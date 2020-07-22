Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкций США против Nord Stream 2

Восточный комитет немецкой экономики рассматривает ответные меры на угрозу введения США санкций против «Северного потока — 2», вплоть до контрсанкций, заявил исполнительный директор комитета Михаэль Хармс в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил ранее, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.

«До сих пор мы всегда предостерегали от жестких контрмер в отношении США, поскольку мы не хотим попасть в санкционную спираль. Теперь мы видим это иначе», — заявил Хармс.

Он отметил, что комитет работает над конкретными мерами. «Они могут варьироваться от ясных политических заявлений, компенсаций местным компаниям, до защитных контрсанкций», — добавил Хармс.

Он предупредил, что власти США могут заблокировать счета участвующих фирм и распространить санкции на банки, финансирующие проект. Хармс добавил, что «посольство США в Берлине уже торопит некоторые фирмы (обозначить — ред.) конкретные даты для переговоров».

Хармс заявил, что угрозы санкций США могут стать «опасным прецедентом». «ЕС должен эффективно действовать против этого. Нужно избежать того, чтобы другие государства пришли к схожим идеям», — сказал он.

Ранее Хармс заявил РИА Новости, что «Северный поток — 2» и другие вопросы суверенного характера между США и ЕС можно решить только в пакетном соглашении.

Глава комитета Оливер Гермес 16 июля назвал беспрецедентным вмешательством в энергетический суверенитет ЕС заявления США о санкциях против «Северного потока — 2». Он добавил, что Европе необходим «эффективный защитный щит» для компаний, которые «несправедливо пострадали от санкций США, чтобы защитить их от финансового ущерба».

«Северный поток — 2» — строящийся новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точка входа газопровода в Балтийское море — район Усть-Луги Ленинградской области, выход — на территории Германии в районе Грайфсвальда.

Протяженность маршрута — более 1,2 тысячи километров. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока — 2» — 55 миллиардов кубических метров газа в год. Суммарная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока — 2» составляет 110 миллиардов кубических метров газа в год.

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