«Особенная жестокость»: как финские солдаты лютовали в 1941 году в России
«Самое зверское обращение»
«В городе Орле появились финские солдаты, которые, разъезжая по окрестным деревням, отбирают у крестьян скот, продукты и хлеб. Причем обращение с населением самое зверское, не считая за людей», — говорится в одном из сообщений.
Жестокость мародеров
«Особенно жестоко с населением расправляются финны», — отмечалось в одном из сообщений.
Особенные бесчинства по-фински
«Грабеж и насилие над населением занятых немцами районов все более возрастают. Особенно бесчинствуют карательные отряды, состоящие главным образом из финнов», — сообщалось в одном из донесений.
Источник: https://nstarikov.ru/osobennaja-zhestokost-kak-finskie-soldaty-ljutovali-v-1941-godu-v-rossii-117046