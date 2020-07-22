Неурожайный 1891-92 год в Нижегородской губернии. Часть 2
11:05. 22 июля 2020 137 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Неурожайный 1891-92 год в Нижегородской губернии. Часть 1
Сергачевский уезд
01. Народная столовая в городе Сергаче
02. Столовая в школе города Сергача
03. Епифанов А.И., председатель Сергачской уездной земской управы
04. Село Черновское Сергачского уезда
05. Народная столовая в селе Черновском Сергачского уезда
06. Народная столовая в селе Черновском Сергачского уезда, устроенная земским начальником А.М. Ермоловым
07. Столовая в школе села Черновского Сергачского уезда
08. Народная столовая в деревне Пошатове Сергачского уезда
09. Деревня Кадомка Сергачского уезда
10. Крестьянское стадо скота в деревне Кадомке Сергачского уезда
11. Изба татарина Тарипджанова в деревне Кадомке Сергачского уезда
12. Изба татарина Саловатова в деревне Кадомке Сергачского уезда
13. Внутренний вид избы татарина Саловатова в деревне Кадомке Сергачского уезда
14. Деревня Кадомка Сергачского уезда. Беседа муллы
15. Ермолов А.М., земский начальник 4-го участка Сергачского уезда, и подчинённые ему волостные старшины и писарь
16. Дмитриев П.В., земский начальник 2-го участка Сергачского уезда, и подчинённые ему волостные старшины
Нижний Новгород
17. Производство общественных работ близ Кремля в Нижнем Новгороде
19. Производство общественных работ на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде
20. Производство общественных работ по устройству проезда у соляных амбаров в Нижнем Новгороде
22. Столовая для рабочих на общественных работах в Нижнем Новгороде