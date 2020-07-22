«Особенная жестокость»: как финские солдаты лютовали в 1941 году в России

Особенные бесчинства по-фински

«Грабеж и насилие над населением занятых немцами районов все более возрастают. Особенно бесчинствуют карательные отряды, состоящие главным образом из финнов», — сообщалось в одном из донесений.

Эти отряды карателей боролись и с советскими партизанами. «Тридцатого сентября в урочище Обруб-Березовка и Тарабанькино, где располагался наш партизанский отряд, немцы бросили карательный отряд белофиннов в количестве 250-300 человек на мотоциклах и велосипедах», — отмечалось в другом сообщении. Группа из 20 партизан устроила засаду в лесу и при приближении карателей открыла по ним огонь. В результате было убито восемь белофиннов, многие ранены, остальные бежали.