«Не уйду, работать надо», — присланный на замену Фургалу Дегтярёв ответил митингующим

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.

В первое утро в новой должности он прогулялся по Хабаровску, а видео прогулки выложил на своей странице в Instagram.

«Те, кто кричит: „Дегтярев, уходи!“ <…> Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов на столе у меня высотой метр <…>. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет», — сказал Дегтярев.

Он отметил, что не измеряет отношение людей к себе протестами, так как сам за годы своей политической карьеры провел много митингов.

Во время его прогулки по городу люди ему приветливо улыбались, он записал несколько обращений граждан. Дегтярев заявил, что завоевывать расположение хабаровчан он намерен своей работой, открытостью, общением.

Врио главы региона также призвал не кричать под его окнами «Дегтярев, выходи!», так как это некультурно.

«Я обязательно выйду, сегодня прогулялся пешком и завтра буду гулять, и от людей, от общения получаю удовольствие», — заключил он.

Ежедневные несанкционированные митинги проходят в Хабаровске после ареста экс-губернатора Сергея Фургала. Девятого июля его задержали по подозрению в причастности к деятельности местной преступной группировки в 2000-х годах. Сразу после этого Фургала отправили в Москву и арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение. Сам он вину не признает.

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