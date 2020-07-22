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Другой Сянган

11:31. 22 июля 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Свежий китайский документальный фильм посвященный попытке организовать цветную революцию в Гонконге, дабы помешать восстановлению суверенитета Китая над Сянганом (Гонконгом).
По сути, это официальная китайская трактовка событий 2019-го года в Гонконге. Фильм содержит массу интересных подробностей и деталей на предмет того, как организуют массовые беспорядки, используют методы ненасильственного и насильственного протеста и как это связано с поддержкой зарубежных стран.
Ныне же, Китай наращивает свой контроль над Сянганом, постепенно ликвидируя последствия протестов 2019-го года в городе в рамках его возвращения в родную гавань уже без всяких обязательств перед империалистическими державами.



На Ютубе почему-то есть только 2-я серия. 1-я и 2-я серии на русском языке доступны на сайте Центральной Телерадиокорпорации Китая https://russian.cgtn.com/documentary/lygxg.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6038144.html

Метки: Британия, Видео, Гонконг, документальное кино, империализм, Китай, кнр, США, сянган, цветные сценарии

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