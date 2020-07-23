Дети в Багеровском рву: как нацисты зверски расправились с жителями Керчи

Нацисты, перед тем как их первый раз выбили из Керчи советские войска, устроили страшную расправу над женщинами, стариками и детьми, предварительно подвергнув их жестоким пыткам. Зверства начались с жестокой расправы над детьми.

Согласно приказу немецкого коменданта все школьники обязаны были в указанный срок явиться в школу. Двести сорок пять детей, пришедшие с учебниками в руках, были отправлены за город, якобы на прогулку. Там озябшим и проголодавшимся детям фашисты предложили горячий кофе с пирожками, отравленными ядом. Тех детей, которым кофе не хватило, вызвали в «амбулаторию» и смазали им губы сильнодействующим ядом. Через 10-15 минут все дети младшего возраста умерли. Школьники же старших классов были вывезены на грузовиках к противотанковому рву вблизи деревни Багерово, в четырех километрах от города, и расстреляны из пулеметов. Туда же были впоследствии увезены и свалены в ров отравленные дети.

С 2 ДЕКАБРЯ НАЦИСТЫ НАЧАЛИ МАССОВЫЕ РАССТРЕЛЫ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГОРОДСКОЙ ТЮРЬМЫ. В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ К БАГЕРОВСКОМУ РВУ МАШИНАМИ СВОЗИЛИ ИЗМУЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ РАССТРЕЛИВАЛИ РАЗРЫВНЫМИ ПУЛЯМИ. КОГДА СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ ПОСЧИТАЛИ КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ, ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ЗА ДЕКАБРЬ 1941 ГОДА БЫЛО УБИТО ОКОЛО СЕМИ ТЫСЯЧ КРЫМЧАН.