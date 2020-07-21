Попробуйте решить несложную логическую задачку для советских школьников
ТРИ ТОВАРИЩА
В 8, 9 и 10-м классах учатся три товарища: Миша, Вася и Коля. Один из них радиолюбитель, другой авиамоделист, третий занимается в математическом кружке.
Определите, в каком из классов и кружков занимается каждый из них, если известно:
1. 8-й класс посетил судоверфь, 9-й класс был в МТС, 10-й класс совершил экскурсию на автозавод.
2. Товарищ Васи показал ему свой рисунок культиватора.
3. Во время путешествия по стапелю один из друзей опасался, как бы не разбить лежавший в кармане курточки триод.
4. Миша ушел па стадион один, так как его товарищ занялся налаживанием элерона.
5. Коле его друг рассказал о теории Лобачевского.
6. Товарищ авиамоделиста очень заинтересовался большим конвейером.
7. Свой старый учебник Миша отдал товарищу.
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А заодно оцените широту требований советской школы к знаниям учащихся. Из того же номера „ЮТ”а.
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Теперь понятно, отчего не следует особо удивляться вот таким сообщениям.
В прошлом году ведущий американский канал NBC сделал опрос на улицах Нью-Йорка. Они часто проводят такие акции, чтобы узнать отношение граждан к той или иной проблеме, осведомленность по какому-либо вопросу.
На тот раз 10-ти прохожим был задан такой вопрос:
– Как бы вы поступили, если бы узнали, что в вашем окружении есть гомо сапиенс?
Ответы в разных вариациях звучали так:
– Среди моих знакомых таких нет! – 2 раза
– Я бы перестал с ними общаться и запретил своей семье. – 4 раза
– Мне все равно, они тоже имеют право на жизнь. – 3 раза.
И только один человек дал такой ответ:
– В моем окружении все такие. Это человек разумный, на данный момент, самый развитый в процессе эволюции вид гоминид.
Потом еще добавил про антропологию, про древо происхождения человека, вспомнил питекантропов, неандертальцев, кроманьонцев, сказал, что гомо сапиенс появился около 40 тысяч лет назад, в начале верхнего палеолита.
Пораженные журналисты спросили, откуда он это знает, наверное, ученый?
Мужик ответил:
– Из биологии за 9-ый класс. Нет, я не ученый, бассейнами занимаюсь.
И по-русски в камеру добавил:
– Спасибо, Елизавета Петровна, за науку! Всем нашим привет!!!
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Всем в помощь:
https://meshok.net/item/192770421_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%92_%D0%9D_%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%9C_%D0%94%D0%B5%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%82_1975_%D0%9111240#&gid=1&pid=1