Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 июля 2020

Афганистан: обзор текущих военно-политических динамик

Афганистан: обзор текущих военно-политических динамик

В рамках наблюдаемых кризисных процессов на территории Исламской Республики Афганистан закрепляется функциональное обеспечение операционного присутствия развернутых сил международной коалиции США (ISAF), сопровождающееся пересмотром системы территориальных координируемых сил – структурацией «Талибан», поляризацией лоялиских формирований и шур, вытеснением сети «Хаккани» из «Шура-е Кветта», дезорганизацией «Северного Альянса» на фоне обеспечения электорального цикла 2018-2019 годов, последующего внутриполитического кризиса и ратификации реинтеграции в Центрально-Азиатский регион.Приведенные динамики характеризуются замещением проектного сотрудничества по деэскалации, ориентированного на Пакистан, КНР и РФ через военно-политическое обеспечение безопасности для осуществления отраслевых проектов на территории ЦАР и ИРА, в контексте замещения на альтернативные интеграционные объединения, сложившиеся в следствие превосходства ресурсного потенциала партнёрских США стран и развития программы Большая Центральная Азия.Подписанное в конце февраля 2020 года соглашение между частью «Талибан», подконтрольной советам шейха Хайбатуллы Ахундзада и США, а также развивающаяся военная активность между правительственными силами и движением, вследствие непризнания мирного процесса, обозначили ситуационное содержание данного решения, поскольку исключило умеренные формирования, выступающие за политическое урегулирование, в т.ч. и сторонников бывшего «Северного Альянса». При этом в ходе консультативных встреч в марте – апреле 2020 г. командующего силами НАТО и США в Афганистане с главой катарского представительства «Талибан» муллой Барадаром, американская сторона ратифицировала положения о легализации шур через формальное представительство на местном уровне, при ресурсной и технологической поддержке кандидатур, выдвинутых территориальными советами при формировании временного правительства, и также о реорганизации лояльных советам шейха Ахундзада и Барадару формирования.В этот период подразделениями ISAF, Афганскими силами безопасности и ведомствами США проведен комплекс мероприятий по пресечению координации лидеров бывшего «Северного Альянса» и их ополченческих формирований в провинциях Герат, Бадгис, Фарьяб, Джаузджан, Балх, Кундуз, Тахар, Бадхашах с последующим замещением силовой составляющей на «ИГ-Хорасан» и движение «Тахара». В результате указанной активности Служба государственной безопасности ИРА (ХАД) произвела аресты влиятельных сторонников ратификации мирного процесса с сетью «Хаккани», связанных с Низамуддином Каисари, вызвавших столкновения и беспорядки в Мазари-Шариф в декабре 2019 г. и ликвидацию координатора контрразведки «Северного Альянса» в начале ноября 2020 г. на территории Республики Таджикистан.В конце декабря 2019 года военно-воздушными силами Афганистана были нанесены авиаудары по позициям «Талибан» в уезде Нусай, в провинции Бадахшан, где в результате было убито 8 радикалов. В середине января 2020 года 209 корпусом Афганской национальной армии на северо-западе Афганистана в ходе контртеррористической операции было ликвидировано 233 участника формирования. С начала февраля 2020 года сотрудниками подразделения специального назначения армии в северо-восточной части ИРА был ликвидированы склады со взрывчатыми веществами, эквивалентными 22,5 тоннам, которые, как было установлено далее, принадлежали движению «Талибан».При этом присутствие «Исламского государства» в районе границы с Пакистаном и Таджикистаном, обеспечивающие операционное присутствие координируемых сил, привело к дроблению советов полевых командиров талибов. В частности, на территории Афганистана в настоящее время действует альянс «ИГ-Хорасан», который включает в себя такие группировки, как: «Ахле Суннат валь Джамаат», «Джундулла», «Джамаат-уль-Ахрар» и «Национальная армия Белуджистана». При этом встреча альянса «ИГ-Хорасан» и лидера «Лашкар-и-Джангви», прошедшие на территории Саудовской Аравии и в афганской провинции Хост, обеспечили вхождение формирований бармальского, оргунского, танйского крыльев «Техрик-е Талибан» в Исламское государство. Ранее между подконтрольной «Техрик-и-Талибан Пакистан» группировке «Лашкар-и-Ислам» и «ИГ-Хорасан», в 2019 году возник конфликт на фоне попытки последних получить контроль над Хайберским перевалом, который связывает Пакистан и Афганистан. Район перевала является зоной операции азиатского филиала «Хезболлы», через который снабжаются местные ячейки. Хайберский перевал также обеспечивает операционное присутствие КСИР, дезорганизующего ассоциированные с ИГ формирования. Таким образом, указанный район является стратегически важным в мероприятиях по пресечению нелегального транзита через афгано-пакистанскую границу, в т.