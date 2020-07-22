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Всё русское – запретить: В Армении приняли новое политическое решение

13:20. 22 июля 2020 173 просмотра 12 коммент. Опубликовал:
Источник: inforuss.info

В Армении приняли новое политическое решение, которое ударит по телеканалам, вещающим на русском языке. Запрет уже негативно оценили журналисты.

Парламент Армении на этой неделе одобрил законопроект «Об аудиовизуальных медиа», в рамках которого будет организована зачистка информационного пространства страны от «иностранного влияния». Речь идёт об изъятии из бесплатной государственной сетки ряда каналов, а также о дублировании передач на армянский язык или использовании субтитров.

До этого привилегиями располагали один американский (CNN), а также четыре российских канала: «Первый канал», «Россия», «Культура» и «Мир». Последний функционирует на основании двустороннего соглашения между Москвой и Ереваном.

«Зарубежные телеканалы могут вещать либо на основе межгосударственных договоров, либо если несут общественную пользу, передают общечеловеческий контент и не имеют политических или пропагандистских компонентов повестки той страны, откуда они ведут вещание», – заявил ранее глава Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию Армении Тигран Акопян.

Посольство России уже отреагировало на инициативу армянских парламентариев, выразив готовность к переговорам.

«Российская сторона уже не раз обозначала готовность к соответствующему диалогу. Ждём ответа армянских партнёров», – подчеркнули дипломаты.

Учитывая тот факт, что решение принято на фоне очередного конфликта между Арменией и Азербайджаном, оно стало поводом для дискуссии в Сети. На ситуацию отреагировал и ведущий телепрограммы «Что делать? Философские беседы» на телеканале «Культура» Виталий Третьяков.

«Нынешнее армянское руководство должно изгнать из себя все русофобские комплексы. Иначе Армения не выживет», – написал журналист в Twitter.

«Это невозможно. В пенатах дедушки Сороса нынешнее руководство Армении выращивали не за тем, чтоб оно из себя изгнало русофобию», – ответил Третьякову военный эксперт Владимир Орлов.

Как ранее заявил в интервью телеканалу «360» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, Россия исторически несёт ответственность за народы Закавказья, поэтому она будет добиваться мирного урегулирования конфликта, вспыхнувшего между Арменией и Азербайджаном.

Москва является гарантом безопасности, заинтересованным в том, чтобы в регионе соблюдался мир. Не стоит забывать, что у России есть военная база в Армении, а Азербайджан является одним из крупнейших её партнёров в сфере военно-технического сотрудничества.

«Россия – единственная, кто, в общем-то, может быть посредником в этом конфликте… Поэтому Россия ничью сторону занимать не будет,» – пояснил эксперт.

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Источник: https://nstarikov.ru/vsjo-russkoe-zapretit-v-armenii-prinjali-novoe-politicheskoe-reshenie-117154

Метки: чит.клуб

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12 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10761 8851
    марина 22 июля 2020 в 13:25

    лягушку варят медленно,пока Пашинян играет в игры с ОДКБ,мило беседует на саммитах и просит подаяние ,детей воспитывают в ненависти к русскому языку и всему народу ,а как же с -как жиды,создав Израиль ,этакий загончик для воспроизводства,сами захватывают мир и потрашат его.Почему этот опыт в РБ не взять на вооружение ,еще и Союз в придачу ,всем можно ,а кому-то нельзя что ли.

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    • 21070 2136
      Русофилмарина 22 июля 2020 в 13:35

      Русофобия
      Реальная и мнимая у хохлов и армян и беларусов и на Западе и ВЕЗДЕ……
      Это повод ВСЕХ послать в трудную минуту.
      А трудная минута это СЕЙЧАС
      Потому путь там рубятся как хотят друг с другом.

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      2
      • 10656 8548
        АйваРусофил 22 июля 2020 в 13:53

        Раша бросила армят. Пусть дерутся, с кем хотят.

        Это я к тому, что и вправду, плюнуть на них и всё.

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        3
        • 21070 2136
          РусофилАйва 22 июля 2020 в 14:00

          Уже плюнули.
          А теперь пусть повоюют ДЛЯ России.
          Россия ДЛЯ НИХ воевала не раз а теперь их очередь.
          Так что простым плюванием не отделаются.
          )))
          Смело мы в бой пойдём на азирбайджанцив
          И как один умрём
          - А нам не жалко

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          2
          • 10656 8548
            АйваРусофил 22 июля 2020 в 14:25

            У нас в городе много армян, которые набежали после распада СССР. С одними мои дети даже дружили (были соседями). Всё хорошо, но втихаря норовят на тебе проехаться.

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            2
          • 10761 8851
            маринаАйва 22 июля 2020 в 14:29

            Айва ,а почему в моей памяти осталось,что ты из под Подмосковья,вот там они пасутся стадами ,склады с провизией держат.

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          • 10656 8548
            Айвамарина 22 июля 2020 в 14:52

            Сейчас Средняя Волга. Из Ленинграда переехала прямо сюда к мужу. Ни разу ни Москва, ни Подмосковье.

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            2
          • 4640 3120
            чужойАйва 22 июля 2020 в 14:31

            Однажды я отдыхал на лавочке в Питере.
            Идет маленький армян лет 10-ти и говорит своему такому же другу
            ” не бойся, это мой район “.
            Я чуть не поперхнулся шавермой.

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            1
          • 21070 2136
            РусофилАйва 22 июля 2020 в 14:32

            Я в Адлере живу здесь армян 80%.
            ))
            Оч способные ребята и надо всегда ждать подвоха.
            Но всё-же не хохлы.
            не КРЕТИНЫ с ними проще.
            И кстати….
            Сами армяне свой Еревань защищать и в мыслях не имеют.
            А зачем?
            Русские пусть спасут а мы на этом заработаем.

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            2
  • 31681 27531
    Вячеслав 22 июля 2020 в 13:53

    Была бы на то политическая воля, ни одна бы пилять не посмела так обращаться с Россией… Пора ВСЕХ хитроанусных приструнить и поставить на место… На первом месте должен стоять престиж страны, её КОРЕННЫХ народов, а не экономическая выгода…

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    4
    • 7822 6108
      МирославаВячеслав 22 июля 2020 в 14:08

      Одни в окружении мусульман.Сначала царь Грузии Очень просил присоединения к России.Долго просил..Присоединили.Армения Забыла турецкую резню.Или помнить не хочет.И пусть ВСЕ они живут своей армией и своей независимостью.
      А в России нет здоровых сил, чтобы послать всех на Х..и начать Становиться Державой.Ибо с Державой ТАК взаимодействовать никто Не Смел.

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      3
  • 35910 21384
    Серый 22 июля 2020 в 15:12

    Надо разделять .
    Не против всего русского. А против всего , что связано с нынешним режимом. Эта система власти не может предложить никакого внятного цивилизационного проекта. Только ограбление населения , страны , проедание построенного СССР . Отношение Москвы к регионам…. С какого перепуга к Армении будут относиться лучше ? Интерес режима к Армении точно такой же , как и к России. Выжать до суха , прихватить всё до чего лапки дотянутся.

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