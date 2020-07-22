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«Особенная жестокость»: как финские солдаты лютовали в 1941 году в России

21:13. 22 июля 2020 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ria.ru
Осенью 1941 года территории Центральной России оккупировали не только германские солдаты: вместе с ними там бесчинствовали и финские каратели, которые действовали даже более жестоко, чем немцы. Об этом свидетельствуют архивные материалы, рассекреченные управлением ФСБ по Орловской области в рамках проекта «Без срока давности».
РИА Новости ознакомилось с документами. В основном это сообщения о ситуации на оккупированных территориях, которые местные органы НКВД направляли вышестоящему руководству.

Немецкие войска на улице Ленина в Орле. 3 октября 1941. Архивное фото

«Самое зверское обращение»

«В городе Орле появились финские солдаты, которые, разъезжая по окрестным деревням, отбирают у крестьян скот, продукты и хлеб. Причем обращение с населением самое зверское, не считая за людей», — говорится в одном из сообщений.

В деревне в районе села Змиевка финские каратели задержали и обыскали группу советских граждан.
«Во время обыска финн обратил внимание, что у одного из обыскиваемых отсутствовало на руке несколько пальцев. За ответ, что пальцы им потеряны во время войны с Финляндией, финн вытащил пистолет и со словами: «Так это ты убил там моего брата» застрелил этого гражданина», — сообщает НКВД.

Жестокость мародеров

Подразделения оккупантов, состоявшие из финских военных, лютовали и в соседних районах.

«Особенно жестоко с населением расправляются финны», — отмечалось в одном из сообщений.

В одной деревне финны забрали все постельные принадлежности и использовали их как подстилку для буксующих в грязи автомашин. В другой — Савостьяны (Погарский район нынешней Брянской области) — отряд финнов стал требовать у местных жителей продукты. «Одной женщине, давшей им два яйца, они не поверили и, произведя в её доме обыск, нашли ещё одно яйцо. За укрытие одного яйца дом её был сожжен, где сгорело все её имущество», — говорится в документе.
В деревне Сенное (Севский район) в октябре 1941 года оккупанты забрали более полутора сотен коров. «При оказании сопротивления была застрелена одна женщина, которая не хотела отдать своей последней коровы», — сообщали чекисты.

Особенные бесчинства по-фински

«Грабеж и насилие над населением занятых немцами районов все более возрастают. Особенно бесчинствуют карательные отряды, состоящие главным образом из финнов», — сообщалось в одном из донесений.

Эти отряды карателей боролись и с советскими партизанами. «Тридцатого сентября в урочище Обруб-Березовка и Тарабанькино, где располагался наш партизанский отряд, немцы бросили карательный отряд белофиннов в количестве 250-300 человек на мотоциклах и велосипедах», — отмечалось в другом сообщении. Группа из 20 партизан устроила засаду в лесу и при приближении карателей открыла по ним огонь. В результате было убито восемь белофиннов, многие ранены, остальные бежали.
А в деревне Казаричи Гордеевского района финны расстреляли семь человек из числа сельского актива. Их обвинили в содействии партизанам.
Оккупация Орловской области в годы Великой Отечественной войны длилась с октября 1941-го по август 1943 года. За это время, по неполным данным, нацисты убили более 80 тысяч мирных жителей — женщин, детей, стариков. Свыше 200 тысяч человек угнали на каторгу в Германию.
По фактам нацистских преступлений в Орловской области Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

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Источник: https://nstarikov.ru/osobennaja-zhestokost-kak-finskie-soldaty-ljutovali-v-1941-godu-v-rossii-117046

Метки: чит.клуб

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