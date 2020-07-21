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Попробуйте решить несложную логическую задачку для советских школьников

09:43. 21 июля 2020 111 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Из журнала „Юный техник”, 1956 № 03.

ТРИ ТОВАРИЩА

В 8, 9 и 10-м классах учатся три товарища: Миша, Вася и Коля. Один из них радиолюбитель, другой авиамоделист, третий занимается в математическом кружке.

Определите, в каком из классов и кружков занимается каждый из них, если известно:

1. 8-й класс посетил судоверфь, 9-й класс был в МТС, 10-й класс совершил экскурсию на автозавод.

2. Товарищ Васи показал ему свой рисунок культиватора.

3. Во время путешествия по стапелю один из друзей опасался, как бы не разбить лежавший в кармане курточки триод.

4. Миша ушел па стадион один, так как его товарищ занялся налаживанием элерона.

5. Коле его друг рассказал о теории Лобачевского.

6. Товарищ авиамоделиста очень заинтересовался большим конвейером.

7. Свой старый учебник Миша отдал товарищу.

*

А заодно оцените широту требований советской школы к знаниям учащихся. Из того же номера „ЮТ”а.

**

ВОПРОСЫ С ОТВЕТАМИ
(Нужное подчеркните)
1. В самородном виде в природе встречаются: сера, алюминий, магний, золото, платина, железо, радий.
2. Впервые были обнаружены в спектре Солнца, а затем найдены на Земле: водород, кальций, гелий, плутоний, цирконий.
3. Клиренс — это: деталь токарного станка, одна из характеристик автомобиля, устройство для спуска судов на воду.
4. Преимуществами реактивного двигателя в авиации по сравнению с двигателем внутреннего сгорания являются: малый вес на единицу мощности, высокий кпд, возможность использования низкосортного топлива, длительность работы без ремонта, простота устройства.
5. Свет распространяется со скоростью: 300 тысяч км в секунду, 300 тысяч км в час, 300 тысяч км в минуту.


***


Теперь понятно, отчего не следует особо удивляться вот таким сообщениям.


В прошлом году ведущий американский канал NBC сделал опрос на улицах Нью-Йорка. Они часто проводят такие акции, чтобы узнать отношение граждан к той или иной проблеме, осведомленность по какому-либо вопросу.

На тот раз 10-ти прохожим был задан такой вопрос:

– Как бы вы поступили, если бы узнали, что в вашем окружении есть гомо сапиенс?

Ответы в разных вариациях звучали так:

– Среди моих знакомых таких нет! – 2 раза

– Я бы перестал с ними общаться и запретил своей семье. – 4 раза

– Мне все равно, они тоже имеют право на жизнь. – 3 раза.

И только один человек дал такой ответ:

– В моем окружении все такие. Это человек разумный, на данный момент, самый развитый в процессе эволюции вид гоминид.

Потом еще добавил про антропологию, про древо происхождения человека, вспомнил питекантропов, неандертальцев, кроманьонцев, сказал, что гомо сапиенс появился около 40 тысяч лет назад, в начале верхнего палеолита.

Пораженные журналисты спросили, откуда он это знает, наверное, ученый?

Мужик ответил:

– Из биологии за 9-ый класс. Нет, я не ученый, бассейнами занимаюсь.

И по-русски в камеру добавил:

­– Спасибо, Елизавета Петровна, за науку! Всем нашим привет!!!




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5125139.html

Метки: логика, советский, школа

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