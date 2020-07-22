Всё русское – запретить: В Армении приняли новое политическое решение
В Армении приняли новое политическое решение, которое ударит по телеканалам, вещающим на русском языке. Запрет уже негативно оценили журналисты.
До этого привилегиями располагали один американский (CNN), а также четыре российских канала: «Первый канал», «Россия», «Культура» и «Мир». Последний функционирует на основании двустороннего соглашения между Москвой и Ереваном.
«Зарубежные телеканалы могут вещать либо на основе межгосударственных договоров, либо если несут общественную пользу, передают общечеловеческий контент и не имеют политических или пропагандистских компонентов повестки той страны, откуда они ведут вещание», – заявил ранее глава Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию Армении Тигран Акопян.
Посольство России уже отреагировало на инициативу армянских парламентариев, выразив готовность к переговорам.
«Российская сторона уже не раз обозначала готовность к соответствующему диалогу. Ждём ответа армянских партнёров», – подчеркнули дипломаты.
Учитывая тот факт, что решение принято на фоне очередного конфликта между Арменией и Азербайджаном, оно стало поводом для дискуссии в Сети. На ситуацию отреагировал и ведущий телепрограммы «Что делать? Философские беседы» на телеканале «Культура» Виталий Третьяков.
«Это невозможно. В пенатах дедушки Сороса нынешнее руководство Армении выращивали не за тем, чтоб оно из себя изгнало русофобию», – ответил Третьякову военный эксперт Владимир Орлов.
Как ранее заявил в интервью телеканалу «360» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, Россия исторически несёт ответственность за народы Закавказья, поэтому она будет добиваться мирного урегулирования конфликта, вспыхнувшего между Арменией и Азербайджаном.
Москва является гарантом безопасности, заинтересованным в том, чтобы в регионе соблюдался мир. Не стоит забывать, что у России есть военная база в Армении, а Азербайджан является одним из крупнейших её партнёров в сфере военно-технического сотрудничества.
«Россия – единственная, кто, в общем-то, может быть посредником в этом конфликте… Поэтому Россия ничью сторону занимать не будет,» – пояснил эксперт.
Источник: https://nstarikov.ru/vsjo-russkoe-zapretit-v-armenii-prinjali-novoe-politicheskoe-reshenie-117154
лягушку варят медленно,пока Пашинян играет в игры с ОДКБ,мило беседует на саммитах и просит подаяние ,детей воспитывают в ненависти к русскому языку и всему народу ,а как же с -как жиды,создав Израиль ,этакий загончик для воспроизводства,сами захватывают мир и потрашат его.Почему этот опыт в РБ не взять на вооружение ,еще и Союз в придачу ,всем можно ,а кому-то нельзя что ли.
Русофобия
Реальная и мнимая у хохлов и армян и беларусов и на Западе и ВЕЗДЕ……
Это повод ВСЕХ послать в трудную минуту.
А трудная минута это СЕЙЧАС
Потому путь там рубятся как хотят друг с другом.
Раша бросила армят. Пусть дерутся, с кем хотят.
Это я к тому, что и вправду, плюнуть на них и всё.
Уже плюнули.
А теперь пусть повоюют ДЛЯ России.
Россия ДЛЯ НИХ воевала не раз а теперь их очередь.
Так что простым плюванием не отделаются.
)))
Смело мы в бой пойдём на азирбайджанцив
И как один умрём
- А нам не жалко
У нас в городе много армян, которые набежали после распада СССР. С одними мои дети даже дружили (были соседями). Всё хорошо, но втихаря норовят на тебе проехаться.
Айва ,а почему в моей памяти осталось,что ты из под Подмосковья,вот там они пасутся стадами ,склады с провизией держат.
Сейчас Средняя Волга. Из Ленинграда переехала прямо сюда к мужу. Ни разу ни Москва, ни Подмосковье.
Однажды я отдыхал на лавочке в Питере.
Идет маленький армян лет 10-ти и говорит своему такому же другу
” не бойся, это мой район “.
Я чуть не поперхнулся шавермой.
Я в Адлере живу здесь армян 80%.
))
Оч способные ребята и надо всегда ждать подвоха.
Но всё-же не хохлы.
не КРЕТИНЫ с ними проще.
И кстати….
Сами армяне свой Еревань защищать и в мыслях не имеют.
А зачем?
Русские пусть спасут а мы на этом заработаем.
Была бы на то политическая воля, ни одна бы пилять не посмела так обращаться с Россией… Пора ВСЕХ хитроанусных приструнить и поставить на место… На первом месте должен стоять престиж страны, её КОРЕННЫХ народов, а не экономическая выгода…
Одни в окружении мусульман.Сначала царь Грузии Очень просил присоединения к России.Долго просил..Присоединили.Армения Забыла турецкую резню.Или помнить не хочет.И пусть ВСЕ они живут своей армией и своей независимостью.
А в России нет здоровых сил, чтобы послать всех на Х..и начать Становиться Державой.Ибо с Державой ТАК взаимодействовать никто Не Смел.
Надо разделять .
Не против всего русского. А против всего , что связано с нынешним режимом. Эта система власти не может предложить никакого внятного цивилизационного проекта. Только ограбление населения , страны , проедание построенного СССР . Отношение Москвы к регионам…. С какого перепуга к Армении будут относиться лучше ? Интерес режима к Армении точно такой же , как и к России. Выжать до суха , прихватить всё до чего лапки дотянутся.