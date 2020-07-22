В чём лукавит Кудрин. В.Катасонов

" ..Нет никакой социальной ориентации , вот приняли поправки в Конституцию. Власть открыто показывает зубы. Она уже не стесняясь говорит, что является властью олигархов, даже нововведения по налогам оказываются на руку именно им – офшорным миллионерам можно не декларировать доходы. ..".

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы. Кудрин сказал, что начиная с 90-х годов XX века экономика России выросла всего на 30% и по мировым меркам это очень мало.

– Кудрин говорит, что в России застой. Тут вот возникает диссонанс, разве мы после 90-х не открыли экономику, что по Кудрину и его товарищам должно было способствовать росту? Как же так оказалось, что все эти реформы привели к застою и нужны новые реформы?

– Кудрин искажает реальную ситуацию по росту экономики, 30% за годы существования РФ – это статистический обман. Видимо, господин Кудрин не перепроверяет статистику Росстата, а я занимался вопросом показателя ВВП, и по итогам 2019 года мы еще не вышли еще на уровень 1990 года. Это последний год, по которому у нас имеется нормальная статистика, это статистика, которая дает показатель ВВП РСФСР, той самой союзной республики, которая сегодня получила название Российская Федерация. Так вот, мы до сих пор мы не вышли на уровень 1990 года, и никакого роста нет вообще.

Что касается застоя, то это тоже не вполне правильное слово, потому что на протяжении последних месяцев, начиная, наверное, с февраля 2020 года, у нас происходит непрерывное падение.

"Застой" – это одна из фаз экономического цикла. Первая фаза – это "спад" или "рецессия", вторая фаза – это "застой" или "депрессия", третья фаза – это "оживление", четвертая – "экономический рост" или "экономический подъем", когда уже фаза оживления достигает точки докризисной. Так что, наверное, до конца прошлого года был, действительно, застой. Хотя, если так более внимательно смотреть, то в отдельные годы были спады и довольно серьезные спады, например, 2009 год – у нас был серьезный экономический спад. В 90-ые годы вообще был сплошной спад.

Но если брать "среднюю температуру по госпиталю", то, наверное, в самом начале 2020 года у нас была ситуация "застоя" или "депрессии", ну, а сейчас мы имеем самый настоящий спад.

– Да, это с точки зрения экономической науки, но в чисто гуманитарном смысле мы воспринимаем слово "застой" применительно к эпохе Брежнева, возможно, и Кудрин имел в виду нечто такое?

– Здесь "застой" – чисто идеологический термин, я как экономист смотрю совершенно по-другому на ту эпоху. Никакого застоя при Брежневе не было, потому, что темпы прироста валового общественного продукта – тогда не было показателя ВВП, тогда был валовый общественный продукт или национальный доход, – так вот среднегодовые темпы прироста в 1970-ые годы составляли примерно 5%, в начале 80-х годов они несколько снизились, но все равно были 3-4%.

Таких темпов прироста Российская Федерация вообще практически не имела. Так что "застой" – чисто идеологический термин, причем, его стали уже применять в конце 80-х годов, во времена Горбачева, когда началась перестройка, но я прекрасно помню это время, на самом деле при Брежневе имело место экономическое развитие, но, конечно, темпы были ниже, чем в 1950-ые годы или в годы индустриализации 1930-х годов.

Фото: maxpark.com

– Вот многие тут же вспомнили, что в эпоху Брежнева вовсю строилось жилье, прокладывался БАМ, мы летали в космос на собственную орбитальную станцию, воздушный флот был исключительно советским. Но получается, Кудрин все-таки расписался в собственных ошибках, признав, что мы через годы реформ пришли к "застою", и теперь нужны еще реформы?

– Вы хотите от Кудрина слишком много, он бухгалтер, он вообще в макроэкономике очень слабо ориентируется, поэтому те идеи по реформированию экономики, которые озвучивает Алексей Леонидович, они просто наивны.

Например, его постоянные напоминания о том, что нужно улучшать инвестиционный климат, он имеет в виду, что иностранный капитал придет и будет вместо правительства Российской Федерации решать наши проблемы. А у иностранного капитала зачастую задачи другие, с точностью до наоборот. Наши "иностранные партнеры" нередко хотят уничтожить нас. Поэтому у Кудрина тут либо наивность, либо глупость проявляется. Я Кудрина особенно не слушаю, потому что это набор либо банальностей, либо глупостей.

– А вот он заявил, что нам нужно уходить от сырьевой модели экономики – это банальность или глупость? Похвалить его можно за такие призывы?

– Это банальность, это очевидно любой домохозяйке, все понимают, что запасы нефти истекают, поэтому – не хотите добровольно уходить, тогда принудительно "вас уйдут". Причем, прогнозы показывают, что уже в ближайшие годы может произойти серьезный спад в добыче нефти. Он и так происходит, но в силу того, что сейчас спрос на черное золото российского происхождения сократился на мировом рынке. И если бы даже поддерживался хороший спрос на черное золото, то мы не в состоянии были бы обеспечивать этот спрос. В прошлом году правительством Российской Федерации был утвержден документ под названием "Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации", и по прогнозу мы уже практически высосали все месторождения, которые были открыты, запущены в советское время, а крупных или даже средних месторождений в обращение вообще не вводилось. Так что сырьевая модель оказывается тупиковой.

– Кудрин также заговорил о том, что поддержка населения во время коронокризиса должна быть более смелой, если он говорит о реформах, то что же, они будут более социальными?

– Нет никакой социальной ориентации нигде, вот уже приняли поправки в Конституцию, где власть показывает зубы. Она уже не стесняясь говорит, что является властью олигархов, даже нововведения по налогам оказываются на руку именно им – офшорным миллионерам можно не декларировать доходы. Новациями власть подталкивает капитал, чтобы он бежал из страны. Какая тут социальная ориентация?