Всё русское – запретить: В Армении приняли новое политическое решение

В Армении приняли новое политическое решение, которое ударит по телеканалам, вещающим на русском языке. Запрет уже негативно оценили журналисты.

Парламент Армении на этой неделе одобрил законопроект «Об аудиовизуальных медиа», в рамках которого будет организована зачистка информационного пространства страны от «иностранного влияния». Речь идёт об изъятии из бесплатной государственной сетки ряда каналов, а также о дублировании передач на армянский язык или использовании субтитров.

До этого привилегиями располагали один американский (CNN), а также четыре российских канала: «Первый канал», «Россия», «Культура» и «Мир». Последний функционирует на основании двустороннего соглашения между Москвой и Ереваном.

«Зарубежные телеканалы могут вещать либо на основе межгосударственных договоров, либо если несут общественную пользу, передают общечеловеческий контент и не имеют политических или пропагандистских компонентов повестки той страны, откуда они ведут вещание», – заявил ранее глава Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию Армении Тигран Акопян.

Посольство России уже отреагировало на инициативу армянских парламентариев, выразив готовность к переговорам.

«Российская сторона уже не раз обозначала готовность к соответствующему диалогу. Ждём ответа армянских партнёров», – подчеркнули дипломаты.

Учитывая тот факт, что решение принято на фоне очередного конфликта между Арменией и Азербайджаном, оно стало поводом для дискуссии в Сети. На ситуацию отреагировал и ведущий телепрограммы «Что делать? Философские беседы» на телеканале «Культура» Виталий Третьяков.

«Нынешнее армянское руководство должно изгнать из себя все русофобские комплексы. Иначе Армения не выживет», – написал журналист в Twitter.

«Это невозможно. В пенатах дедушки Сороса нынешнее руководство Армении выращивали не за тем, чтоб оно из себя изгнало русофобию», – ответил Третьякову военный эксперт Владимир Орлов.

Как ранее заявил в интервью телеканалу «360» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, Россия исторически несёт ответственность за народы Закавказья, поэтому она будет добиваться мирного урегулирования конфликта, вспыхнувшего между Арменией и Азербайджаном.

Москва является гарантом безопасности, заинтересованным в том, чтобы в регионе соблюдался мир. Не стоит забывать, что у России есть военная база в Армении, а Азербайджан является одним из крупнейших её партнёров в сфере военно-технического сотрудничества.

«Россия – единственная, кто, в общем-то, может быть посредником в этом конфликте… Поэтому Россия ничью сторону занимать не будет,» – пояснил эксперт.

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Источник: https://nstarikov.ru/vsjo-russkoe-zapretit-v-armenii-prinjali-novoe-politicheskoe-reshenie-117154