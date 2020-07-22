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Дело Бабченко живет и побеждает

12:54. 22 июля 2020 144 просмотра Один комментарий Опубликовал:


О фейковом "теракте" в Луцке.

Как выглядел "теракт" в Луцке в желаниях организаторов постановки.



Как выглядел "теракт" в Луцке на самом деле.



А вот полная версия "штурма".



Данная дешевая постановка при участии Зеленского и Авакова, очевидно преследуют цель поднять падающий рейтинг данных персонажей. Помешала уже традиционная криворукость исполнителей, которые даже теракт достоверно изобразить не смогли, но это уже традиционная история – достаточно вспомнить "минометный заговор" Савченко-Рубана и "убийство Аркадия Бабченко".


Актеры лениво ждут, пока придет отмашка на "задержание".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6038390.html

Метки: Аваков, Зеленский, идиоты, луцк, Украина, юмор

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