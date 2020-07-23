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Деревья умеют любить, обниматься и даже заботиться друг о друге как семейная пара

10:26. 23 июля 2020 216 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


Немецкий исследователь Петер Воллебен не только любит деревья, но и посвятил свою жизнь изучению этих чудесных организмов.

Учёный, автор и древовед, он снял документальный фильм «Разумные деревья» совместно с экологом из Университета Британской Колумбии Сюзанной Симар.

В одном из своих исследований Воллебен пишет:


«Деревья могут чувствовать боль и испытывать эмоции, например, страх. Им нравится стоять близко друг к другу и обниматься. Деревья обожают общение и не любят спешки».

И это ещё не всё! Воллебен утверждает:

«У деревьев существует дружба. Они образуют связь, как пожилая пара, когда одна особь ухаживает за второй. У них есть чувства».

Мало того, что у деревьев есть разум, — они обладают даже некоторым аналогом сердцебиения.

Доктор Андрас Зилинский из Орхусского университета (Дания) использовал лазерное сканирование, чтобы измерять точное положение веток и листьев 22 видов деревьев и кустарников. В 2015 году он опубликовал свои наблюдения и неожиданные выводы.

Оказалось, что некоторые деревья опускают ветки несколько раз в течение ночи, что соответствует циклу перемещения воды и сахара. Иными словами, это нечто вроде пульса!

Зилинский пишет:

«Мы выявили ранее неизвестное периодическое движение до 1 см в ходе циклов продолжительностью 2–6 часов. Это движение, по-видимому, связано с давлением воды в растениях, то есть по сути дерево качает воду, как насос. Кроме того, водоснабжение представляет собой не устойчивый поток, как считалось ранее».

Ночью некоторые деревья опускают ветки на целых 10 см, а с восходом солнца снова поднимают их. Этот процесс настолько малозаметен, что до недавнего времени считалось, что так делают только отдельные семейства. Теперь же известно, что это очень распространённое поведение.

В частности, магнолия за ночь проходит три полных цикла поднятия веток, что соответствует циклу водоснабжения.


А вы знали об этих удивительных вещах?


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10434869.html

Метки: деревья, интересно, исследования, познавательно

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