ч. и Международными силами содействия безопасности.Кроме того, кризисные процессы усугубляются за счет сформировавшегося по итогам президентских выборов «двоевластия» – непризнания результатов прошлогодних выборов, в результате чего главный альтернативный кандидат и председатель афганского правительства объявил себя победившей стороной. 9 марта 2020 г. в Кабуле прошли две церемонии инаугурации – президентскую присягу приняли как Мохаммад Ашраф Гани, так и Абдулла Абдулла. Сегодня Центром по координации в Баграме и Государственным департаментом США, советом доноров ИРА, запущен консультационный процесс по выработке соглашения между сторонами конфликта. При этом Национальные силы обороны и безопасности, продолжая выполнять операции против группировок движения «Талибан», оказались поляризованы как на клановые структуры Гани, так и на сторонников Абдуллы Абдуллы.За апрель-май 2020 года Центром по координации в Баграме зафиксировано 1 763 случая неподчинения, из которых 273 несли прямую или косвенную угрозу силам безопасности международной коалиции.Наряду с санкционной политикой (сокращения бюджетирования) в отношении Афганского правительства, США и доноры ИРА продолжают обеспечивать многосторонние консультации в рамках формата «С5+1» по повесткам, сопровождающим экономические проекты, связанные с реинтеграцией. В частности, в середине января 2020 года, после двусторонних консультаций со специалистами Государственного департамента США, прошла встреча между представителями ГУНБ (Афганистан) и ГКНБ (Таджикистан) в ходе которой стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в районе афгано-таджико-узбекской границы, активности «ИГ-Хорасан» и потенциала экономических партнерств в регионе, включая CASA-1000 (декапитализированного на 500 млн. долл. в двухлетнем периоде по направлению территориальное развитие).Де-факто, наблюдаемые процессы направлены на структурацию политической системы ИРА и включения в ее ряды советов шейха Хайбатуллы Ахундзада. Растущая активность группировок движения «Талибан» в 2017-2019 гг., сопровождающаяся изменением внутренней структуры, инфильтрации отдельных формирований в движение или конгломерат полевых командиров и территориальных шур «Тахара». При этом сформировался курс на:1. Легализацию подконтрольной советам Ахундзада части «Талибан»;2. Дробление и включение в другие радикальные формирования умеренной «правой» части движения, ранее участвующей в политическом процессе и выражающей готовность прекратить боевые действия;3. Поляризация «Талибан» между территориальными формированиями и их реорганизация с группировками, входящими в халифат «Исламского государства».При этом умеренная поддержка местным населением группировок «Исламского государства» со второй половины 2018 г., сопровождающаяся реорганизацией «Талибан» и других формирований привели к объединению советов вооруженных формирований, по аналогии с разморенным ранее «ИГ-Хорасан». Подобные группировки сегодня базируются в провинциях Бадахшан, Джаузджан, Сури-Пуль, Фарьяб и находятся на стадии институционального оформления. Кроме местного населения и ячеек «ИГ» в личный состав включены выходцы из стран Центральной Азии. Снабжение и подготовка развернута на перешедших под контроль объектах «Талибан» в неконтролируемой местности Пакистана с привлечением местных ячеек и логистики «Аль-Каиды». По информации ряда местных источников, инструкторское сопровождение обеспечивается за счет выходцев из США и арабских стран. На июнь 2020 г. численность отдельных отрядов превышает 2 тыс. чел.Рассмотренные примеры инфильтрации и реорганизации террористических формирований замыкают развёрнутую на территории республики систем военно-политической координации. Ранее в августе 2017 г. перед началом операций Сил Афганской национальной безопасности (ANSF) из уезда Дарзаб провинции Джаузджан вертолетами без опознавательных знаков эвакуирован отряд ИГИЛ под командованием кари Хекматуллы в район уезда Кохистанат провинции Сари-Пуль. При этом часть руководящего совета передислоцирована на базу 209 корпуса Афганской национальной армии «Шахин» в городе Мазари-Шариф. Позднее установлены принадлежности части бортов, зарезервированных за ЧВК «Castle International».