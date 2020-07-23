Цифровизация школ России и дистанционное обучение: планы и реальность
Друзья, начать хочу с последних новостей.
«Традиционное обучение и информационные технологии должны работать вместе»
О том, что в России традиционное образование продолжат объединять с дистанционным, заявил 8 июля министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе своего выступления на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".
Также он сообщил, что школьные линейки 1 сентября в этом году состоятся в измененном формате, чтобы не допустить вспышек пандемии.
Заявления чиновника логично вписываются в картину по ускоренной цифровизации системы образования, которую мы наблюдаем последнее время (подробнее о проектах "Образование 2030" и цифровой Москве читайте по ссылкам внизу статьи).
И пока родительское сообщество и профессорско-преподавательский корпус ведут жаркие споры о реальности внедрения цифровых технологий в процесс обучения, Правительство РФ разрабатывает и принимает регламентирующие документы.
Я настоятельно рекомендую ознакомиться с содержанием двух нормативных правовых актах:
- Распоряжение Министерства просвещения России от 18.05.2020 N Р-44 "Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий"
- Проект Правительства Российской Федерации "О проведении в 2020 – 2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых"
Если читать эти документы внимательно, то явственно осознаешь: дистанционному образованию быть. И речь идет вовсе не о далёкой перспективе.
Недаром, резонансное Постановление Главного санитарного врача РФ Анны Поповой №15 от 22.05.2020 года уже сейчас регламентирует осуществление образовательных процессов в дистанционной форме вплоть до 1 января 2021 года.
Однако давайте отвлечемся от опасностей, связанных с распространением пандемии и посмотрим на ситуацию по существу: плоха ли традиционная школа, доставшаяся нам в наследство от советского социалистического прошлого?
"Настоящей и явной угрозой национальной безопасности США является советская средняя школа» — адмирал Хайман Риковер, создатель американского ядерного флота
По мнению американского адмирала Риковера научно-технические достижения СССР, включая успех в сфере освоения космоса, в первую очередь кроются в достижениях советской школы. Именно поэтому, данную систему предлагалось уничтожить, позаимствовав из неё всё лучшее.
Реализация этого плана началась в 1960 годы и продолжается до сих пор. В последние десятилетия упразднены единые учебные программы и учебники, вытеснено понятие и процесс воспитания, введены ФГОСы и ЕГЭ.
Теперь настала очередь и цифровизации обучения, которая подразумевает ликвидацию традиционных форм образования, книг, учителей, оценок, аттестатов, внедрение в тело учащегося электронных устройств.
При этом реформаторы образования не афишируют, что использование цифровых технологий в обучении приводит к таким негативным изменениям в развитии мозга и сознания, как «цифровое слабоумие» или «цифровая деменция». Это когда нарушаются когнитивные функции мозга и поражаются его отдельные участки.
Более того, именно с компьютерным обучением эксперты связывают и мировой рост аутизма. Например, как пишет директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова в статье "Цифровизация — финальный этап ликвидации российской школы" для ИА REGNUM:
"Нет никаких независимых исследований, бесспорно доказывающих, что обучение стало более эффективным благодаря внедрению в школах компьютеров и смартбордов""… в течение 15 лет в солидных специализированных журналах публикуются аналитические статьи серьёзных авторов о том, что доказательств положительного влияния компьютеров на обучение в школе не существует"
Четверикова отмечает, что замена физического мира виртуальной цифровой средой ведёт к атрофии определённых участков мозга, потере когнитивных функций, утрате навыков мышлении и неспособности концентрировать внимание и не только запоминать, но и даже понимать прочитанное.
"Погружение ребёнка в виртуальный мир ведёт к тому, что вместо полноценного нравственного и интеллектуального развития он получает примитивные навыки, привыкая просто тупо тыкать пальцем и получать нужную информацию. Его мозг не развивается, потому что он не перерабатывает самостоятельно информацию, полностью доверяя это компьютеру, который фактически его заменяет и превращается в его цифровую копию.
Происходит задержка речевого развития, частичная утрата навыков письма, снижение качественных характеристик психофизиологического состояния."
Принимая во внимание изложенное, лично у меня напрашивается единственный вывод о том, чей же план реализуют оптимизаторы отечественного образования и с какой именно целью идёт внедрение цифровых технологий в образовательные процессы.
***
Источник.
.
Путиноиды уничтожают все,торопятся.
Плешивый обнулок протянул упыря и ручонки.