*

Чёрная аристократия Запада. Старейшие семьи Европы правят миром до сих пор

Как происходит управление кошельками, т.е. Варбургами, Ротшильдами и прочими Рокфеллерами? Как удаётся такие, казалось бы, мощнейшие кланы держать в узде и направлять их деятельность согласно планам глобального управления социальными процессами на Земле?Дистанционно. Учитывая, что глобальное жречество имеет тысячелетнюю историю, начавшуюся, скорее всего, в Др. Египте (отсюда такое обилие египетской символики на парадном выезде британской королевы, а также разные Египетские мостики и сфинксы в Петербургах. Заметьте, не эфиопские, не нигерийские или ливийские, а именно египетские!), т.е., возможно, несколько тысяч лет назад, – логично предположить, что передаваемые из поколение в поколение опыт и навыки магической деятельности достигли в наши дни высокого уровня.Напомним, что магия – это не нечто надуманное, а просто неизученная часть физики.А вот ответить, исходя из общих соображений, входит ли часть европейской аристократии в ГП – не представляется возможным. Скорее всего, не входит: настоящие управленцы предпочитают не светиться на публике. Примерно, как у Болеслава Пруса в его „Фараоне”: фараон на виду, жрецы – в тени. Но именно последние вырабатывают как целеполагание, так и концепцию управления страной.Поэтому, скорее всего, заголовок и название видео не вполне точны: аристократия – своего рода менеджеры жречества. Потомственные менеджеры с широкими, но отнюдь не неограниченными полномочиями.

Многие слышали такое выражение – Чёрная аристократия Европы . Попахивает матёрой конспирологией, но это не миф, а суровая реальность. Европейские аристократы – наследники старинных титулов и состояний – не любят светиться в прессе и избегают списков «Форбс». Вот несколько неожиданных фактов, которые приоткрывают истинное лицо хозяев Европы.

В списке богачей те же фамилии, что и 600 лет назад Аппенинские экономисты провели необычное исследование. Они отправились в архив Флоренции и проверили данные по флорентийским налогоплательщикам в 1427 году и сравнили их с данными за 2011 г. Результаты удивили самих исследователей: среди наиболее состоятельных налогоплательщиков 15 и 21 веков совпадают почти 900 фамилий.



Вы, возможно, знаете, что на протяжении всего XX века писатели не раз возвращались к теме упадка аристократии и гибели «старых денег». Про разорение дворян писали стихи и романы. В воображении современного европейца аристократ – это чудаковатый старикан, с трудом отапливающий пару комнат в полуразрушенном родовом замке с протекающей крышей.

И вдруг выяснилось, что известные аристократические семьи выжили во всех социальных катаклизмах. Невзирая на мировые войны и революции, они умудрились сохранить и преумножить свои гигантские состояния, которые фактические не поддаются учёту.

Графы Кавдор, упомянутые Шекспиром в «Макбете», и сегодня живут в своем родовом замке. Немецкие князья Фюрстенберги, ведущие свой род с XIII века, тоже обитают в фамильных резиденциях – замках и в княжеских дворцах. А легендарная династия Шварценбергов владеет целой дюжиной замков и дворцов. Самая эффектная их недвижимость – огромный дворец в центре Вены.

Треть всей британской земли – в собственности черной аристократии Герцогу Вестминстерскому принадлежит часть знаменитых районов Лондона – Мэйфер и Белгравия. В собственности графа Кадогана находится центральная часть английской столицы – площадь Кадоган, часть улиц Слоун-стрит и Кингз роуд. Баронесса Говард де Вальден владеет престижными лондонскими улицами Харли-стрит и Мэрилебон-Хай-стрит.

Все помещения, расположенные в этих районах, сдаются по самой высокой арендной ставке в мире. Купить дом, выстроенный владельцем земли, практически невозможно – за сотни миллионов долларов покупается лишь право аренды особняка на срок от 35 лет. При этом покупатель ежегодно доплачивает хозяину еще и за аренду земли под домом.

Европейская знать редко попадает в списки «Форбс». Почему так? «Старые деньги», в отличие от недавно заработанных капиталов, любят тишину.

В дворянских замках и дворцах хранится несметное число книг, картин, антикварной мебели, произведений искусства. Подсчитать их совокупную стоимость нельзя даже приблизительно.

Это у Гейтса и Цукерберга любой желающий может увидеть, во сколько активы оцениваются на рынке. Собственность знатных семейств, приобретенная в течение столетий, надежно скрыта от посторонних глаз. Англичане, например, давно пытаются выяснить, какой именно землей владеет Эдвард Уильям Фицалан-Говард, 18-й герцог Норфолкский. Сам же герцог говорит о своих имениях скромно: «Да я фермерствую немного…».

Даже в такой современной структуре, как брюссельская бюрократия, аристократы нашли свою кормушку. Так как им принадлежат сотни тысяч гектаров земли, они представляют себя как «фермеров» и претендуют на солидные субсидии, выделяемые в ЕС на поддержку сельского хозяйства.

Каждый год такие «фермеры», как герцог Мальборо, герцог Нортумберлендский, герцог Вестминстерский и лорд Ротшильд получают от Брюсселя от 700 тысяч до 1 миллиона фунтов стерлингов.

Трудно «взвесить» даже те богатства, о которых объявлено официально. Сколько могут стоить, например, подлинники знаменитых художников, письма Христофора Колумба, дворцы в Севилье и Мадриде и первое издание «Дон Кихота», которыми владеет семья 19-го герцога Альбы? По разным подсчетам, его состояние оценивается от 600 миллионов до 4,7 миллиарда евро. Разброс цифр наглядно показывает, насколько условны оценки.

Не плати налоги и спи спокойно

Казалось бы, владельцев всей этой сказочной роскоши давно должны были разорить государственные сборы. Если простой смертный попытается продать дом, картину или антиквариат, его сразу обложат неприятным налогом на прирост капитала. В Испании его ставка доходит до 34 процентов, в Англии – до 40.







***

.