К началу 2018 г. отряд реорганизован до бригадного состава, личный состав которого проходил подготовку наряду с эвакуированными и передислоцированными подразделениями других группировок в провинциях Нангархар – уезды Батикот и Хугьяни; Бадахшан – Коран-ва-Мунджан и Вардудж; Кундуз – Дашти, Арчи и Имам Сахиб; Фарьяб – Кухистан и Гурзиван; Джаузджан – Дарзаб и Куштепа; Балх – Чимтал; Кунар – н.п. Мазар уезда Нургаль. В начале года из порта Касем (Пакистан) вертолетами Великобритании переброшено свыше 200 выходцев из государств Центральной Азии и Синьцзян-Уйгурского автономного района в лагеря подготовки, развернутые в агентствах Малаканд, Дир и Читрал в районе афгано-пакистанской границы. Впоследствии сформированные отряды совершали рейды в провинциях Нангархар, Кунар, Джаузджан, Фарьяб, Тахар, Баглан и Багдис ИРА и вошли в советы «ИГ-Хорасан».После наступления талибов, подконтрольных советам Ахундзада, в конце 2019 г. в провинциях Кундуз и Нангархар уцелевшие формирования «Исламского государства», сдавшиеся правительственным силам, были передислоцированы на объекты в окрестностях авиабазы «Баграм». При этом из состава выведенных сил, сформирован отряд численностью около 600 человек, состоящий из этнических узбеков, таджиков, казахов, уйгуров и россиян. Органы управления укомплектованы из числа военных советов ИГ и выходцев из ЦАР, в их числе полевые командиры, имеющие опыт боевых действий на Ближнем Востоке. На данный момент формирования американской стороной обеспечено инструкторское сопровождение с привлечением частных подрядчиков. Программу занятий формирует методический комплекс по разведывательно-диверсионной деятельности, минно-взрывному делу, топографии (в т.ч. изучаются особенности приграничных районов «Ферганской зоны») и специальной подготовки по передвижению и маскировке, психологической подготовки и взаимодействию с местным населением. Представленные мероприятия реализованы с привлечением активов ЧВК «Campaign».По результатам подготовки формируются группы, состоящие из 25 человек, перебрасываемые в Северные и Северо-Западные районы ИРА. В спектр выполняемых задач входит организация разведывательной сети, сформированной из ячеек, взаимодействующих с местным населением. По информации ряда источников, формированиям запрещено вступать в противостояние с вооруженными организациями движения «Талибан». В районах, исключающих совместное присутствие, допускается переход под контроль местных военных советов движения, при сохранении оперативных возможностей.С начала 2020 г. в регионе развернут процесс по развертыванию дополнительных каналов нелегального транзита в интересах независимых формирований, задействующих ресурсы, ассоциированные с «Талибан», «Исламским государством», «Аль-Каидой» из стран Ближнего Востока через Турцию, Иран и Пакистан как в интересах советов Ахундзада, так и ревизионистского движения «Тахара», по отношению к предшественнику. При этом переброска участников нелегальных вооруженных формирований обеспечивается за счет использования общегражданских афганских паспортов, массовая скупка которых началась филиалами группировок с начала лета 2020 г.По информации ряда местных источников, ряд маршрутов ориентирован на г. Захедан (Иран) вблизи ирано-пакистанской границы, из которого осуществляется переброска малых групп в агентство Хайбер-Пахтунхва (Пакистан) и далее через КПП «Друнта» и «Махипар» в уезды Ачин, Дара-е Нур провинции Нангарзар (Афганистан). В случае оперативной переброски координируемых формирований задействуется авиабаза «Шинданд» в провинции Герат и военная база г. Джелалабад в провинции Нангархар.Одним из центров координации транзита выступают резидентуры Великобритании и США в г. Карачи (Пакистан). В частности, сотрудник Ми-6 – Майкл Сэмпл, ЦРУ – Ричард (известен как Джон Элксанд).При этом при участии активов резидентур на территории Пакистана, в условиях рассмотренной поляризации движения «Талибан» реализуются мероприятия, направленные на обеспечение пропаганды, перекрестной с ценностями «Исламского государства» в ИРА. В частности, финансируется создание мобильных радиостанций, позволяющих вести трансляции проповедей ваххабитского толка, освещать боевые действия, распространять призывы к местному населению вступать в группировки, проводить радиоперехват и подключение к радиостанциям на удалении до 100 км. Предполагается вещание на частотном диапазоне вещания популярных в ИРА радиостанцией – «Аракозия», «Арман», «Ариана», «Радио Хамас» и др.