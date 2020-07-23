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А.И. Фурсов: Зачем воспитывают узких специалистов?

19:48. 23 июля 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
А.И. Фурсов о целостном образовании.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5129654.html

Метки: великобритания англия, власть, киссинджер, Китай, мировоззрение, образование, США, управление, Фурсов

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