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Провал «Валькирии»: 76 лет назад немецкие военные попытались убить Гитлера

13:45. 21 июля 2020 113 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: mir24.tv

20 июля 1944 года, 76 лет назад, группа немецких военных попыталась убить Гитлера. В его ставку пронесли две бомбы, но сработала только одна. Фюрера спасло лишь то, что в разгар совещания кто-то из генералов передвинул портфель со взрывчаткой. О знаменитой операции «Валькирия» и её провале рассказывает корреспондент «МИР 24» Елена Ширяева.

История не терпит сослагательного наклонения. Но ровно 76 лет назад ход мировых событий мог измениться. Если бы 20 июля 44-го года убили Адольфа Гитлера. Это был план «Валькирия». Сотни заговорщиков. Две бомбы. Четыре погибших, но не фюрер! Что его спасло от смерти? Чего на самом деле хотели участники заговора? И страшные кадры их казни. Все это в фильме «Провал Валькирии», который выходит на канале «МИР 24».

Гитлер обожал мистику и мифологию. Себя отождествлял с непобедимым героем эпоса Зигмундом. А план на случай национального восстания назвал «Валькирией» в честь древних воительниц, которые даровали и забирали жизни воинов. Восстаний фюрер опасался не зря. Заговор против Гитлера существовал с 38-го года в аристократической верхушке Третьего рейха. Там были против наступления Германии.

«Покушений на него насчитывалось порядка четырех десятков штук. Это и те, которые осуществились, но не удались, и те, которые были отменены», – отметил кандидат исторических наук Сергей Кормилицын.

Многие генералы были уверены: Германия не готова к войне, потерпит поражение. Но захват Чехословакии их переубедил. Затем во власти нацистов оказалась почти вся Европа.

«Тут уже сомнения начали закрадываться и у некоторых антигитлеровских настроенных военных. А вдруг это, действительно, военный гений, который призван для Германии сделать что-то великое?», – рассказал писатель, публицист Николай Стариков.

Но непоколебимый авторитет Гитлера к концу 43-го пошатнулся. Было понятно, что Германия проиграет войну СССР. Заговорщики снова активизировались. Планировали совершить переворот резервной армией, на которую рассчитывал Гитлер в случае краха.

«Была бы поднята резервная армия. Были бы арестованы высшие сановники в Третьем рейхе, и власть была бы захвачена», – рассказал Кормилицын.

Для начала нужно было убить самого Гитлера. Сделать это должен был полковник граф Клаус фон Штауффенберг, руководитель резервной армией, на совещании 20 июля 44-го года. Туда Штауффенберг и пришел с бомбами для Гитлера. Но и тут фюреру удалось выжить. Что спасло Гитлера на этот раз? «Какая-то мистика. Но ему, действительно, всегда везло. Он постоянно избегал смерти», – отметил Кормилицын.

Заговорщики – кем они были на самом деле? Патриотами или предателями? И страшные кадры их казни. «Вешали на рояльных струнах, прикрепленных к крюку мясника на потолке в тюрьме», – сообщил Стариков.

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Источник: https://nstarikov.ru/proval-valkirii-76-let-nazad-nemeckie-voennye-popytalis-ubit-gitlera-117143

Метки: чит.клуб

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