Главная » Невероятное в мире, Политика

Внимание, угроза: думский комитет по семье одобрил антисемейный законопроект Клишаса-Крашенинникова

14:30. 22 июля 2020 102 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Источник: РИА «Катюша»

егодня, накануне завершения весенней сессии, комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей одобрил опасный законопроект двух титулованных ювенальщиков — Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова — об экспресс-судах над родителями. Данный законопроект появился накануне внесения в Думу фундаментального просемейного законопроекта сенатора Елены Мизулиной, подготовленного совместно с экспертами родительских организаций, судя по всему, с целью срыва принятия законопроекта Мизулиной. По сути дела, речь идет о спецоперации по протаскиванию в законодательство опасных норм, в которых ранее г-да Клишас с Крашенинниковым весьма поднаторели.

«Катюша» подробно рассказывала о подготовке законопроекта Елены Мизулиной, которая продолжалась более трех лет на площадке временной комиссии по семейному законодательству Совета Федерации, а также о его внесении в Думу. По сути дела, речь идет о новом Семейном Кодексе, в котором закрепляются традиционные семейные ценности и принципы: презумпции добросовестности осуществления родителями родительских прав и права ребенка жить и воспитываться в родной семье, приоритета родственной опеки, возможности принудительного разлучения детей и родителей только в случае уголовного преследования родителей, запрет признания «браков» гомосексуалистов, заключенных за рубежом и т.п.. Неслучайно этот законопроект вызвал настоящую истерику у лоббистов «западных ценностей» вроде пресловутой феминистки Оксаны Пушкиной, которая, по сути дела, совершила каминг-аут, публично расстроившись из-за того, что законопроект закрывает существующие лазейки для содомитов.

Сообщали мы и о законопроекте Клишаса-Крашенникова, который является своего рода «обезьяной» мизулинского законопроекта. Формально он направлен на защиту детей, оставшихся без попечения родителей, но эксперты родительских организаций тут же разглядели его антисемейную направленность: оспорить судебное судебное решение об отобрании ребенка гораздо сложнее, чем сделать то же самое с постановлением органа опеки или актом полиции.

Тех, кто хочет более подробно вникнуть в тему, отошлем к блестящему разбору обоих документов, сделанных экспертом Общественного уполномоченного по защите семьи к.ю.н. Анной Швабауэр.

Мы же вернемся к сегодняшним событиям. Итак, оба законопроекта появились в Думе практически одновременно. Поскольку Дума на этой неделе уходит на каникулы, по решению Совета Думы законопроекты должны были рассмотреть осенью. Однако Клишас с Крашенниковым подсуетились и сегодня утром, как сообщают источники РИА Катюша в Государственной Думе, получили одобрение на свой законопроект в комитете по вопросам семьи, женщин и детей. Заместителем председателя этого комитета является упоминавшаяся американская журналистка Оксана Пушкина, открыто лоббирующая в Госдуме феминистский законопроект о сембытнасилии и о гендерном равенстве, а потом бегающая с отчетами в Совет Европы. Отношение Пушкиной к законопроекту Мизулиной (а равно и вообще к семейным традициям России) можно свести к следующей её цитате: «Почему у нас так активно продвигают «традиционные семейные ценности» и так негативно относятся к однополым бракам? Всё это — итоги деятельности религиозных фундаменталистов и ультраправых радикалов. Я уже видела все эти явления в начале 1990-х в Америке. У меня состояние дежавю. Клерикальный фундаментализм, создание организаций по охране «семейных» и «традиционных» ценностей, радикальная агитация против абортов, за монархию, против прививок, расцвет конспирологии и антинаучных взглядов типа «земля плоская». Немало финансовых и организационных сил брошено на продвижение неомонархизма. Силовой ресурс тоже имеется».

Конечно, заключение думского комитета по семье — это ещё не голосование по законопроекту, однако это серьезный довод и аргумент для депутатов, которые «не в теме» и привыкли доверять профильным «специалистам». А это значит, осенью нас ждет новый раунд борьбы за традиционные семейные ценности и необходимость переубеждать депутатов — так, как мы с вами это сделали, когда боролись с пушкинским законопроектом о сембытнасилии осенью прошлого года. Следите за нашими публикациями и постами в группе ОУЗС!

РИА Катюша

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/vnimanie-ugroza-dumskij-komitet-po-seme-odobril-antisemejnyj-zakonoproekt-klishasa-krasheninnikova-117173

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ювенальный реванш в России в дыму украинского пороха
... в новом месте. Но председатель думского Комитета по семье «в рамках возрождения духовно... сведений об их нарушении, об угрозе жизни или здоровью; информационно-методическое...: пока мы с абсолютно закономерным вниманием и болью следим за войной...
Бэкграунд, выпуск-265 за 14 июля 2012
... милицейских машин, привлекли всеобщее внимание пользователей интернета.  Такая неожиданная...информация", - сообщила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена... любые, даже самые отдаленные угрозы  своему эксклюзивному статусу.   Особенно...
Новости Украины и Новороссии 17 февраля 2016
... место», — подчеркнул глава думского комитета. Сумма просроченного долга Украины ...его рассмотрение.Но обратите внимание на еще один, самый...российско-террористических войск и угрозу жизни и здоровью ... взрыв, семь вагонов сошли с рельсов Семь вагонов сошли...
Новости Украины и Новороссии 16 февраля 2018
...они не будут обращать внимания. Нет суверенитета, нет... куда выехал вместе с семьей», - отмечает Организация ветеранов...заявил РИА Новости замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин...— добавил парламентарий. «Все угрозы, связанные с необходимостью России...
Кто и зачем громит кузницу российских педагогов
...в условиях нарастания угрозы международного терроризма (...института» неоднократно обращали внимание администрации на откровенный ...числе заместителем председателя думского Комитета по образованию Аленой ... погрому. За последние семь лет (2007—2014...
Детство без воспитания: Минтруд подготовил План разрушения семьи в рамках десятилетки детства
..., на которого переключается внимание родителей.. Реклама ДТД ...думского ювенального лобби. И оно не замедлило напомнить о себе : Комитет... Думы по семье внес в Проект...родителей (под угрозой отобрания детей) сопровождение семьи, проверка жилищных...

2 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)