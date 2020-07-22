Дело Бабченко живет и побеждает

О фейковом "теракте" в Луцке.Как выглядел "теракт" в Луцке в желаниях организаторов постановки.Как выглядел "теракт" в Луцке на самом деле.А вот полная версия "штурма".Данная дешевая постановка при участии Зеленского и Авакова, очевидно преследуют цель поднять падающий рейтинг данных персонажей. Помешала уже традиционная криворукость исполнителей, которые даже теракт достоверно изобразить не смогли, но это уже традиционная история – достаточно вспомнить "минометный заговор" Савченко-Рубана и "убийство Аркадия Бабченко".Актеры лениво ждут, пока придет отмашка на "задержание".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6038390.html