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Армяно-азербайджанская баталия про Лос-Анджелесе

13:47. 22 июля 2020 126 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


После эпичной битвы при Лондоне https://colonelcassad.livejournal.com/6026327.html, следующая масштабная баталия армян и азербайджанцев произошла при Лос-Анджелесе, где отряд из почти 3000 армянских ополченцев столкнулся полуротой из 70 азербайджанцев, прикрывавших подходы к азербайджанскому консульству в Лос-Анджелесе.
По итогам столкновений, несколько азербайджанцев пострадали.













Что показала эта баталия? Что армян в Лос-Анджелесе больше, чем азербайджанцев.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6038602.html

Метки: азербайджан, армения, кавказ, карабах, лос-анджелес, протесты, США, юмор

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