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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 июля 2020

10:23. 21 июля 2020 24 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Боевики обещали убивать каждого, но сирийцы сделали свой выбор (ВИДЕО)

Боевики обещали убивать каждого, но сирийцы сделали свой выбор (ВИДЕО) | Русская весна

Девятнадцатого июля в Сирии закончились выборы депутатов в Народный совет. Вопреки угрозам со стороны боевиков, кровавые атаки на избирательные участки, так и не были совершены. Благодаря работе органов безопасности, достаточно большое количество людей не побоялось внести свой вклад в формирование Сирийского парламента.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​

Прошедшие выборы имеют крайне высокую ценность в моральном и духовном планах. Они показали то, что страна, девять лет подряд воюющая с противниками государственного строя, пытается вернуться к стабильной жизни и к демократическим методам ведения политики.

В день проведения выборов сирийцы голосовали не только за конкретных людей в руководстве государства, а голосовали душой за единство страны, за свободу территории, спокойствие и возможность жить в стране с верховенством закона.

Большинство избирателей были озабочены присутствием в стране американских и турецких войск и отрицанием курдами религиозной и исторической общности страны. Практически все сходятся в одном — закончить боевые действия может только полное единство всех народов проживающих на территории Сирии не делая различий в убеждениях и вере.

Голосование проводилось на 7331 участке. На 250 депутатских мест претендовали 1,6 тыс. кандидатов. Из-за высокой явки время выборов было продлено на пять часов.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Парламент Египта одобрил военную интервенцию в Ливию

Парламент Египта одобрил военную интервенцию в Ливию | Русская весна

Власть Египта одобрила отправку вооруженных сил в Ливию: за это проголосовал парламент страны. Об этом сообщает агентство АР.

Такое решение аргументировали «защитой национальной безопасности Египта».

Агентство обращает внимание, что это решение может повлечь прямую конфронтацию Египта и Турции, являющихся близкими союзниками Соеденных Штатов. При этом сами США поддерживают соперничающие стороны в хаотичной войне в Ливии.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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