Экс-губернатор Сергей Левченко о ситуации в Хабаровске и стране
16:00. 22 июля 2020 233 просмотра 6 коммент. Опубликовал: Владимир
Источник: https://youtu.be/OijeqGJLfEc
Источник: https://youtu.be/OijeqGJLfEc
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Смыслы скорее обнаруживаются, чем создаются. Если же они и создаются, то не произвольно, а так, как даются ответы. На каждый вопрос существует лишь один ответ — правильный. У каждой ситуации есть только один смысл — её истинный смысл.
Когда был Губернатором-его всё устраивало.Сейчас можно высказаться от “ситуации в стране”.
Левченко не знаете? Он начал более менее собирать налоги с бизнесменов, потом мафия его отстранила.
Ведущий просто отвратителен.Собой любуется, фанарон.Очень непрятный.
В Сибири обстановка не лучше, чем в Хабаровске и на ДВ.
Мэр Норильска ушел в отставку в знак протеста, в Красноярске
назревает скандал.
Хабаровчане требуют отставки Путина. До 1 сентября он должен покинуть пост президента и народ требует свободные перевыборы. Процесс пошёл!
Пока процессом видимо никто не управлял,но вполне возможно что уже и подсуетились.
Показатель – появились политические заявления на гос. уровне.