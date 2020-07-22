Армяно-азербайджанская баталия про Лос-Анджелесе
13:47. 22 июля 2020 126 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
После эпичной битвы при Лондоне https://colonelcassad.livejournal.com/6026327.html, следующая масштабная баталия армян и азербайджанцев произошла при Лос-Анджелесе, где отряд из почти 3000 армянских ополченцев столкнулся полуротой из 70 азербайджанцев, прикрывавших подходы к азербайджанскому консульству в Лос-Анджелесе.
По итогам столкновений, несколько азербайджанцев пострадали.
Что показала эта баталия? Что армян в Лос-Анджелесе больше, чем азербайджанцев.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6038602.html
Это ещё можно назвать тусня возле обкома – там всё решат.
Вывод понравился.