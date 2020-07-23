Цифровизация школ России и дистанционное обучение: планы и реальность

Друзья, начать хочу с последних новостей.

«Традиционное обучение и информационные технологии должны работать вместе»

О том, что в России традиционное образование продолжат объединять с дистанционным, заявил 8 июля министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе своего выступления на международной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

Также он сообщил, что школьные линейки 1 сентября в этом году состоятся в измененном формате, чтобы не допустить вспышек пандемии.

Заявления чиновника логично вписываются в картину по ускоренной цифровизации системы образования, которую мы наблюдаем последнее время (подробнее о проектах "Образование 2030" и цифровой Москве читайте по ссылкам внизу статьи).

И пока родительское сообщество и профессорско-преподавательский корпус ведут жаркие споры о реальности внедрения цифровых технологий в процесс обучения, Правительство РФ разрабатывает и принимает регламентирующие документы.







Я настоятельно рекомендую ознакомиться с содержанием двух нормативных правовых актах:



Распоряжение Министерства просвещения России от 18.05.2020 N Р-44 "Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий"

Проект Правительства Российской Федерации "О проведении в 2020 – 2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых"



Если читать эти документы внимательно, то явственно осознаешь: дистанционному образованию быть. И речь идет вовсе не о далёкой перспективе.