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Неурожайный 1891-92 год в Нижегородской губернии. Часть 2

11:05. 22 июля 2020 137 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Неурожайный 1891-92 год в Нижегородской губернии. Часть 1

Сергачевский уезд

01. Народная столовая в городе Сергаче
01. Народная столовая в городе Сергаче

02. Столовая в школе города Сергача
02. Столовая в школе города Сергача

03. Епифанов А.И., председатель Сергачской уездной земской управы
03. Епифанов А.И., председатель Сергачской уездной земской управы

04. Село Черновское Сергачского уезда
04. Село Черновское Сергачского уезда

05. Народная столовая в селе Черновском Сергачского уезда
05. Народная столовая в селе Черновском Сергачского уезда

06. Народная столовая в селе Черновском Сергачского уезда, устроенная земским начальником А.М. Ермоловым
06. Народная столовая в селе Черновском Сергачского уезда, устроенная земским начальником А.М. Ермоловым

07. Столовая в школе села Черновского Сергачского уезда
07. Столовая в школе села Черновского Сергачского уезда

08. Народная столовая в деревне Пошатове Сергачского уезда
08. Народная столовая в деревне Пошатове Сергачского уезда

09. Деревня Кадомка Сергачского уезда
09. Деревня Кадомка Сергачского уезда

10. Крестьянское стадо скота в деревне Кадомке Сергачского уезда
10. Крестьянское стадо скота в деревне Кадомке Сергачского уезда

11. Изба татарина Тарипджанова в деревне Кадомке Сергачского уезда
11. Изба татарина Тарипджанова в деревне Кадомке Сергачского уезда

12. Изба татарина Саловатова в деревне Кадомке Сергачского уезда
12. Изба татарина Саловатова в деревне Кадомке Сергачского уезда

13. Внутренний вид избы татарина Саловатова в деревне Кадомке Сергачского уезда
13. Внутренний вид избы татарина Саловатова в деревне Кадомке Сергачского уезда

14. Деревня Кадомка Сергачского уезда. Беседа муллы
14. Деревня Кадомка Сергачского уезда. Беседа муллы

15. Ермолов А.М., земский начальник 4-го участка Сергачского уезда, и подчинённые ему волостные старшины и писарь
15. Ермолов А.М., земский начальник 4-го участка Сергачского уезда, и подчинённые ему волостные старшины и писарь

16. Дмитриев П.В., земский начальник 2-го участка Сергачского уезда, и подчинённые ему волостные старшины
16. Дмитриев П.В., земский начальник 2-го участка Сергачского уезда, и подчинённые ему волостные старшины

Нижний Новгород
17. Производство общественных работ близ Кремля в Нижнем Новгороде
17. Производство общественных работ близ Кремля в Нижнем Новгороде

19. Производство общественных работ близ Кремля в Нижнем Новгороде

18. Производство общественных работ на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде
19. Производство общественных работ на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде

20. Производство общественных работ по устройству проезда у соляных амбаров в Нижнем Новгороде
20. Производство общественных работ по устройству проезда у соляных амбаров в Нижнем Новгороде

21. Производство общественных работ по устройству проезда у соляных амбаров в Нижнем Новгороде

22. Столовая для рабочих на общественных работах в Нижнем Новгороде
22. Столовая для рабочих на общественных работах в Нижнем Новгороде

Источник: https://humus.livejournal.com/7324393.html

Метки: история, нижегородская губерния, нижний новгород, Россия, фото

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