В ходе анализа активности ВС США с 2019 г. по май 2020 г., выявлен механизм согласованного операционного присутствия по линии Афганская национальная армия – Государственный департамент – территориальные объединения «Талибан». Так, в результате переговоров в провинции Хост, на сторону шейха Хайбатуллы Ахундзада перешло около 800 участников движения, что, на фоне обострения внутриполитической ситуации, укрепляет политическую субъектность подконтрольных шур. Указанные динамики усилили конкуренцию в «Шура-е Кветта», тем самым вытесняя сеть «Хаккани», связанную с пакистанской Межведомственной разведкой.8 апреля 2020 года в районе Мета-Чаок Белуджистана прошло заседание Военного совета «Талибан» с участием Мохаммада Якуба, Фазель Мазлюма, Нуруллу Нури, Закира Каюма, координатора сети «Хаккани» в ИРА Хаджи Мохаммад Юсуф и начальника общей разведки движения Маулави Матиуллы. В ходе мероприятия обсуждались проблематики возникновения радикального движения «Тахара», примирения «правых» сторонников муллы Якуба и маулави «Хайбатуллы», прекратившими противостояние в декабре 2019 года и участвующих ранее в переговорах с бывшими представителями «Северного Альянса», при посредничестве специалистов из ИРИ, РУз и, по некоторым данным, РФ и КНР. Также необходимо отметить, что подконтрольные советы и полевые командиры сети «Хаккани» с 2018 года участвовали в локальных перемириях с Национальными силами безопасности и вели переговоры по демилитаризации и включению собственных советов в Представительные органы власти ИРА, при этом в западных и северо-западных территориях ассоциированные с ними кандидаты обладали более широкой электоральной базой, конкурирующей с клановыми структурами президента Ашрафа Гани. В ходе встречи стороны разработали содержание фетф. Однако, в ходе акции неустановленных сил, по некоторым данным ассоциированных с «Техрик-е Талибан» и ИГ, был устранён главный оппонент шейха Хайбатуллы Ахундзада – Аулави Матиуллы.Подконтрольные советам Ахундзада территориальные организации, согласно проектной документации, наряду с гуманитарными организациями включат в грантовые проекты доноров ИРА в 2021-2022 финансовом году, что, на фоне расширяющейся политической координации с Государственным департаментом США, означает включение кланов Ахундзада во внутриполитический процесс, связанный с переформатированием правительственных объединений. При этом советы шейха обеспечивают контакты силовых ведомств Афганистана с лоялистами и реорганизацию, связанную с реформой Управление национальной безопасности (УНБ) Афганистана.По информации INSO и азиатских экспертных групп, специалистами Глобального реагирования и Центра психологических операций в Баграме к сентябрю 2020 г. разработается программа оценки территориальных военно-политических объединений в интересах Государственного департамента США.В ближайшие 3-5 лет трендами, определяющими политический процесс в Афгано-Пакистанской зоне, выступят:1. Поляризация движения «Талибан» через обеспечение включения советов шейха Ахундзада в органы политической власти;2. На данном этапе наблюдаемая активность подконтрольных указанным советам организаций, сопровождающаяся расширением их электоральных ядер, рассматривается в качестве механизма стабилизации многолетнего внутриполитического кризиса, связанного с конфликтом бывших членов «Северного Альянса» и кланов Гани.Указанные динамики не означают прекращение активности нелегальных вооруженных формирований в ИРА и Центрально-Азиатском регионе. Напротив, обеспечение динамик на смену внутриполитического курса Афганистана привело к инфильтрации формирований «Талибан» – легализации советов Ахундзада, формированию радикального ревизионистского крыла «Тахара» расширяющего операционную активность на Востоке, Северо-Востоке, Севере страны, приведшие к дезорганизации подконтрольной пакистанской разведке, ранее – умеренной части движения. При этом приведенные процессы обеспечили увеличение численности личного состава движения «Тахара» и «Исламского государства».Таким образом, развитие наблюдаемых военно-политических динамик в Исламской Республике Афганистан в контексте подписания мирного соглашения США и подконтрольной советам шейха Хайбатуллы Ахундзада, части «Талибан», ориентировано не на сокращение военно-политической активности радикальных формирований, а на обеспечение управляемой стабилизации внутриполитического кризиса, связанного с деятельностью кланов Гани и формирования альтернативных объединений из ассоциированных организаций.Максим Александров https://maksalexandrov.livejournal.com/3367.html – цинкPS. На заглавной фотографии девушка убившая двух боевиков Талибана из семейного автомата Калашникова, после того как Талибы убили ее родителей за поддержку правительства.PS2. Пентагон вчера официально заявил, что нет никаких доказательств того, что Россия как-то платила Талибану за убийство американских солдат. Очередной фейк от NYT оказался фейком. Никогда такого не было и вот опять.

