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Цифровизация школ России и дистанционное обучение: планы и реальность

14:15. 23 июля 2020 105 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Друзья, начать хочу с последних новостей.

«Традиционное обучение и информационные технологии должны работать вместе»

О том, что в России традиционное образование продолжат объединять с дистанционным, заявил 8 июля министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе своего выступления на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

Также он сообщил, что школьные линейки 1 сентября в этом году состоятся в измененном формате, чтобы не допустить вспышек пандемии.

Заявления чиновника логично вписываются в картину по ускоренной цифровизации системы образования, которую мы наблюдаем последнее время (подробнее о проектах "Образование 2030" и цифровой Москве читайте по ссылкам внизу статьи).

И пока родительское сообщество и профессорско-преподавательский корпус ведут жаркие споры о реальности внедрения цифровых технологий в процесс обучения, Правительство РФ разрабатывает и принимает регламентирующие документы.



Я настоятельно рекомендую ознакомиться с содержанием двух нормативных правовых актах:


  1. Распоряжение Министерства просвещения России от 18.05.2020 N Р-44 "Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий"

  2. Проект Правительства Российской Федерации "О проведении в 2020 – 2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых"

Если читать эти документы внимательно, то явственно осознаешь: дистанционному образованию быть. И речь идет вовсе не о далёкой перспективе.


Недаром, резонансное Постановление Главного санитарного врача РФ Анны Поповой №15 от 22.05.2020 года уже сейчас регламентирует осуществление образовательных процессов в дистанционной форме вплоть до 1 января 2021 года.

Однако давайте отвлечемся от опасностей, связанных с распространением пандемии и посмотрим на ситуацию по существу: плоха ли традиционная школа, доставшаяся нам в наследство от советского социалистического прошлого?

"Настоящей и явной угрозой национальной безопасности США является советская средняя школа» — адмирал Хайман Риковер, создатель американского ядерного флота

По мнению американского адмирала Риковера научно-технические достижения СССР, включая успех в сфере освоения космоса, в первую очередь кроются в достижениях советской школы. Именно поэтому, данную систему предлагалось уничтожить, позаимствовав из неё всё лучшее.



Реализация этого плана началась в 1960 годы и продолжается до сих пор. В последние десятилетия упразднены единые учебные программы и учебники, вытеснено понятие и процесс воспитания, введены ФГОСы и ЕГЭ.

Теперь настала очередь и цифровизации обучения, которая подразумевает ликвидацию традиционных форм образования, книг, учителей, оценок, аттестатов, внедрение в тело учащегося электронных устройств.

При этом реформаторы образования не афишируют, что использование цифровых технологий в обучении приводит к таким негативным изменениям в развитии мозга и сознания, как «цифровое слабоумие» или «цифровая деменция». Это когда нарушаются когнитивные функции мозга и поражаются его отдельные участки.

Более того, именно с компьютерным обучением эксперты связывают и мировой рост аутизма. Например, как пишет директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова в статье "Цифровизация — финальный этап ликвидации российской школы" для ИА REGNUM:

"Нет никаких независимых исследований, бесспорно доказывающих, что обучение стало более эффективным благодаря внедрению в школах компьютеров и смартбордов""… в течение 15 лет в солидных специализированных журналах публикуются аналитические статьи серьёзных авторов о том, что доказательств положительного влияния компьютеров на обучение в школе не существует"

Четверикова отмечает, что замена физического мира виртуальной цифровой средой ведёт к атрофии определённых участков мозга, потере когнитивных функций, утрате навыков мышлении и неспособности концентрировать внимание и не только запоминать, но и даже понимать прочитанное.

"Погружение ребёнка в виртуальный мир ведёт к тому, что вместо полноценного нравственного и интеллектуального развития он получает примитивные навыки, привыкая просто тупо тыкать пальцем и получать нужную информацию. Его мозг не развивается, потому что он не перерабатывает самостоятельно информацию, полностью доверяя это компьютеру, который фактически его заменяет и превращается в его цифровую копию.

Происходит задержка речевого развития, частичная утрата навыков письма, снижение качественных характеристик психофизиологического состояния."

Принимая во внимание изложенное, лично у меня напрашивается единственный вывод о том, чей же план реализуют оптимизаторы отечественного образования и с какой именно целью идёт внедрение цифровых технологий в образовательные процессы.


ПО-ЖИВОМУ

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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5129276.html

Метки: власть, гаджет, дети, егэ, мозг, образование, развитие, Россия, советский, технологии, цифровая, школа

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