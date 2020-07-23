Дети в Багеровском рву: как нацисты зверски расправились с жителями Керчи
Ранним утром 30 декабря 1941 года перед высадившимся на Керченском полуострове десантом советских моряков развернулась страшная картина: в четырех километрах от города, в противотанковом рву, лежало семь тысяч жителей города, в том числе 245 школьников, растерзанных нацистами.
ПОЗДНЕЕ ХУДОЖНИК ИЗОБРАЗИТ КАЗНЬ ШКОЛЬНИКОВ НА КАРТИНЕ, КОТОРАЯ ХРАНИТСЯ В МУЗЕЕ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ.
Нацисты, перед тем как их первый раз выбили из Керчи советские войска, устроили страшную расправу над женщинами, стариками и детьми, предварительно подвергнув их жестоким пыткам. Зверства начались с жестокой расправы над детьми.
Согласно приказу немецкого коменданта все школьники обязаны были в указанный срок явиться в школу. Двести сорок пять детей, пришедшие с учебниками в руках, были отправлены за город, якобы на прогулку. Там озябшим и проголодавшимся детям фашисты предложили горячий кофе с пирожками, отравленными ядом. Тех детей, которым кофе не хватило, вызвали в «амбулаторию» и смазали им губы сильнодействующим ядом. Через 10-15 минут все дети младшего возраста умерли. Школьники же старших классов были вывезены на грузовиках к противотанковому рву вблизи деревни Багерово, в четырех километрах от города, и расстреляны из пулеметов. Туда же были впоследствии увезены и свалены в ров отравленные дети.
С 2 ДЕКАБРЯ НАЦИСТЫ НАЧАЛИ МАССОВЫЕ РАССТРЕЛЫ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГОРОДСКОЙ ТЮРЬМЫ. В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ К БАГЕРОВСКОМУ РВУ МАШИНАМИ СВОЗИЛИ ИЗМУЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ РАССТРЕЛИВАЛИ РАЗРЫВНЫМИ ПУЛЯМИ. КОГДА СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ ПОСЧИТАЛИ КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ, ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ЗА ДЕКАБРЬ 1941 ГОДА БЫЛО УБИТО ОКОЛО СЕМИ ТЫСЯЧ КРЫМЧАН.
Спустя почти полгода, 27 апреля 1942 года, нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов в ноте о чудовищных злодеяниях, зверствах и насилии немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах охарактеризовал деяния фашистов в Керчи как «одно из самых кровавых преступлений германской армии на советской земле». В августе 1942 года в «Историческом журнале» была опубликована статья историка Бориса Вольфсона «Кровавые преступления немцев в Керчи». Информация о керченской трагедии, изложенная в акте Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков, также фигурировала в материалах Нюрнбергского процесса.
Истории жестокой расправы над мирными жителями посвящена картина художника И. А. Радимова «Расстрел немцами 245 школьников в городе Керчи», написанная в 1942 году, вскоре после тех трагических событий. Картина представлена на выставке «Человек и война. Нерассказанная история» в Музее современной истории России.
Также к 75-летию начала Нюрнбергского процесса в музее открыта выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности». Она рассказывает о главном судебном процессе ХХ столетия через призму подлинных документов и вещей как участников процесса, так и жертв нацистских преступлений.
Источник: https://nstarikov.ru/deti-v-bagerovskom-rvu-kak-nacisty-zverski-raspravilis-s-zhiteljami-kerchi-117157
Первый раз слышу об этом….
Почему молчали в Союзе…?
Это для тех, кто фашистов милыми шалунами считает.Баварское пиво при них пить собирались.