Радио Аврора 21.07.2020

Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире для вас, как всегда уважаемый гость по вторникам, политический консультант Анатолий Александрович Вассерман. Анатолий Александрович, добрый день, рад приветствовать Вас!

Здравствуйте!

Уважаемые радиослушатели отправляйте ваши вопросы к нам в прямой эфир, мы обязательно будем по мере возможностей их озвучивать. Анатолий Александрович, по традиции хотел бы задать вопрос первый от себя. Сейчас очень много информации и многие эксперты из медицинских кругов предостерегают нас о второй волне короновирусной инфекции, не ранее чем сентябрь-октябрь месяц. Как вы считаете, стоит ли нам опасаться второй волны короновирусной инфекции или же всё-таки она минует наше государство?

Думаю, вторая волна никого не минует, просто потому что после лета, когда значительная часть народа так или иначе разъезжается и плотность встреч оказывается меньше, осенью плотность встреч повышается, соответственно повышается и вероятность заражения. Это не только к короновирусу относится, но и это общая проблема большинства эпидемий. Кстати, надо учесть ещё, что осенью начнется очередная эпидемия гриппа и специалисты сейчас обсуждают как повлияет массовая прививка от гриппа на возможность заболеть короновирусом. Пока к единому мнению не пришли, так что несомненно какое-то повышение числа зараженных будет, тут никуда не денешься. Но можно надеяться, во-первых, на то, что к осени будет лучше освоен опыт борьбы с эпидемией, соответственно даже если вероятность заразиться возрастёт, вероятность умереть упадёт. Ну, и кроме того уже вроде бы есть первые положительные результаты испытания сразу нескольких вакцин и весьма вероятно, что их запустят в производство ускоренно, исходя из того, что даже если эффективность вакцины не вполне доказано, то есть пока только известно, что концентрацию антител они действительно повышают, но насколько это снизит вероятность заражения ещё точно не известно. Но уже точно известно, что эти вакцины безопасны, настолько насколько вообще вакцина может быть безопасна и соответственно весьма вероятно, что к осени их уже запустят в массовое применение. Так что чисто биологические причины повышающие вероятность заразиться будут чем нибудь компенсированы.

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-avrora-21-07-2020/