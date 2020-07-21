Попробуйте решить несложную логическую задачку для советских школьников

Из

журнала

„Юный техник”, 1956 № 03

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ТРИ ТОВАРИЩА

В 8, 9 и 10-м классах учатся три товарища: Миша, Вася и Коля. Один из них радиолюбитель, другой авиамоделист, третий занимается в математическом кружке.

Определите, в каком из классов и кружков занимается каждый из них, если известно:

1. 8-й класс посетил судоверфь, 9-й класс был в МТС, 10-й класс совершил экскурсию на автозавод.

2. Товарищ Васи показал ему свой рисунок культиватора.

3. Во время путешествия по стапелю один из друзей опасался, как бы не разбить лежавший в кармане курточки триод.

4. Миша ушел па стадион один, так как его товарищ занялся налаживанием элерона.

5. Коле его друг рассказал о теории Лобачевского.

6. Товарищ авиамоделиста очень заинтересовался большим конвейером.

7. Свой старый учебник Миша отдал товарищу.

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