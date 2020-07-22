Внимание, угроза: думский комитет по семье одобрил антисемейный законопроект Клишаса-Крашенинникова

егодня, накануне завершения весенней сессии, комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей одобрил опасный законопроект двух титулованных ювенальщиков — Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова — об экспресс-судах над родителями. Данный законопроект появился накануне внесения в Думу фундаментального просемейного законопроекта сенатора Елены Мизулиной, подготовленного совместно с экспертами родительских организаций, судя по всему, с целью срыва принятия законопроекта Мизулиной. По сути дела, речь идет о спецоперации по протаскиванию в законодательство опасных норм, в которых ранее г-да Клишас с Крашенинниковым весьма поднаторели.

«Катюша» подробно рассказывала о подготовке законопроекта Елены Мизулиной, которая продолжалась более трех лет на площадке временной комиссии по семейному законодательству Совета Федерации, а также о его внесении в Думу. По сути дела, речь идет о новом Семейном Кодексе, в котором закрепляются традиционные семейные ценности и принципы: презумпции добросовестности осуществления родителями родительских прав и права ребенка жить и воспитываться в родной семье, приоритета родственной опеки, возможности принудительного разлучения детей и родителей только в случае уголовного преследования родителей, запрет признания «браков» гомосексуалистов, заключенных за рубежом и т.п.. Неслучайно этот законопроект вызвал настоящую истерику у лоббистов «западных ценностей» вроде пресловутой феминистки Оксаны Пушкиной, которая, по сути дела, совершила каминг-аут, публично расстроившись из-за того, что законопроект закрывает существующие лазейки для содомитов.

Сообщали мы и о законопроекте Клишаса-Крашенникова, который является своего рода «обезьяной» мизулинского законопроекта. Формально он направлен на защиту детей, оставшихся без попечения родителей, но эксперты родительских организаций тут же разглядели его антисемейную направленность: оспорить судебное судебное решение об отобрании ребенка гораздо сложнее, чем сделать то же самое с постановлением органа опеки или актом полиции.

Тех, кто хочет более подробно вникнуть в тему, отошлем к блестящему разбору обоих документов, сделанных экспертом Общественного уполномоченного по защите семьи к.ю.н. Анной Швабауэр.

Мы же вернемся к сегодняшним событиям. Итак, оба законопроекта появились в Думе практически одновременно. Поскольку Дума на этой неделе уходит на каникулы, по решению Совета Думы законопроекты должны были рассмотреть осенью. Однако Клишас с Крашенниковым подсуетились и сегодня утром, как сообщают источники РИА Катюша в Государственной Думе, получили одобрение на свой законопроект в комитете по вопросам семьи, женщин и детей. Заместителем председателя этого комитета является упоминавшаяся американская журналистка Оксана Пушкина, открыто лоббирующая в Госдуме феминистский законопроект о сембытнасилии и о гендерном равенстве, а потом бегающая с отчетами в Совет Европы. Отношение Пушкиной к законопроекту Мизулиной (а равно и вообще к семейным традициям России) можно свести к следующей её цитате: «Почему у нас так активно продвигают «традиционные семейные ценности» и так негативно относятся к однополым бракам? Всё это — итоги деятельности религиозных фундаменталистов и ультраправых радикалов. Я уже видела все эти явления в начале 1990-х в Америке. У меня состояние дежавю. Клерикальный фундаментализм, создание организаций по охране «семейных» и «традиционных» ценностей, радикальная агитация против абортов, за монархию, против прививок, расцвет конспирологии и антинаучных взглядов типа «земля плоская». Немало финансовых и организационных сил брошено на продвижение неомонархизма. Силовой ресурс тоже имеется».

Конечно, заключение думского комитета по семье — это ещё не голосование по законопроекту, однако это серьезный довод и аргумент для депутатов, которые «не в теме» и привыкли доверять профильным «специалистам». А это значит, осенью нас ждет новый раунд борьбы за традиционные семейные ценности и необходимость переубеждать депутатов — так, как мы с вами это сделали, когда боролись с пушкинским законопроектом о сембытнасилии осенью прошлого года. Следите за нашими публикациями и постами в группе ОУЗС!

РИА Катюша

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Источник: https://nstarikov.ru/vnimanie-ugroza-dumskij-komitet-po-seme-odobril-antisemejnyj-zakonoproekt-klishasa-krasheninnikova-117173