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Авария в Рожаве

В Рожаве при неизвестных обстоятельствах слетел с дороги и опрокинулся американский МРАП. Один американский солдат погиб при аварии.Минус один иностранный оккупант.

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Грамота за поимку американского БПЛА “Black Hornet”

Грамота майору САА Али Ахмеду Сулейману от российских военных за захват американского разведывательного микробеспилотника.Майор поймал вот этот агрегат.

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Зариф в Москве

Переговоры Лаврова с министром иностранных дел Ирана Зарифом.Зариф прибыл не с рутинными целями – иранцы заключив долговременные договоренности с Китаем, теперь хотят заключить длительный договор о партнерстве с Россией. С точки зрения Тегерана, хорошие отношения с Китаем и Россией и возможность расширять экономическое сотрудничество с ними, позволят Ирану адаптироваться к американским санкциям и избегать международной изоляции, которую пытается выстроить Вашингтон. В этом случае, Иран сможет продолжать эффективно вести гибридную войну на Ближнем Востоке и гарантировать сохранение шиитского моста Тегеран-Бейрут. Кроме того, уже с октября, Иран сможет закупать у России современные вооружения, при этом Россия будет скована лишь своими соображениями на предмет того, что надо, а что не надо продавать Ирану. Международные ограничения заканчиваются уже скоро, а с учетом выхода США из ядерной сделки, призывы Вашингтона к России соблюдать эмбарго, будут проигнорированы.По словам Зарифа, кроме прочего, он привез личное послание от аятоллы Хаменеи Путину, но о содержании послания он особо не распространялся.В принципе, в текущих реалиях, сама международная обстановка подталкивают Иран и Россию друг к другу, что не отменяет наличия определенных трений по ряду вопросов, которые в целом носят рабочий характер.

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