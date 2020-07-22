Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего, События прошлого

Экс-губернатор Сергей Левченко о ситуации в Хабаровске и стране

16:00. 22 июля 2020 233 просмотра 6 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/OijeqGJLfEc

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Завод остановлен: суд запретил Китаю пить из Байкала
...Звереву в Instagramm присоединилась экс-участница шоу «Дом-...ситуацию прокомментировали глава Бурятии Алексей Цыденов и губернатор Иркутской области Сергей Левченко...стороны Байкала — губернатор Иркутской области Сергей Левченко. После результатов прокурорской...
Новости Украины и Новороссии 13 марта 2019
...того, как говорится в докладе, ситуацию в стране усугубило получение автокефалии... брифинге руководитель военной конрразведки СБУ Сергей Левченко. СБУ утверждает, что действует ...и НАТО. Об этом рассказал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. «Вот...
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
... сказать, что губернатор Левченко совсем уж там плохо работал. Нет. Но ситуация, которая... меня там написан ещё один – экс-глава Фрязино.И два вопроса....Песков: Представьтесь, пожалуйста.С.Комков: Сергей Комков, главный редактор газеты «Президент...
Новости Украины и Новороссии 27 февраля 2016
...пути Шекерли – Валерии Левченко по кличке «Бешеный».... Обострившаяся социально-политическая ситуация на Украине спровоцировала...из разграбленного особняка экс-генпрокурора Украины (...Русской службе новостей» губернатор Севастополя Сергей Меняйло. «Все ...
Сводки от ополчения Новороссии 10 ноября 2016
...так называемого "народного губернатора" Севастополя, россиянина...Медведчука. Дочь экс-главы администрации ...Управления полковник Житенев Сергей Викторович, заместитель начальника... Александр Захарченко.«Ситуация на юге тяжелая... по улице Левченко в Петровском ...
Хроника событий за неделю 1 — 7 июля 2019 года
...власти в Брюсселе. Экс-глава МИД Великобритании ...правительства стали критиковать проанализированную ситуацию со смертностью, показатели... По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, из 9... высказал популярный блогер Сергей Симонов.Его поддержал ...

6 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)