfeld

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Источник: https://nstarikov.ru/genialnyj-instrument-kastracii-jekonomicheskoj-mysli-117184